 В рабочую группу Зеленского по наработке проекта судебной реформы должны входить только профессионалы, - и.о. главы прежнего ВСУ Гуменюк

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Должны входить только профессиональные люди, которые имеют опыт работы в судебной системе, знают, что такое первая инстанция, что такое апелляция и кассация. Безусловно, должны быть представлены ученые, которые фундаментально понимают судебную систему. Это должны быть практики и научные сотрудники. Безусловно, должны быть и адвокаты, они участники процесса и понимают ситуацию. В целом, экспертную оценку или выводы должны давать исключительно профессиональные люди, то есть это судьи этой судебной системы", - сказал Гуменюк.

Он уверен, что новая власть должна углубленно изучить судебную реформу и проанализировать все существующие ошибки и недостатки.

Как сообщалось, представитель Украины в "Венецианской комиссии" (2013-2017 годы), народный депутат Украины VI-VII созывов, юрист Владимир Пилипенко считает, что экспертную группу для оценки результатов проведенной судебной реформы должны входить профессиональные юристы, с обязательным привлечением судей.

Бывший глава Конституционного суда Иван Домбровский считает, что в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность.

Представитель Зеленского в Раде Стефанчук оценивает судебную реформу Порошенко на три с минусом.