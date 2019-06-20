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 Собрания при участии Филарета не могут быть признаны Поместным собором, их решения никчемны в юридическом и каноническом плане, - ПЦУ

В Украинской православной церкви (Православной церкви Украины, ПЦУ) заявляют, что собрания при участии почетного патриарха Филарета никоим образом не могут быть признаны Поместным собором, а их решения являются никчемными в юридическом и каноническом плане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии Украинской православной церкви.

"Такие собрания ни в коем случае не могут быть признаны Поместным собором, а их решения изначально никчемные в юридическом и каноническом значении этого термина, они не порождают юридических последствий и не подлежат исполнению", - говорится в заявлении пресс-службы Киевской митрополии Украинской православной церкви.

В заявлении указано, что согласно действующему уставу такие собрания могут быть созваны патриархом Филаретом лишь вместе со Священным синодом УПЦ-КП, а не единолично. В документе также утверждается, что Священный синод УПЦ-КП как орган, который приостановил свою деятельность, не принимал решения о созыве Поместного собора.

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"Лица, которых почетный патриарх Филарет созвал на собрание во Владимирский собор, никем не уполномочены, а это означает, что даже согласно норм уже не действующего устава УПЦ-КП, собрание, проведенное 20 июня 2019 года во Владимирском соборе в Киеве, является собранием произвольно созванных клириков и мирян, а не Поместным собором", - отмечается в заявлении.

В Киевской митрополии ПЦУ утверждают, что созыв таких собраний с целью отделения УПЦ в новую структуру с предоставлением ей названия патриархата и утверждения своего руководства в ней, является грубым нарушением апостольских правил.

"Мы призываем почетного патриарха Филарета и лиц, которые брали участие в собрании, понимать все пагубные последствия такого поступка и остановить подрыв единства церкви и единства украинского народа", - говорится в документе.

Кроме того, в заявлении говорится, что участие клириков в таких антиканонических действиях является предлогом для категорического отказа в дальнейшем по их прошению быть принятым в состав епископата Православной церкви Украины.

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В Церкви проинформировали, что на ближайшем заседании Священного синода ПЦУ, которое созвано митрополитом Епифанием на 24 июня, будут приняты решения, связанные с действиями, произошедшими 20 июня.

Как сообщалось, собрание, проведенное в четверг почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП.

"Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского или так называемого Поместного собора, поскольку это был не Поместный собор, а сбор подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата по требованию Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея. Без условной ликвидации Киевского патриархата не могло быть объединительного собора украинских Церквей 15 декабря 2018 года и предоставления Томоса об автокефалии", - говорится в постановлении "Поместного собора" УПЦ-КП.

В соответствии с постановлением, УПЦ-КП продолжает быть собственником всех средств и имущества, приобретенного за собственные деньги или переданных государственными органами или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица.

Все монастыри Киева - Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий (Михайловский), а также Николаевский (Богуславский), как и все приходы Киева, принадлежат управлению Киевской патриархии, подчеркивается в документе.

Источник: https://censor.net.ua/n3133327
 
   
 Топ комментарии
 
Кстати, заметили, что Петр Алексеевич упорно помалкивает насчет всех этих резонансных церковных событий?
Потому, видать, и помалкивает, что именно благодаря ему они сейчас происходят.
Причем, Порошенко все это затеял (с привлечение разных нариков), в первую очередь, ради победы на президентских выборах. Но проиграл их с треском «клоуну»…😇
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Прихильники Філарета мають звільнити всі культові споруди і передати їх в ПЦУ!
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Хто має розум і вміє аналізувати, той співставити позов мацковської церкви в Україні щодо анулювання реєстрації ПЦУ і демарш Філарета розвалити її з іншої сторони. Нікого не дивує така синхронність?
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Прихильники Філарета мають звільнити всі культові споруди і передати їх в ПЦУ!
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Ага. Але чого так без вогоньку? Може всіх вірних УПЦ КП вбити та тваринам на їжу? І з чого це Нарід повинен свої храми туркам віддавати?
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Ви праві, у ідіотів які розвалюють ПЦУ мають бути свої храми, але це будуть не ті храми в яких розраховують перебувати Філарет та його спільники! Будуть жити і служити в печерах!
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Ще раз -з чого це українці повинні віддавати свої храми турецькій метрополії? Хочете громадянської війни чи з глузду поїхали?
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Так за кордоном вже всi Українські Церкви Константинопiль віджав. І "патріотів" це не хвилює.
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Потому что Православная Церковь должна быть одна а не каждый поп называть себя патриархом и создавать свою секту
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Богдан Дидовик,подхуйловский тролль, ты дебил! каким боком турки к православию? брысь в спам!
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До греко-католиків Шевчука. Все те саме.
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Надо дать этим шарлатанам по полену и пустить в клетку. Кто выживет тот и победит. Ставлю на молодого борова.
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Если у филарета под плащем пистолет, то Епифанию не поздоровица. У старого кбшника рука не дрогнет!!!
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А вдруг Яхве есть, писсанина - правда, и Фил прочитает особо опасное заклинание и Епифана побьет громом?....
Ах оставим, фигня то какая Собрания при участии Филарета не могут быть признаны Поместным собором, их решения никчемны в юридическом и каноническом плане, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 8775
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тема ПЦУ и Томоса,действует как ладан на чертей,на всякую москальную нечисть!
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Тот вариант Томаса, который преподносился соевым мародером как величайшее достижение, мы могли получить еще при Ющенке по инициативе самого Варфоломея! Если кто не верит, изучите историю вопроса. В переходе независимой ни от кого УПЦ КП с понижением статуса до митрополии под управление Константинопольского патриархата в первую очередь заинтересован Варфоломей, у которого насчитывается всего пару тысяч прихожан в Стамбуле, а кушать хочется каждый день. Тогда у Ющенко хватило ума отказаться, а свинорошен в безумной надежде поднять свой упавший ниже плинтуса рейтинг за предложение ухватился.
В итоге ни одна из православных церквей Томос не признала, наших священников перестали пускать в храмы на Афоне и в Ерусалиме, а УПЦ МП как была в Украине, так и осталась.
Итог - как и все, что было сделано во время бесславного правления соевого ублюдка, сделано полностью бездарно. И прав Его Святейшество Филарет - Томос нужно отменять и возвращать нашей поместной независимой церкви надлежайший ей статус Партиархата
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Вот, например, что рассказывал Его Святейшество Патриарх Филарет в 2012 году в Черновцах:

