 Из-за российских бомбардировщиков Южная Корея подняла авиацию

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Бомбардировщики Ту-95 вошли без предварительного предупреждения в KADIZ над Восточным морем примерно в 3:37 утра и оставались в зоне около 29 минут", - пишет южнокорейская пресса.

Военно-воздушные силы Южной Кореи в ответ подняли несколько самолетов, включая F-15K, чтобы отследить российские истребители и направить предупредительные сообщения в соответствии с инструкциями.

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Ранее в четверг о нарушении двумя российскими бомбардировщиками Ту-95 своего воздушного пространства заявила Япония.