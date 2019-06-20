 Зеленский пообещал защищать независимость НБУ

О готовности защищать независимость Национального банка Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

В частности, Зеленский отметил, что Национальный банк отменил обязательное требование о продаже валютной выручки, а также обеспечил финансовую стабилизацию Украины.

"И за то, и за другое мы должны поблагодарить Национальный банк Украины. Я убежден, что это результат его независимости, и я буду ее уважать и защищать", - заявил Зеленский.

Отметим, что во время избирательной кампании Владимир Зеленский заявлял о необходимости проведения аудита Нацбанка и принятия кадровых решений по итогам этого аудита. Это решение вызвало критику в инвестиционном и экспертной среде, ведь подрывало политическую независимость Национального банка.

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Впоследствии советник Зеленского Александр Данилюк сообщил, что не видит необходимости в независимом аудите Нацбанка.

17 апреля в Нацбанке сообщили, что международная аудиторская компания "Делойт" завершила проверку финансовой отчетности НБУ и подтвердила правильность ее составления. В самом НБУ заявили, что видят риски для своей независимости после президентских выборов.

Отметим, что главу Национального банка Украины назначили в марте 2018 года. Срок действия его полномочий в соответствии с законодательством составляет 7 лет, то есть, завершится в 2025 году.

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Национальный банк является независимым институтом, осуществляющим государственный надзор в банковской сфере, а также отвечающим за монетарную политику (инфляцию и стабильность гривны).