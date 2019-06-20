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 КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады, - источник

Конституционный Суд (КС) Украины признал конституционным указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов", - сказал собеседник агентства, отметив, что, таким образом, выборы состоятся 21 июля, согласно указу президента.

Как сообщалось, 11 июня Конституционный Суд Украины перешёл к рассмотрению в закрытом режиме слушания относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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Президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая.

Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.

Авторы ходатайства отмечают, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3133342
 
   
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Чим гірше - тим краще. В гузицю Конституцію! Портнов скоро знову напише!
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на основании здравого смысла и форамльной логики.
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можешь подставлять любое слово--шут, клоун, шмаркля, шестерка, холуй урода, карлик, додик, стриптизерша, еврейская девка, бздыч, бобик, шавка.....всем понятно о ком речь.
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Что вернётся?Розенблат с окровавленный куском бурштына снится по ночам будет?
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Пэсики, чому розскавчались, це часом не питро рехвормував усі суди, разом з Конституційним? Так чому ви йому не довіряєте?
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у сои ступор, но ща они очухаются и начнут вопить всякую хрень. Та похрену на них, а ЗЕ сказал разгоню и разогнал со старта. Досвидос
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Сборище казнокрадов под красивым, но вводящим в заблуждение названием "Европейская солидарность", в Раду не проползает.
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У зарплатных самый разгар работы теперь в этой теме.
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Все на выборы друзья,поставим на Пэте и его банде крест ,не единого голоса рыгам и соевым-не единого !!!
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А тебе нельзя голосовать ,ты недееспособный .. КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 4408
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Я теж,а також 6 дорослих членів моєї родини!
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ОК...
Нехер раковому больному продлевать мучения....
Малороссия, так малороссия...
Зебиландия, так Зебиландия.... КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 6255
Нас ждут впереди такой пипец, что скучно точно не будет..... сейчас 2010 год....
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но если начнется вдруг мобилизация, то пусть 73 % мужчин-зебилов идут и защищают всю это шайку жидо-кварталовцев!!!
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Не будет больше мобилизаций,страна стремится к мирной жизни.Только при порохе богатеющем на войне она никогда не закончится.
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Ну вот и все, панове.
Ватный переворот в Украине произошел до конца с ликвидацией одной из ветвей власти. Все, как у Гитлера и *****.

Теперь осталось собрать марианеточную ВР типа кацапской Госдуры и дело у Бени в шляпе. На Роисе рулит кооператив "Озеро", а у нас теперь просто Беня.
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Если КС признал что можаритарщики не могут входить в коалицию....то партейка соуга урода попала...самостоятельно она коалицию не создаст при любых раскладах...
А других оснований у КС вроде и нет...но будем посмотреть..
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ну что дозвизделся знаток регламентный ? КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 3767
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Да, помню-помню, как звиздел, как звиздел))
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ничего подобного КС не признавал, он установил факт отсутсвия коалиции с 2016 года.
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Это тебе так хочется...или ты готов ссылку на решение КС предоставить？
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Что за бред? Мажоритарщик вправе войти в любую фракцию в парламенте. И шансы на однопартийное большинство достаточно велики. Но даже если СН не доберёт есть Батькивщина с фракцией не мене 40чел. ну и Голос... Короче лишь бы что-то написать для самоуспокоения?
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у него истерика, не обращай внимания.
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На счёт 40-ка человек в Батькивщине пожалуй погорячился. )) Но сути это не меняет.
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Привет Петин знаток законов. Мажоритарщики могут входить в коалицию, если они состоят в фракциях. А вот внефракционные не могут. Но для тебя это одно и тоже.

Тут про тебя песня есть( О пользе и вреде снобизма ):
Вот другой сосед, - тот люмпен неприличный,
Бедный Йорик, жертва пьяного зачатья.
Для него Бодлер с борделем идентичны.
Ну а РЕмбо и РембО - родные братья.
Да пускай шумит, не зря же он напился!
Пусть ругает президента "**********".
Лишь бы он в подъезде не мочился.
Да не лез бы к управленью государством!
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Теперь надо полагать стадо баранов под названием "ЗеДебилы" отдадут свои голоса за партию по обслуживанию олигарха коломойского (ну ещё пинчука и ахметова) "слуга народа". Ну, а пока страна идёт на импульсе приданной ей Петруччо, когда импульс потеряет свою силу начнутся чудеса. И игрой на рояле тут уже не помочь. И чудеса не за горами. КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 6002
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Не предвосхищай. Лучше думай, как на этих дибилах заработать пока у них еще хоть шото есть. КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 7725
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Кстати, бараны, а, что будет, когда фигляр и его ЗЕКоманда получать большинство в ВР, вы не задумывались?
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Баран это Ты Старая колоша -- пиши или в тему или нах
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Лучше бараном быть, чем жополизом у старого выжившего из ума престарелого хряка.
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Заметь, тЫ сам вывбрал себе судьбу барана! Кстати, а хряк старый или престарелый? Прежде чем 3,14здеть, тЫ определись, убогий!
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Старый зольдат


Кстати, бараны, а, что будет, когда фигляр и его ЗЕКоманда получать большинство в ВР, вы не задумывались?
Немає їм чим думати...

КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 6696

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Ну слава богу, нехотелось еще 4 месяца на пустой зал в Раде смотреть.
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Это девиз Порошенка-не занимайся плагиатом
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Когда же ты уже сдуреешь до состояния госпитализации и изоляции от общества？
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Кепочку одень, тебе темячко напекло
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Мои глубочайшие соболезнования порохоботам и членам их семей...покойтесь с миром!
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Ну что, съели, лизатели престарелого мальдивского зада?
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цікаво, Мародьор 5% набере чи нє? судячи з істерики соєвих голодранців таки нє КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - "Інтерфакс-Україна" - Цензор.НЕТ 5865
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Вот это облом у соевой ботвы, они ведь уверяли что Зеля нарушил закон и теперь или сам уйдет или импичмент.
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Порохоботы подставляйте анус….у Портнова и ДБР есть преюдиция, шоколадная тварь идёт в тюрьму, где свинарчукам и место...
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Свинарчукам и Петру Алексеевичу ничего не будет, запомни это!!!
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я бы много на то не поставил. Посмотри на презиков Кореи, Филипин...сидят.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании и поддержке определенных социально-экономических и гуманитарных проектов для Донбасса и всей Украины.
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Да в мелочах...договоренности всегда обоюдовыгодны...что зебобик пообещал этим товаришЧам？В чем их интерес...тебе не интересно знать？
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Идиоты, все законы принятые тоже отменить теперь? Судтв Украине точно что дышло, кто больше занес, туда и вышло, тьфу
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Сейчас у порохососов начнется грандиозный шухер, а зарево взрывающихся пуканов окрасит вечер в малиновые тона
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Ну і славненько!!!
Жидокацапи рулят Україною!!!!
Хай живе Конституційний Суд України - самий чесний суд Світу!!!!!!!!
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Прощальная гастроль артиста погорелого театра КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради, - джерело - Цензор.НЕТ 2204
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ЗЕБИЛЫ, ТОЛЬКО НЕ ВЗДУМАЙТЕ ЗАБИРАТЬ СВОИ ДЕПОЗИТЫ ИЗ ПРИВЕТБАНКА. ИНЕ ВЗДУМАЙТЕ СКУПАТЬ ВАЛЮТУ. СДАВАЙТЕ СВОЮ ВАЛЮТУ НА ГРИВНЫ, А ГРИВНЫ НЕСИТЕ НА ДЕПОЗИТЫ В ПРИВЕТБАНК!!!
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Да хорош завывать, вы и раньше кричали что после инаугурации Зели гривна моментом упадет.)))
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Прахоботы ,попробуйте суицид,верное средство
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Что-то утилизатор ватный совсем распоясался)))
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За все что чувачОк уже натворил...и еще натворит ему придется ответить...и на нары оно точно сядет по окончании каденции..
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Сперва найди законные основания для посадить Порошенко...😀
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Судейская зарплата в 250 штук и пенсия в 220 штук поневоле заставляют принимать "правильные" решения. Тем более в этом случае. Два месяца туда, или сюда ничего не значат. А потеря теплого места чревата. (И почему я никому не верю в этой стране?)
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НИЧЕГО МЫ ПОДКУПИМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И У ПЕС БУДЕТ 200 ШТЫКОВ МАЖОРИТАРЩИКОВ, УТРИСЬ СЛУГА КОАЛОМОЙСКОГО. НУ ПОБЕДИТЕ ВЫ НА ВЫБОРАХ, НО МЫ ВАС ЗАДАВИМ, У ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЕСТЬ ПЛАН "Б"
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План "Б" - сделать подкоп в камере, совершить побег из тюрьмы и схорониться у куратора в Ростове
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Ждем официальной информации. Пока нечего обсуждать.
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Держите гроссмейстера Андрюшу , к нему будет много вопросов у НАБУ по поводу большинства и узурпации власти!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады, - источник
 
 
 
 
 
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