 Это вопрос и президента и СНБО, - Порошенко об иске УПЦ МП по отмене регистрации ПЦУ

Об этом на своей странице в Facebook заявил Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Тезис о том, что украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела, – это красивая теория. А в суровой действительности она означает равнодушие к российскому вмешательству. Иск выплыл, как только руководство украинского филиала РПЦ вместе с лидером Оппоблока Новинским съездило в Москву. Что лучше может иллюстрировать реальность российского реванша, контуры которого становятся все более зримыми? Все очевиднее атака на наши ценности, на фундамент государственности, который нуждается в защите", - заявил председатель партии "Европейская Солидарность".

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"Европейская солидарность" идет на выборы, чтобы в Верховной Раде дать отпор силам реванша, биться за украинские ценности с прокремлевскими опоблоками и оппозиционными платформами. Вопрос о нашей духовной независимости от Кремля относится к сфере национальной безопасности, и он был, есть и будет оставаться в центре нашего внимания", - резюмировал Порошенко.