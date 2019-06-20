 Начнем с декоммерциализации СБУ. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом, - Зеленский

"Отдельная тема – это отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины. Сейчас этим на операционном уровне занимается Иван Баканов, а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, в ближайшее время, мы предложим безотлагательно избавить Службу безопасности Украины от несвойственных ей функций. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", - сказал Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Глава государства также заявил, что поддерживает демилитаризацию налоговой службы и создание Государственной службы финансовых расследований "с акцентом именно на аналитическую работу".
СБУ. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом, - Зеленский
Дела:
Т.в.о. СБУ Баканов розпочав свою роботу з відтермінування ринку електроенергії
говорит правильно,посмотрим на действия.
Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/politika/zelenskiy-dal-bakanovu-dve-nedeli-na-perezagruzku-sbu-i-pervye-rezultaty-borby-s-kontrabandoy-1355958.html
Проблема Зеленского - шо он говорит правильные вещи - но делает все наоборот
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В принципе правильно сказал.......
КТо чем занимается?