"Относительно намерений Вселенского патриарха предоставить автокефалию УПЦ КП во время визита в 2008 году в Украину глава Филарет сказал: "Когда Москва стала на Вселенского патриарха очень давить, а наш Президент Виктор Ющенко настаивал на том, чтобы Константинопольский патриарх признал Киевский патриархат, то Вселенский патриарх предложил нам модель, которая нас абсолютно не устраивает». По его словам, эта модель заключалась в том, чтобы войти в состав Константинопольского патриархата, и тогда получить признание в его составе. «Скажите, разве нам такое признание нужно? Если бы мы хотели оставаться рабами, то мы бы были рабами и Москвы. А нам одно рабство предлагали заменить другим рабством. Нам рабство не нужно. Мы хотим иметь свою церковь. И поэтому это предложение Константинополя мы отвергли», - заявил предстоятель УПЦ КП.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/650804-filaret-esli-byi-myi-hoteli-ostavatsya-rabami-to-myi-byi-byili-rabami-moskvyi.html
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Кстати, заметили, что Петр Алексеевич упорно помалкивает насчет всех этих резонансных церковных событий?
Потому, видать, и помалкивает, что именно благодаря ему они сейчас происходят.
Причем, Порошенко все это затеял (с привлечение разных нариков), в первую очередь, ради победы на президентских выборах. Но проиграл их с треском «клоуну»…😇
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як добре, що "отец нации" разом з "нариком" не встигли всунути свої брудні лапи в Українську Греко-Католицьку Церкву
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Baks. Порошенко уже не помалкивает. Есть его, порошенко, ответка филарету. То-сё..Был наш-стал не наш...Тур с Томосом закончился. Точно,и фантастически.
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С чого це турецька православна церква лізе у справи Української Церкви? Давно туркам пику не чистили?
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Стыдно - все смотрят и спрашивают - и ЭТИ кричат что они европейцы и рвутся в Европу? А в пещеры не хо-хо? Собрания при участии Филарета не могут быть признаны Поместным собором, их решения никчемны в юридическом и каноническом плане, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 3958
Попы и на скотобойню стадо бы загнали, пообещай им твердую таксу за каждую голову))
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Как я и говорил раньше, "то ли он украл,то ли у него украли,в любом случае что-то было".
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анафема - так анафема, кокаин, так кокаин Збори за участю Філарета не можуть бути визнані Помісним собором, їхні рішення нікчемні в юридичному і канонічному плані, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 9376
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Хто має розум і вміє аналізувати, той співставити позов мацковської церкви в Україні щодо анулювання реєстрації ПЦУ і демарш Філарета розвалити її з іншої сторони. Нікого не дивує така синхронність?
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Зебилы скажут - это случайность и не то, что Вы подумали
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Зебилы дружно выступили против Томоса - потому что антимайдану 73% независимость страны в любом вопросе стоит костью в горле = РАБЫ!
Рабы любят традиционного хозяина - хана московской Орды и его сопливых прихвостней
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Ну не признают вашу церковь другие православные церкви и что дальше?Ватикан не признавал протестанские церкви в европе и что вышло?
Важно что бы люди шли в Киевский патриархат,а не признают его остальные или нет.
Что бы дефакто вытеснить МП с Украины.А вы бегаете с этой паперкой.
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Хто ще не зрозумів потужної віри розкольника України Пеці- дякона МП перекраситися в КТ,тому Філарет розяснив.Тепер Петрова церква "украв" нехай готується з Томосом до Константинополя.
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маасква-хуйло-ердоган-константинопіль-варфоломій-агент пуйла лоліта - ось що вимальовується. І як би не вийшло, що Ердоган виконав невеличку забаганку Пуйла як частину плати за С-400
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСобрания при участии Филарета не могут быть признаны Поместным собором, их решения никчемны в юридическом и каноническом плане, - ПЦУ
 
 
 
 
 
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