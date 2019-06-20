EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  249  6
Все про:санкции (7405) Совет Европы (539) Евросоюз (12487)

 Совет ЕС продлил "крымские санкции" еще на год

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить "крымские санкции" еще на один год.

Данное решение было принято в четверг в Брюсселе, сообщает Евросовета в Twitter.передает Цензор.НЕТ.

"20 июня 2019 года Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года", - сообщается на сайте Совета.

Совет ЕС продлил крымские санкции еще на год 01

Эти ограничительные меры были введены в июне 2014 года и продлеваются на год. В последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.

Санкционные меры предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из оккупированного Крыма, а также блокируют любые инвестиции в полуостров; запрет на туристические услуги в Крыму: европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции против нас вводят не в связи с оккупацией Донбасса, а из-за нашей силы, - Путин

Источник: https://censor.net.ua/n3133343
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да плевать на крымские санкцыи, зебил страну разваливает!!!
 показать весь комментарий
 
Опять Зеленский зрадыв! Вы пятипроцентные вообще с головой дружите?
 показать весь комментарий
 
Они уже плиты воруют с крымского канала . Глупые люди . Украина , Прибалтика , Молдова , Грузия , Беларусь , россия ... возили вам деньги за отстойный отдых с минимальным сервисом на море , с мусором на пляжах , канализацией в воде и позавчерашние креветки и кукурузу . Чего вам не хватало ?
 показать весь комментарий
 
Это плохие санкции ,вату надо душить гораздо сильней,им не должно быть места в современном Мире ,они это террористическое кубло ,распоясавшихся ,буйных умалишённых ,ещё и упитых в хлам !
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовет ЕС продлил "крымские санкции" еще на год
 
 
 
 
 
 вверх