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 Политика Украины, Общество
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 Готовим план преодоления коррупции в судах, который представим в ближайшее время, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведенная в Украине судебная реформа не была успешной и намерен в ближайшее время провести презентацию плана по преодолению коррупции в судах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.

"Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах, и в ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска антикоррупционного суда ", - сказал Зеленский.

Читайте также: Начнем с декоммерциализации СБУ. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3133326
 
   
 Топ комментарии
 
Шибениці для суддів краще ставити на центральній площі напроти шибениць прокурорів та силовиків.
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Неужели Портнова посадишь ?
Он ведь своим первым же иском против Пороха заработал на 110-ю статью.
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Ждём посадки Портнова и Медведчука.
Или слабо ?
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Давать взятки по безналу сразу на счет. Там руки не запачькаешь. У нас же страна в смартфоне как никак)))
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Шибениці для суддів краще ставити на центральній площі напроти шибениць прокурорів та силовиків.
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Вы вроде взрослый человек, ну какие шибеницы в 21м веке? Хотелось бы, конечно, что б на площадях гильйотиной или палач рубал головы. Но это забава средневековья, тогда не было телевизора и интернета, и что б не скучно было устраивали такого рода мероприятия))
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Ми як християни маємо допомогти нашим грішникам врятувати власну душу, а враховуючи тяжкі гріхи наших братанів, тут і четвертування може не вистачити, щоб очисти душу перед зустріччю з Богом.
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вже 20 років на рахунки переводять.а ти тільки прокинувся
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Неужели Портнова посадишь ?
Он ведь своим первым же иском против Пороха заработал на 110-ю статью.
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Закроет все суды?
И будет судить "именем 95-го квартала..."
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якщо він закриє всі суди правосуддя та громадяни України не постраждають я б ще конфіскував майно та змусив суддів жити на мінімальну пенсію за те що вони накоїли з країною.
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Ждём посадки Портнова и Медведчука.
Или слабо ?
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Бгг) Реформа судов от зеленского - запуск Антикорупционного суда созданого при Порошенко.
Ждем ассоциацию с ЕС и безвиз от народного президента)))
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Пусть для начала отменит неприкосновенность судей. Они граждане Украині и согласно основополагающего Закона - "Конституции" имеют равніе права.
Вот только будет - опера и следаки такой 3,14..дорез им устроят, что чертям в аду не хватит угля и дров. Готуємо план подолання корупції в судах, який представимо найближчим часом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6402
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забери у наших судов коррупцию и от них ничего не останется…, я прям боюсь...
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Ну так Порошенко проталкивал своих зависимых недоброчесных судей
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГотовим план преодоления коррупции в судах, который представим в ближайшее время, - Зеленский
 
 
 
 
 
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