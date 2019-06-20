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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1180) Зеленский (1850)

 "Это все уже в прошлом", - Зеленский отменил штрафы за нарушение кассовой дисциплины и запрет на использование иностранной ткани для пошива школьной формы

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 167 указов президентских указов, в том числе о штрафных санкциях за нарушение кассовой дисциплины.

"Наша команда в Администрации президента также не теряет времени – мы провели полную инвентаризацию указов президента – того, что невозможно было вынести из администрации", - сказал Зеленский в ходе встречи с бизнесом в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, речь идет об установлении штрафов за нарушение кассовой дисциплины, ограничениях для нотариусов на установление цен за свои услуги, а также о запрете использования иностранной ткани для пошива школьной формы, уточнил президент.

"Это все уже в прошлом", - подчеркнул Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133328
 
   
 Топ комментарии
 
Доброго дня , Україна без порошенка !
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ги
це найсмішніше за сьогодні
люблю лохів послухати інколи
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Читать между строк - школьную форму будут шить с российской ткани, гос натариусы имеет право назначать свои цены на услуги, кассовые аппараты не обязательны при расчетах - замечательно))) идем стремительно на дно
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А что ты ждёшь от евреев ? Что ? Благосостояний?
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кассовые аппараты не обязательны при расчетах - Да , здравствует теневая экономика !
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зебилы с радостными визгами сцат бензином в горящий общий дом
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Нужели такие указы были? Не лень было писать такие глупости.
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кассовые аппараты не обязательны при расчетах - Да , здравствует теневая экономика ! Евреи рулят . Деребанят Украину .
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якщо ********** скавчать - значить все правильно робить..
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вспомни об этом, когда будешь оформлять выписку с реестра обтяжень рухомого майна, или когда будешь оформлять наследство. То-то радостного визга будет "Це все вже в минулому", - Зеленський скасував штрафи за порушення касової дисципліни і заборону на використання іноземної тканини для пошиття шкільної форми - Цензор.НЕТ 8006
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Ничего не слышу про кладбищенскую мафию, вся сфера похоронных услуг обдирает людей. Президент, наведи порядок!!
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так что теперь дети будут ходить в китайской синтетике, а нотариусы будут драть три шкуры с холопов, молодец вовочка, теперь можешь задуть один грамм, рабочий день закончился.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это все уже в прошлом", - Зеленский отменил штрафы за нарушение кассовой дисциплины и запрет на использование иностранной ткани для пошива школьной формы
 
 
 
 
 
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