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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (1850) НБУ (4454)

 Зеленский пообещал защищать независимость НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил достижения НБУ и сказал, что будет защищать его независимость. Во время предвыборной кампании Зеленский заявлял о необходимости провести аудит НБУ и принять по его итогам кадровые решения.

О готовности защищать независимость Национального банка Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

В частности, Зеленский отметил, что Национальный банк отменил обязательное требование о продаже валютной выручки, а также обеспечил финансовую стабилизацию Украины.

"И за то, и за другое мы должны поблагодарить Национальный банк Украины. Я убежден, что это результат его независимости, и я буду ее уважать и защищать", - заявил Зеленский.

Отметим, что во время избирательной кампании Владимир Зеленский заявлял о необходимости проведения аудита Нацбанка и принятия кадровых решений по итогам этого аудита. Это решение вызвало критику в инвестиционном и экспертной среде, ведь подрывало политическую независимость Национального банка.

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Впоследствии советник Зеленского Александр Данилюк сообщил, что не видит необходимости в независимом аудите Нацбанка.

17 апреля в Нацбанке сообщили, что международная аудиторская компания "Делойт" завершила проверку финансовой отчетности НБУ и подтвердила правильность ее составления. В самом НБУ заявили, что видят риски для своей независимости после президентских выборов.

Отметим, что главу Национального банка Украины назначили в марте 2018 года. Срок действия его полномочий в соответствии с законодательством составляет 7 лет, то есть, завершится в 2025 году.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Я поддерживаю масштабную приватизацию. ВИДЕО

Национальный банк является независимым институтом, осуществляющим государственный надзор в банковской сфере, а также отвечающим за монетарную политику (инфляцию и стабильность гривны).

Источник: https://censor.net.ua/n3133332
 
 
 Топ комментарии
 
Гонтареву и Рожкову для начала под суд! Эти прикормленные сучки вороватого мародера уничтожили финансовую систему Украины!
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Тю , и все ? Мелко плаваешь , они еще и Рошен отожмут , шоб жизнь малиной не казалась , ахха Зеленский пообещал защищать независимость НБУ - Цензор.НЕТ 8293
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Лолиботы , шо там у вас в методичках ? Давайте , не стесняйтесь Зеленский пообещал защищать независимость НБУ - Цензор.НЕТ 3487
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нужно Юзика посадить.. на пост главы НБУ. Или стефанчука.. Они - защитят Зеленский пообещал защищать независимость НБУ - Цензор.НЕТ 2821
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Юзика нельзя . Места всем не хватит .
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Лолиботы , шо там у вас в методичках ? Давайте , не стесняйтесь Зеленский пообещал защищать независимость НБУ - Цензор.НЕТ 3487
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Написно что защита НБУ зеленским это приватизация НБУ Коаломойским Зеленский пообещал защищать независимость НБУ - Цензор.НЕТ 9993
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Тю , и все ? Мелко плаваешь , они еще и Рошен отожмут , шоб жизнь малиной не казалась , ахха Зеленский пообещал защищать независимость НБУ - Цензор.НЕТ 8293
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Гонтареву и Рожкову для начала под суд! Эти прикормленные сучки вороватого мародера уничтожили финансовую систему Украины!
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ВсЕ уже....уже оправданы и индульгенция выписана....
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бралка еще у вовика не выросла, чтоб за вымя брать кого-то кроме своей жены доска-два-соска Зеленский пообещал защищать независимость НБУ - Цензор.НЕТ 2797
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Пятипроцентные фас! Давайте, где зрада, а то я не пойму это плохо или хорошо!
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так значить з бєнєю таки домовлено. бо кричати шо я за незалежність нбу, а в той час бєня нападає на заступника нбу рожкову, а гарант ані пари з вуст
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На словах - гладко... Але:
«Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради у вівторок, вимагала від президента Володимира Зеленського підписати євроінтеграційні закони, які ухвалив парламент минулого пленарного тижня. "Ці закони є надзвичайно важливими в контексті виконання Угоди про Асоціацію, а також наближення України до ЄС і НАТО", сказала І.Геращенко».

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723156-gerasenko-zaklikae-zelenskogo-*********-evrointegracijni-zakoni.html

Нехай підписує подальші реформи! Чого тягне?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский пообещал защищать независимость НБУ
 
 
 
 
 
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