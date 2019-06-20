EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2456  38
Все про:Зеленский (1850) налоговая милиция (1686) СБУ (13532)

 Начнем с декоммерциализации СБУ. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен лишить Службу безопасности Украины (СБУ) несвойственных ей функций.

"Отдельная тема – это отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины. Сейчас этим на операционном уровне занимается Иван Баканов, а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, в ближайшее время, мы предложим безотлагательно избавить Службу безопасности Украины от несвойственных ей функций. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", - сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава государства также заявил, что поддерживает демилитаризацию налоговой службы и создание Государственной службы финансовых расследований "с акцентом именно на аналитическую работу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Я поддерживаю масштабную приватизацию

Источник: https://censor.net.ua/n3133325
 
   
 Топ комментарии
 
Это очень правильно! Ведь СБУ мародера это рекетиры чистой воды.
 показать весь комментарий
 
Слова:

СБУ. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом, - Зеленский
Дела:
Т.в.о. СБУ Баканов розпочав свою роботу з відтермінування ринку електроенергії
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это очень правильно! Ведь СБУ мародера это рекетиры чистой воды.
 показать весь комментарий
 
 
Точно так! Прошло две недели после встречи с Бакановым - и тишина-а-а! Зато беснуются Медведчуки, Кернесы, Мураевы. Хотя: "Обещать - не значит женится"
 показать весь комментарий
 
Слова:

СБУ. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом, - Зеленский
Дела:
Т.в.о. СБУ Баканов розпочав свою роботу з відтермінування ринку електроенергії
 показать весь комментарий
 
 
Должна, но им от твоих слов становится смешно, потому что это звучит как шутка))
 показать весь комментарий
 
Зе , давай меньше текста , а больше дела . Мы за тебя голосовали и ждем результат .
 показать весь комментарий
 
 
Що, ви ще чекаєте? Воно вам нічого не винно!
 показать весь комментарий
 
 
Все верно...об новых офшорах и прочих счетах чувака с ксивой презЕдента ...и его воровитой зеленой команды...не должен знать никто....
 показать весь комментарий
 
 
офшорам должны заниматься другие ,но точно не сбу.
говорит правильно,посмотрим на действия.
 показать весь комментарий
 
 
Фиксалы? Фиксалы?!!! Это те шо с фиксами вместо зубов?
 показать весь комментарий
 
надо бы прибавить ему в охрану пару машин - а в прочем это не поможет - но он лукавит - Президент Украины Владимир Зеленский призвал СБУ на протяжении двух недель продемонстрировать первые результаты работы в борьбе с контрабандой.
Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/zelenskiy-dal-bakanovu-dve-nedeli-na-perezagruzku-sbu-i-pervye-rezultaty-borby-s-kontrabandoy-1355958.html
Проблема Зеленского - шо он говорит правильные вещи - но делает все наоборот
 показать весь комментарий
 
 
Для чого призначив керівником служби зовнішньої розвідки колишнього податківця? А для чого просуваш на посаду Голови СБУ бізнесмена?
 показать весь комментарий
 
 
а ти подивісь скільки він працював у податковій і скільку у СБУ
 показать весь комментарий
 
Давайте разгоним СБУ , запретим стрелять в ответ , начнём договариваться с рашей , ... Буду голосовать за Петю . Ему можно простить жадность . Простить капитуляцию Зе нельзя .
 показать весь комментарий
 
какой смысл вкладываешь в слово *жадность*?
 показать весь комментарий
 
Он хорошо поёт . Пока другого не заметил .
 показать весь комментарий
 
 
Вот, хоть одно, но положительное качество, а Петя даже петь умеет, абсолютно бесполезный кадр. Почнемо з декомерціалізації СБУ. Служба має боротися зі шпигунами і диверсантами, а не займатися бізнесом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4307
 показать весь комментарий
 
А чем будут заниматься те, что кошмарили бизнес? Ведь потомственного упыря веганом не сделаешь - пойдёт в бандиты
 показать весь комментарий
 
 
«Служба должна бороться со шпионами и диверсантами , а не бизнесом.....»
--------------------
В принципе правильно сказал.......
 показать весь комментарий
 
 
корректировочка: а не заниматься(!!!) бизнесом....
 показать весь комментарий
 
такое чувство, что Зе, это капитан ачевидность.
 показать весь комментарий
 
 
Жаль что раньше очевидными вещами никто не занимался
 показать весь комментарий
 
 
Кто то от среднего бизнеса может внятно привести примеры вмешательства СБУ? Насчет малого скажу, что за пять лет мы и налоговую ни разу не видели, не то что СБУ. А глядя на большой бизнес, то по тому как бабло уплывает в офшеры, крутили они это СБУ а одном месте.
 показать весь комментарий
 
 
дивно. як саджати друга заступником глави сбу,давати лейтяху, і наказувати боротися з карупцією- то тут сбу потрібне... чи за 2тижні таки подолали???
 показать весь комментарий
 
Огласите ВЕСЬ список пожалуйста!
КТо чем занимается?
 показать весь комментарий
 
а служба брелков Украины, брелками будет заниматься?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачнем с декоммерциализации СБУ. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом, - Зеленский
 
 
 
 
 
 вверх