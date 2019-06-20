 Готовим план преодоления коррупции в судах, который представим в ближайшее время, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил на встрече с бизнес-сообществом в Киеве в четверг.
"Я понимаю и уважаю независимость судей, но действующей судебной системе не верят ни общество, ни инвесторы. То есть реформа последних лет не была успешной. Наша команда готовит план преодоления коррупции в судах, и в ближайшее время мы отдельно его представим. Начнем с запуска антикоррупционного суда ", - сказал Зеленский.
Он ведь своим первым же иском против Пороха заработал на 110-ю статью.
И будет судить "именем 95-го квартала..."
Или слабо ?
Ждем ассоциацию с ЕС и безвиз от народного президента)))
Вот только будет - опера и следаки такой 3,14..дорез им устроят, что чертям в аду не хватит угля и дров.