 У Зеленского есть люди, которые разбираются в геополитических вопросах, - Мингарелли

"Мы видим, что вокруг президента есть люди, которые разбираются в геополитических вопросах, и в которых у нас нет никаких сомнений", - сказал Мингарелли в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Речь, в частности, идет о заместителе главы администрации президента Украины Вадиме Пристайко, а также заместителе министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елене Зеркаль.
Говоря о визите президента Зеленского в Брюссель 4-5 июня, Мингарелли отметил, что собеседники президента в европейских институциях положительно оценили взгляды и заявления Зеленского.
"Во время своего визита в Брюссель президент Зеленский был абсолютно четким и понятным. Во-первых, он предан идее дальнейшей евроинтеграции Украины. Во-вторых, он настроен продолжить и ускорить темпы реформ, в частности, в сфере верховенства права. В-третьих, он выразил свое желание сделать все возможное, чтобы конфликт на Донбассе можно скорее закончился", - поделился дипломат.
акулабегемот геополитики:
Это видно по тому, как месяц за месяцем падает посещаемость хроники событий на фронте. Вы больше не считаете эту тему важной. Вы привыкли к войне, она перестала быть для вас информационным поводом, стала рутиной и обыденностью, естественным фоном для других событий, куда более мелких и переходящих, но заслуживающих внимания. А войну вы сдвинули в "слепое пятно".
Из этого "слепого пятна" приходят сообщения об обстрелах, о нарушении режима прекращения огня, о погибших и раненых. Похороны бойцов, которые отдали за Украину жизнь, перестали восприниматься обществом с перебоем сердца. Монотонность явления убивает понимание его масштаба и значимости. Даже наглядность не спасает: иконостас памяти уже закрыл почти все место на ограде Михайловского собора и продолжает расширяться, но "слепое пятно" растет вместе с ним, и даже быстрее.
Я это остро почувствовал, когда в центре Киева, рядом с ТРК "Арена" взорвали автомобиль Тимура Махаури. На проезжей части стоял развороченный взрывом остов машины, пятна крови на асфальте, работали медики, спасатели и следователи, а в заведениях "Арены" танцевали люди и играл шансон. Чья-то смерть не воспринималась как повод для беспокойства, даже если она случилась совсем рядом. Что уж говорить о смертях, которые происходят где-то за горизонтом?
Это равнодушие остро чувствуешь, когда возвращаешься из Донбасса на "материк". Мир здесь другой. Нет, не так - здесь просто мир. Здесь войны нет. Вообще. Нечего выигрывать и проигрывать. Не о чем говорить. Нет темы. Проехали и забыли.
Вся риторика пропутинской сволочи про "прекратить воевать" фундаментально основана именно на вот этом тотальном обезболивании темы, чудовищном социальном новокаине, которым Украина накачана по самый купол Верховной Рады. И этот "новокаин" вкачивается в общество не только целенаправленными усилиями вражеских и коллаборантских медиа, как фактор гибридной войны, но и как прямое следствие некомпетентности власти самой Украины. Власть не любит, чтобы избиратель видел и понимал ее недееспособность. Поэтому власть убирает свидетельства своей недееспособности в "слепое пятно". Фактически - действует в рамках стратегии, которую осуществляет враг. Послушно идет у него на поводу.
А в это время Луп Бюро, француз, которому не все равно, снимает документальный фильм о нашей войне. Той самой войне, которую украинский обыватель так жаждет забыть, и уже хотя бы поэтому работа Лупа ему безразлична. Частью национального металитета Украины становится не реальность и даже не миф войны, а вычеркивание ее из реальности.
Это так предсказуемо и понятно, что глупо обывателя в этом обвинять.
Но я - обвиняю.
Все, чего не доставалось, не достается и никогда не достанется обиженному люмпену, не он сам успешно профукал, а кто-то у него украл.
Про самого ЗЕ на Западе только карикатуры и не очень лестные ассоциации с Коломойским.
Стыдно товарищи Зебилы....
(из старого-старого фильма - в Греции все есть(с) ...)