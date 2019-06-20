 КС признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады, - источник

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" информированный источник, передает Цензор.НЕТ.
"Конституционный Суд на закрытом заседании Большой палаты в четверг признал конституционным указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов", - сказал собеседник агентства, отметив, что, таким образом, выборы состоятся 21 июля, согласно указу президента.
Как сообщалось, 11 июня Конституционный Суд Украины перешёл к рассмотрению в закрытом режиме слушания относительно конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Президент Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.
Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) данного указа президента поступило в КС 24 мая.
Нардепы считают, что указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.
Авторы ходатайства отмечают, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 90 Конституции Украины президент не устанавливает отсутствие или наличие коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.
По мнению народных депутатов, указ противоречит ряду норм Конституции Украины.
Нехер раковому больному продлевать мучения....
Малороссия, так малороссия...
Зебиландия, так Зебиландия....
Нас ждут впереди такой пипец, что скучно точно не будет..... сейчас 2010 год....
Ватный переворот в Украине произошел до конца с ликвидацией одной из ветвей власти. Все, как у Гитлера и *****.
Теперь осталось собрать марианеточную ВР типа кацапской Госдуры и дело у Бени в шляпе. На Роисе рулит кооператив "Озеро", а у нас теперь просто Беня.
А других оснований у КС вроде и нет...но будем посмотреть..
Тут про тебя песня есть( О пользе и вреде снобизма ):
Вот другой сосед, - тот люмпен неприличный,
Бедный Йорик, жертва пьяного зачатья.
Для него Бодлер с борделем идентичны.
Ну а РЕмбо и РембО - родные братья.
Да пускай шумит, не зря же он напился!
Пусть ругает президента "**********".
Лишь бы он в подъезде не мочился.
Да не лез бы к управленью государством!
Кстати, бараны, а, что будет, когда фигляр и его ЗЕКоманда получать большинство в ВР, вы не задумывались?
Немає їм чим думати...
Жидокацапи рулят Україною!!!!
Хай живе Конституційний Суд України - самий чесний суд Світу!!!!!!!!
Вечер 21 июля
5 років чекати - забагато честі...