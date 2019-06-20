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 Политика Украины, Общество
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 В рабочую группу Зеленского по наработке проекта судебной реформы должны входить только профессионалы, - и.о. главы прежнего ВСУ Гуменюк

Исполняющий обязанности главы предыдущего состава Верховного суда Украины Василий Гуменюк считает, что в рабочую группу Президента Владимира Зеленского по наработке проекта судебной реформы должны входить исключительно профессионалы.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Должны входить только профессиональные люди, которые имеют опыт работы в судебной системе, знают, что такое первая инстанция, что такое апелляция и кассация. Безусловно, должны быть представлены ученые, которые фундаментально понимают судебную систему. Это должны быть практики и научные сотрудники. Безусловно, должны быть и адвокаты, они участники процесса и понимают ситуацию. В целом, экспертную оценку или выводы должны давать исключительно профессиональные люди, то есть это судьи этой судебной системы", - сказал Гуменюк.

Он уверен, что новая власть должна углубленно изучить судебную реформу и проанализировать все существующие ошибки и недостатки.

Как сообщалось, представитель Украины в "Венецианской комиссии" (2013-2017 годы), народный депутат Украины VI-VII созывов, юрист Владимир Пилипенко считает, что экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы должны входить профессиональные юристы, с обязательным привлечением судей.

Бывший глава Конституционного суда Иван Домбровский считает, что в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность.

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на три с минусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3133349
 
 
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Грановский и Кононенко. Ну и конечно юрыст Луценко )
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Не, эти не в тренде. Нужно кого то в майке и тупого как дерево.
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Все верно.
Исполнительная власть захвачена, законодательная распущена.
Осталось подчинить судебную и у ваты абсолютная власть без каких-либюо противовесов и сдерживающих факторов.

Демократия по-путински.
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А при Порошенке такого не было,можно было с любым образованием,а можно было и без
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Так вы членоигральца выбрали, шоб было, как при Порошенко чи шо?
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Було б добре, щоб робочу групу очолили ( або принаймі ввійшли до неї ) Андрій Кожемякін та Сергій Власенко, які вже з практичного досвідку знають слабкі місця українського судочинства.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ рабочую группу Зеленского по наработке проекта судебной реформы должны входить только профессионалы, - и.о. главы прежнего ВСУ Гуменюк
 
 
 
 
 
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