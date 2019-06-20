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Все про:загрязнение (112) нефть (1455) нефтепровод (60)

 На белорусско-польском участке нефтепровода "Дружба" вновь нашли грязную российскую нефть

Вечером 19 июня на белорусско-полськом участке нефтепровода было зафиксировано превышение хлорорганических соединений в российской нефти

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает российская компания "Транснефть". 

Превышение норм по хлорорганике было обнаружено после проведения анализа на приемно-пропускном пункте Адамова застава, через который нефть поступает в Польшу.

Из-за этого вечером 19 июня прокачка нефти по участку трубопровода, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена.

Прокачку вновь возобновили около восьми утра 20 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мировые трейдеры не могут избавиться от загрязненной российской нефти, - "Reuters"

"Решение по возобновлению приема было принято польской стороной по результатам анализа объединенной суточной пробы за 19 и 20 июня", - пояснили в Транснефти.

В компании уточнили "со слов белорусских коллег", что вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганических соединений стало автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на нефтеперекачивающей станции Кобрин в Беларуси.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133348
 
 
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Чем "хорошая" ? Нам привезут "бензин" .
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Хлорорганические соединения??? - Опять мокшанские рептилоиды в нефтепровод насрали!!!!
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Мо Бацька ноги в нафтi попарив? Мозолi виводив. На белорусско-польском участке нефтепровода "Дружба" вновь нашли грязную российскую нефть - Цензор.НЕТ 9772
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Нее, трохи портянки ополоснул, не барское это дело ноги мыть...
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Снова кто-то вот эту вот русофобию затевает... На белорусско-польском участке нефтепровода "Дружба" вновь нашли грязную российскую нефть - Цензор.НЕТ 7122
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Опять москали хотели впарить прошлогодний снег
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да заглушите вы навсегда этот говнопровод!
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Аннексия Буларусь уже близко , ну а вообще это мест кгбешного *****
мышибраться дуболь 2
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по дороге к индийскому океану, жирик решил сполоснуть сапоги от родного гамна, родной нефтью. *********, шо вчера его сильно обидели местечковые )))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНа белорусско-польском участке нефтепровода "Дружба" вновь нашли грязную российскую нефть
 
 
 
 
 
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