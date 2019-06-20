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Все про:авиация (1796) Россия (73079) Южная Корея (123)

 Из-за российских бомбардировщиков Южная Корея подняла авиацию

Ту-95 РФ без предупреждения появились над Восточным морем и оставались там около получаса. Южная Корея была вынуждена поднять в ответ несколько самолетов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Бомбардировщики Ту-95 вошли без предварительного предупреждения в KADIZ над Восточным морем примерно в 3:37 утра и оставались в зоне около 29 минут", - пишет южнокорейская пресса.

Военно-воздушные силы Южной Кореи в ответ подняли несколько самолетов, включая F-15K, чтобы отследить российские истребители и направить предупредительные сообщения в соответствии с инструкциями.

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Ранее в четверг о нарушении двумя российскими бомбардировщиками Ту-95 своего воздушного пространства заявила Япония.

Источник: https://censor.net.ua/n3133337
 
 
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Чего не жахнули, где ваш Хон-Гиль-дон?
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Нада было шмальнуть и спихнуть все на кимченына Из-за российских бомбардировщиков Южная Корея подняла авиацию - Цензор.НЕТ 4051
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Надо было сбивать с чистой совестью. На паРаше должок с совкового 1983 года - сбитый южнокорейский Боинг 747.
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Тем более, тот должок ничем не погасить - Боинг 747 был пассажирский.
Бомбардировщики (беззащитные)))) ) нужно сбивать без предупреждения.
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Ну скажем так.Ту-95 МС далеко не беззащитен. Там БКО (бортовой комплекс обороны) очень даже ничего.
"Цензор" вы вычитываете информацию? "...чтобы отследить российские истребители и направить предупредительные сообщения в соответствии с инструкциями."
Речь шла о Ту-95. Какие нахрен истребители эрэфии?Источник:https://censor.net.ua/n3133337
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Мне кажется, что в мире перестанут выпускать истребители 5-го поколения и перейдут на 6, а уззкие все будут летать на совковых Медведях.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИз-за российских бомбардировщиков Южная Корея подняла авиацию
 
 
 
 
 
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