 Готовим план преодоления коррупции в судах, который представим в ближайшее время, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.

"Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах, и в ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска антикоррупционного суда ", - сказал Зеленский.

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