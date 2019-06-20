 У Зеленского есть люди, которые разбираются в геополитических вопросах, - Мингарелли

"Мы видим, что вокруг президента есть люди, которые разбираются в геополитических вопросах, и в которых у нас нет никаких сомнений", - сказал Мингарелли в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Речь, в частности, идет о заместителе главы администрации президента Украины Вадиме Пристайко, а также заместителе министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елене Зеркаль.

Говоря о визите президента Зеленского в Брюссель 4-5 июня, Мингарелли отметил, что собеседники президента в европейских институциях положительно оценили взгляды и заявления Зеленского.

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"Во время своего визита в Брюссель президент Зеленский был абсолютно четким и понятным. Во-первых, он предан идее дальнейшей евроинтеграции Украины. Во-вторых, он настроен продолжить и ускорить темпы реформ, в частности, в сфере верховенства права. В-третьих, он выразил свое желание сделать все возможное, чтобы конфликт на Донбассе можно скорее закончился", - поделился дипломат.