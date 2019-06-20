 Это вопрос и президента и СНБО, - Порошенко об иске УПЦ МП по отмене регистрации ПЦУ

Об этом на своей странице в Facebook заявил Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Тезис о том, что украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела, – это красивая теория. А в суровой действительности она означает равнодушие к российскому вмешательству. Иск выплыл, как только руководство украинского филиала РПЦ вместе с лидером Оппоблока Новинским съездило в Москву. Что лучше может иллюстрировать реальность российского реванша, контуры которого становятся все более зримыми? Все очевиднее атака на наши ценности, на фундамент государственности, который нуждается в защите", - заявил председатель партии "Европейская Солидарность".
"Европейская солидарность" идет на выборы, чтобы в Верховной Раде дать отпор силам реванша, биться за украинские ценности с прокремлевскими опоблоками и оппозиционными платформами. Вопрос о нашей духовной независимости от Кремля относится к сфере национальной безопасности, и он был, есть и будет оставаться в центре нашего внимания", - резюмировал Порошенко.
А накануне петины консервы, не желающих покидать кормушку, облапошили в очередной раз страну.
Украина разместила семилетние еврооблигации на €1 млрд евро под 6,75% годовых.
Он отметил, что доходность украинских еврооблигаций, номинированных в евро:
в 13,5 раз выше литовских еврооблигаций;в 4,4 раза выше казахстанских;в 2,8 раза выше российских;в 2,3 раза выше "газпромовских":
- Литва (дата размещения 13.06.2019) - €650 млн евро под 0,5% на 10 лет и €850 млн под 0,6% на 30 лет;
- Казахстан (06.11.2018) - €525 млн под 1,55% на 5 лет и еще €525 млн под 2,375% на 10 лет
- Россия (21.03.2019) - €750 млн под 2,375% на 6 лет;
- "Газпром" (13.11.2018) - €1 млрд под 2,9% на 5 лет.
Накануне Минфин запустил в оборот облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком на шесть лет - ставка по облигациям закрепилась на отметке в 15,85% годовых.
Зєбіли, то не Порошенко винен, і навіть не Зеленський - це ваш вибір: 72%, тупі совково-прокацапські невігласи (для яких цінність має лише ковбаса по 2.20 безпосередньо в кишені) підтвердили, що спротиву реваншу не буде. Але - обравши ганьбу замість війни, отримаєте обидві пакетом.
В итоге, томос не помог ему выиграть выборы, а Украине придется еще очень долго расхлебывать результаты злодеяний Порошенко.
У антимайдана 73 %, он всегда победит на выборах, где большинство совки, продажные за обицанки/гречку проститутки и просто москали до мозга костей.
Майдан победил не на выборах - меньшинство победило силой = как и во время великой Французской революции = меньшинство прогрессивно и право, а большинство = рабы\малороссы
Патриарх подтвердил, что перед Объединяющим собором с Епифанием были определенные договоренности относительно двойного управления церковью. Филарет должен был оставаться почетным патриархом и заниматься внутренними делами, а митрополит Епифаний - представлять церковь извне.
но петя как всегда, по привычке опять всех кинул....
Я это давно говорил, нужно прекращать этот евроцирк. Хотите строить государство, церковь, тогда вмешивайтесь и стройте, а если хотите развалить государство или церковь, тогда не вмешивайтесь, за вас вмешается кто-то другой, к примеру россия за вас построит свое государство в Украине или свою церковь.
менше статистичної похибки. тому вони і звіріють п....