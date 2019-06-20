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 Со стороны Константинополя не будет никаких санкций из-за сложившейся ситуации вокруг ПЦУ, - архиепископ Евстратий

Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви (ПЦУ) Евстратий (Зоря) заявляет, что со стороны Константинопольского патриархата не будет никаких санкций из-за ситуации, сложившейся в ПЦУ.

"Никаких последствий для Украинской православной церкви это собрание не имеет", - сказал он на брифинге, озвучив позицию ПЦУ по проведению 20 июня во Владимирском соборе собрания духовенства и мирян во главе с почетным патриархом Филаретом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Архиепископ также отметил, что, по его мнению, со стороны Константинополя будет высказано огорчение из-за сложившейся ситуации вокруг ПЦУ.

"Но никаких вещей, которые бы ухудшили положение Православной церкви Украины, со стороны Константинополя, очевидно, не будет... Со стороны Константинопольского патриархата документ, который предоставлен (Томос. - Ред.), не будет отозван", - добавил он.

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Архиепископ Евстратий подчеркнул, что нет никаких оснований для Константинополя применять какие-либо санкции к Украинской церкви.

Как сообщалось, собрание, проведенное в четверг почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП.

Источник: https://censor.net.ua/n3133339
 
 
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ну анулируют, наложат анафему и далее по списку. не знаю как это у них называется
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Варфоломей молодчага - столько ништяков выменял за кусок сухого пергамента. Да еще и какой-то не такой, если верить Филарету, а это значит срач и потенциальное "решение проблемы" потом(досыпать бабла и отдать еще сколько скажет притонов и капищ) Со стороны Константинополя не будет никаких санкций из-за сложившейся ситуации вокруг ПЦУ, - архиепископ Евстратий - Цензор.НЕТ 8234
Ротшильд - тупой неудачник если сравнить красоту игры этого обеспеченного попа))
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Правильно, все здравомыслящие понимают, что старика одолел Альцгеймер, но с другой стороны, возникла мысль, возможно Петя Мародёр, отстёгивал какое то бабло старику, но он остался за бортом истории и кормушки, а теперь перестал давать пердуну, как он считает заработанное тяжким трудом, и вот мы имеем.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСо стороны Константинополя не будет никаких санкций из-за сложившейся ситуации вокруг ПЦУ, - архиепископ Евстратий
 
 
 
 
 
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