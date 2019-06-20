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 Политика Украины, Экономика
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Все про:внешний долг (40) Зеленский (1850) МВФ (2689)

 Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский

По словам президента, Украина тратит около 30% бюджета на выплату долгов и платит "бешеные проценты".

Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями бизнеса, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы продолжаем сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы на следующие пять лет удалось значительно уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас Украина отдает из-за долгов около 30% бюджета и платит "бешеные проценты".

По его словам, стремительное развитие в таких условиях невозможно.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Это все уже в прошлом", - Зеленский отменил штрафы за нарушение кассовой дисциплины и запрет на использование иностранной ткани для пошива школьной формы

Также Президент заверил, что будет продолжена европейская интеграция Украины и формирование положительного имиджа нашей страны в мире.

"Сюда (в Украину. - Ред.) должна стоять очередь из инвесторов ... Убежден, что уже через 3-4 года Украина может войти в ТОП-10 рейтинга Всемирного банка Doing Business", - подчеркнул глава государства.

Также на Цензор.НЕТ: Для восстановления Донбасса необходимо 300 млрд грн, это будет масштабный проект реинтеграции, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3133350
 
 
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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html

Интересный факт
Почти паралельно в Конгрессе США проходили слушания к комитете с международных отношения США, на которых сенатор Роберт Менендес задал сакраментальный вопрос "Считает ли Государственный департамент США что Зеленского контролирует Коломойский ?"
https://ukrainian.voanews.com/a/vokler-zelensky-kolomojsky/4965046.html
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биомасса, а как же дефолт для вас? откладывается?
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окружение зе щас возмет кредит - поделит между собой
и обьявит дефолт
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я так понял, на встрече с бизнесюками зе отжигал весь день
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Посадка коррупционеров и изьятие наворованного в пользу государства поможет. Предлагаю отдать "Рошен" МВФ в счет долгов.
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Рошен фигня, а почему бы вым не замахнуться на нефтегазовый комплекс и ферросплавные заводы? Бздите? Правильно делаете...
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любая движуха в сторону рошена привезет к моментальному оттоку инвестиций из Украины)
Любой разумный человек понимает: бизнес Рошен - ПРОЗРАЧЕН и чист перед законами.
Чего не скажешь о "бизнесе" бени и вазелина..
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А посадить человека, против которого заведены уголовные дела в нескольких странах и вывевшего 2 ярда из Привата, которые пришлось компенсировать из бюджета слабо?!
И это только один эпизод причем доказанный!
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Сегодня у порохоботов корма пыхтит.
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"По его словам, стремительное развитие в таких условиях невозможно." = Т.е. опять пошутил и ничего не может?
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ЭЙ Голобородько, ты же послал МВФ в далеком направлении, как же так???
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А ну да, мы ж забыли Зе ничего не обещал и вообще ничего даже не говорил
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...****...лядь я знаю що забанять ... але це повна неадекватність до займаної посади ... він собі задавав питання що він там робить ?
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Отрабатывает Бенины кредиты)))
Он ведь Слуга...точнее служка..но не народа а гражданина Израиля БЕНИфициара
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что бы простой нарид знал кому кланяться... Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2075

Mikhail Golub‏ @golub 2 ч.2 часа назад
Зеленский разрешил блатным и крутым устанавливать проблесковые маячки на машинах

https://t.co/wp2EGYtfoJ

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ третьего президента Виктора Ющенко №567 "О мерах по упорядочению использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств и номерных знаков на служебных транспортных средствах".

Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 730

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Чайка Київ - он отменил также и акцизные марки на сигареты и алкоголь...

Это минус доход в казну.., но самое главное массовое отравление суррогатом...
Сотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4546
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Вот это правильно. Чем больше долгов, тем меньше долговая нагрузка (читай - "тем больше всё похер").
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Тут нужно добавлять, какой ценой и за счет кого.
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Зеленский ведет абсолютно новую экономическую политику. Отлично!
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Зеленский сейчас работает процентов на 20 от своей ватной мощности. Отказ от Крыма, переговоры с террористами, федерализацию и "воссоединение" с Россией вы увидите после парламентских выборов.
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короче будут нью-васюки))) мы будем брать кредиты что бы было меньше кредитов)))) логика зебила
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Треба почати репресії проти політичних супротивників і про МВФ можна буде забути.
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Кто ему тексты пишет?

Не поможет уменьшить долги, а станет гарантом привлечения денег.
Иными словами, поможет остаться формально платежеспособными. Бо тем, у кого в активе только бенины претензии, никто денег не даст.
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Похоже, что Слуга народа липовый, пусть только попробуют поднять тарифы и цены на проезд.
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" Все очень просто - мы Я выпрашиваю экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверено цыганами мной. Мы Я просто ее попробовал в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете нам мне свои деньги, мы Я их вам потом не возвращю. Гарантия 100% " (с)

" Вова как актриса из немецких фильмов для взрослых, готовый "принять в любом количестве с любой стороны " (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотрудничество с МВФ поможет уменьшить внешние долги Украины, - Зеленский
 
 
 
 
 
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