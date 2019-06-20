 Собрания при участии Филарета не могут быть признаны Поместным собором, их решения никчемны в юридическом и каноническом плане, - ПЦУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской митрополии Украинской православной церкви.

"Такие собрания ни в коем случае не могут быть признаны Поместным собором, а их решения изначально никчемные в юридическом и каноническом значении этого термина, они не порождают юридических последствий и не подлежат исполнению", - говорится в заявлении пресс-службы Киевской митрополии Украинской православной церкви.

В заявлении указано, что согласно действующему уставу такие собрания могут быть созваны патриархом Филаретом лишь вместе со Священным синодом УПЦ-КП, а не единолично. В документе также утверждается, что Священный синод УПЦ-КП как орган, который приостановил свою деятельность, не принимал решения о созыве Поместного собора.

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"Лица, которых почетный патриарх Филарет созвал на собрание во Владимирский собор, никем не уполномочены, а это означает, что даже согласно норм уже не действующего устава УПЦ-КП, собрание, проведенное 20 июня 2019 года во Владимирском соборе в Киеве, является собранием произвольно созванных клириков и мирян, а не Поместным собором", - отмечается в заявлении.

В Киевской митрополии ПЦУ утверждают, что созыв таких собраний с целью отделения УПЦ в новую структуру с предоставлением ей названия патриархата и утверждения своего руководства в ней, является грубым нарушением апостольских правил.

"Мы призываем почетного патриарха Филарета и лиц, которые брали участие в собрании, понимать все пагубные последствия такого поступка и остановить подрыв единства церкви и единства украинского народа", - говорится в документе.

Кроме того, в заявлении говорится, что участие клириков в таких антиканонических действиях является предлогом для категорического отказа в дальнейшем по их прошению быть принятым в состав епископата Православной церкви Украины.

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В Церкви проинформировали, что на ближайшем заседании Священного синода ПЦУ, которое созвано митрополитом Епифанием на 24 июня, будут приняты решения, связанные с действиями, произошедшими 20 июня.

Как сообщалось, собрание, проведенное в четверг почетным патриархом Филаретом и названное им "Поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации УПЦ-КП.

"Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского или так называемого Поместного собора, поскольку это был не Поместный собор, а сбор подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата по требованию Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея. Без условной ликвидации Киевского патриархата не могло быть объединительного собора украинских Церквей 15 декабря 2018 года и предоставления Томоса об автокефалии", - говорится в постановлении "Поместного собора" УПЦ-КП.

В соответствии с постановлением, УПЦ-КП продолжает быть собственником всех средств и имущества, приобретенного за собственные деньги или переданных государственными органами или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица.

Все монастыри Киева - Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий (Михайловский), а также Николаевский (Богуславский), как и все приходы Киева, принадлежат управлению Киевской патриархии, подчеркивается в документе.