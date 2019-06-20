 Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями бизнеса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы продолжаем сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы на следующие пять лет удалось значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что сейчас Украина отдает из-за долгов около 30% бюджета и платит "бешеные проценты".
По его словам, стремительное развитие в таких условиях невозможно.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Это все уже в прошлом", - Зеленский отменил штрафы за нарушение кассовой дисциплины и запрет на использование иностранной ткани для пошива школьной формы
Также Президент заверил, что будет продолжена европейская интеграция Украины и формирование положительного имиджа нашей страны в мире.
"Сюда (в Украину. - Ред.) должна стоять очередь из инвесторов ... Убежден, что уже через 3-4 года Украина может войти в ТОП-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business", - подчеркнул глава государства.
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Интересный факт
Почти паралельно в Конгрессе США проходили слушания к комитете с международных отношения США, на которых сенатор Роберт Менендес задал сакраментальный вопрос "Считает ли Государственный департамент США что Зеленского контролирует Коломойский ?"
https://ukrainian.voanews.com/a/vokler-zelensky-kolomojsky/4965046.html
и обьявит дефолт
Любой разумный человек понимает: бизнес Рошен - ПРОЗРАЧЕН и чист перед законами.
Чего не скажешь о "бизнесе" бени и вазелина..
И это только один эпизод причем доказанный!
Он ведь Слуга...точнее служка..но не народа а гражданина Израиля БЕНИфициара
Mikhail Golub @golub 2 ч.2 часа назад
Зеленский разрешил блатным и крутым устанавливать проблесковые маячки на машинах
https://t.co/wp2EGYtfoJ
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ третьего президента Виктора Ющенко №567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах".
Это минус доход в казну.., но самое главное массовое отравление суррогатом...
Не поможет уменьшить долги, а станет гарантом привлечения денег.
Иными словами, поможет остаться формально платежеспособными. Бо тем, у кого в активе только бенины претензии, никто денег не даст.
мыЯ выпрашиваю экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверено цыганамимной. МыЯ просто ее попробовал в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете наммне свои деньги, мыЯ их вам потом не возвращю. Гарантия 100% " (с)
" Вова как актриса из немецких фильмов для взрослых, готовый "принять в любом количестве с любой стороны " (с)