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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17602) религия (755) УПЦ МП (997) церковь (1035) ПЦУ (392)

 Это вопрос и президента и СНБО, - Порошенко об иске УПЦ МП по отмене регистрации ПЦУ

Иск украинского филиала Русской Православной Церкви с требованием отменить государственную регистрацию автокефальной Православной Церкви Украины – это не церковный вопрос. Это вопрос национальной безопасности, который требует внимания и Президента, и СНБО.

Об этом на своей странице в Facebook заявил Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тезис о том, что украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела, – это красивая теория. А в суровой действительности она означает равнодушие к российскому вмешательству. Иск выплыл, как только руководство украинского филиала РПЦ вместе с лидером Оппоблока Новинским съездило в Москву. Что лучше может иллюстрировать реальность российского реванша, контуры которого становятся все более зримыми? Все очевиднее атака на наши ценности, на фундамент государственности, который нуждается в защите", - заявил председатель партии "Европейская Солидарность".

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"Европейская солидарность" идет на выборы, чтобы в Верховной Раде дать отпор силам реванша, биться за украинские ценности с прокремлевскими опоблоками и оппозиционными платформами. Вопрос о нашей духовной независимости от Кремля относится к сфере национальной безопасности, и он был, есть и будет оставаться в центре нашего внимания", - резюмировал Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3133344
 
   
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Петро Алексеевич, страна катится в жопу, что же вы не победили на выборах.... Иск УПЦ МП об отмене регистрации ПЦУ - иллюстрация реальности российского реванша, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3166
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Так а что за 5 лет к "суке православной" у СБУ не было вопросов?
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а сейчас есть вопросі?Сажайте!Плохой Порошенко уже не рулит....вс' в руках скомороха
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хоть и много он накрал но где ж столько дураков набрать, что б их купить?)))
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В жопе у тебя реванш. К корыту тропу набиваешь.
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У меня тогда вопрос почему Порошенко за время своего президентства не посадил Кернеса,Ахметова и остальных проросийских .Зато Саакашвили и Каламойский попали в опалу,хотя были на стороне европейской Украины.
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А у меня вопрос, почему эта падаль активизировалась с приходом к власти новопредставленного президента зеленского???
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меня смущает только в Харькове нарушение закона о декамунизации и возвращении названия проспект Жукова.Я вообще за Голос.Нужна правая партия которая думает и экономических реформах но и не забывает о национальных ценностях и европейских.
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петины консервы работають.

А накануне петины консервы, не желающих покидать кормушку, облапошили в очередной раз страну.
Украина разместила семилетние еврооблигации на €1 млрд евро под 6,75% годовых.
Он отметил, что доходность украинских еврооблигаций, номинированных в евро:
в 13,5 раз выше литовских еврооблигаций;в 4,4 раза выше казахстанских;в 2,8 раза выше российских;в 2,3 раза выше "газпромовских":

- Литва (дата размещения 13.06.2019) - €650 млн евро под 0,5% на 10 лет и €850 млн под 0,6% на 30 лет;
- Казахстан (06.11.2018) - €525 млн под 1,55% на 5 лет и еще €525 млн под 2,375% на 10 лет
- Россия (21.03.2019) - €750 млн под 2,375% на 6 лет;
- "Газпром" (13.11.2018) - €1 млрд под 2,9% на 5 лет.
Накануне Минфин запустил в оборот облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком на шесть лет - ставка по облигациям закрепилась на отметке в 15,85% годовых.
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Куранда Олег - ты или лох или порохосос т.к. "голос" - проэкт Пепы для коалиции в парламенте
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А вот это уже за пределами понимания зебильного мозга, причинно-следственные связи это не для зебильго интеллекта.
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всё просто, это его бизнес партнеры, а кто под него не лёг - "рука кремля"))
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петро , та йди вже, відпочинь..свинок погодуй..))
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Это ты Порошенко в этом и виноват . Это эффективность твоей роботы на посту президента
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Доки Петро був на Банковій - не було навіть натяку на подібне.

Зєбіли, то не Порошенко винен, і навіть не Зеленський - це ваш вибір: 72%, тупі совково-прокацапські невігласи (для яких цінність має лише ковбаса по 2.20 безпосередньо в кишені) підтвердили, що спротиву реваншу не буде. Але - обравши ганьбу замість війни, отримаєте обидві пакетом.
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Петюня, а Филарет на тебя хвост поднимает - говорит, что томос не такой! Кто ему Героя давал в виде отступного? Не ты ли?
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это говорит дькон масковского сатаната😀
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К сожалению да. Я хоть и не верующий, но считаю независимость украинской церкви от москвы одним из немногих достижений Порошенко. Этого нельзя терять.
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Какая независимость ? Если есть в Украине МП ?
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Лживый ты порошенко сукин-сын . Из за тебя этот реванш
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Порошенко купил томос перепродав УПЦ Консатинополю внес смуту и хаос в религиозную жизнь Украины.
В итоге, томос не помог ему выиграть выборы, а Украине придется еще очень долго расхлебывать результаты злодеяний Порошенко.
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Почему Порошенко еще что-то вещает? Почему он не в тюрьме?
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тюрьма отменяется, Зе вам ничего не должен расходитесь.
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Порошенко сам виноват - во время войны с антимайданом устроил выборы.
У антимайдана 73 %, он всегда победит на выборах, где большинство совки, продажные за обицанки/гречку проститутки и просто москали до мозга костей.
Майдан победил не на выборах - меньшинство победило силой = как и во время великой Французской революции = меньшинство прогрессивно и право, а большинство = рабы\малороссы
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Дуже влучно. Єдина суттєва апомилка Порошенка - втрата влади.
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Филарет: Порошенко на выборах главы ПЦУ хотел избрания Симеона, что архиереям платили по 20 тыс. долларов Пятый президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля Православной церкви Украину (ПЦУ), чтобы ее возглавил митрополит Винницкий Симеон. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил почетный патриарх Филарет
Патриарх подтвердил, что перед Объединяющим собором с Епифанием были определенные договоренности относительно двойного управления церковью. Филарет должен был оставаться почетным патриархом и заниматься внутренними делами, а митрополит Епифаний - представлять церковь извне.
но петя как всегда, по привычке опять всех кинул....
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Гебня на протязі багатьох років нічого не могла зробити УПЦ Киівького патріархату та ФІларетом.Лише лоліта спромоглася його розвалити і створити дві церковні філії фсб,одна МП а інша перевдягнені в ПЦУ.Цікаво до якої нагороди таємно представлений цей видатний шпигун
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Это вопрос суда! Который должен быть независимым!
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Зєля вдохновіл старенького! Пуйло давольне... А зєля - то є дибільне чмо!)
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Пепа и ПЕТЕкантропы - обратитесь к Петровскому, он разрулит ситуевину.
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Як же кацапи з містечковими ватанами на піну сходили через нашу церкву, Томос. "Кому это надо?" Тоді чому ж кинулись, першим ділом, нищити українську церкву? Думайте
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Тезис о том, что украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела, - это красивая теория.
Я это давно говорил, нужно прекращать этот евроцирк. Хотите строить государство, церковь, тогда вмешивайтесь и стройте, а если хотите развалить государство или церковь, тогда не вмешивайтесь, за вас вмешается кто-то другой, к примеру россия за вас построит свое государство в Украине или свою церковь.

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Жги Петя, ты ещё не весь рейтинг просрал!
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рейхтинг Петиного свинарника
менше статистичної похибки. тому вони і звіріють п....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто вопрос и президента и СНБО, - Порошенко об иске УПЦ МП по отмене регистрации ПЦУ
 
 
 
 
 
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