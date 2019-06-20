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Все про:Путин (24836) Россия (73079)

 Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова! - жители РФ задали вопросы Путину. СКРИНШОТ

В ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходит сегодня, 20 июня, организаторы выводили на экран вопросы в виде всплывающих сообщений от жителей РФ. Часть из них традиционно осталась без ответов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 20 июня, уже в 17-й раз в Москве проходит традиционная "Прямая линия", в которой хозяин Кремля отвечает на вопросы жителей РФ, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В этом году в колл-центр поступило полтора миллиона вопросов.

Во время трансляции на экране всплывали различные вопросы насчет экологии, ЖКХ, произвола силовиков, низких зарплат и пенсий. Однако, многие неудобные вопросы так и остались без ответа.

Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова! - жители РФ задали вопросы Путину. 01

В частности, авторы обращений интересовались, собирается ли президент РФ досрочно покинуть свой пост, не может ли он одолжить денег или помочь с закупкой дров. 

Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова! - жители РФ задали вопросы Путину. 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против нас вводят не в связи с оккупацией Донбасса, а из-за нашей силы, - Путин

Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова! - жители РФ задали вопросы Путину. 03
Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова! - жители РФ задали вопросы Путину. 04

Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова! - жители РФ задали вопросы Путину. 05

Скриншот: телеканал "Дождь"/Facebook

Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова! - жители РФ задали вопросы Путину. 06

Источник: https://censor.net.ua/n3133319
 
   
 Топ комментарии
 
"Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова!". Ответ на любой из этих и других вопросов: "А куй вам всем".
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Разбери деревянный сортир у себя во дворе и будут тебе дрова Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну - Цензор.НЕТ 2253
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"Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова!". Ответ на любой из этих и других вопросов: "А куй вам всем".
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Не совсем так.

Есть новая формула ответа своему электорату (бо не свой и вопросов таких идиотских задавать не станет) "Я вам ничего не должен" и "Это была шутка".
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У нас всегда все красивее, чем на Роисе. Даже ответ, данный президентом лохам, которых он кинул.
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Тоталітарний варіант - "За вами уже выехали".
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))) сегодня - "бэкапы не горят", завтра и внуки будут отвечать за "дедаспрашивали"
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И ведь целых 86% восторженных люмпенов, а не какие-то 73%.
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рейтин пуйла чутка просел, там тоже около 73 % пуйлобилов
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***
на раше, быдлу вновь и вновь
страна дает понять -
не жили-были хорошо -
и не фиг начинать!!!
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Вискочило апокаліптичне (теплова смерть кацапії Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну - Цензор.НЕТ 3366 )

потухли звёзды умер путин
и агрегаты братской гэс
в другую сторону погнал
густую воду ангары
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стишок прошлогодний, когда путя пропал на неделю)))) ботоксотерапия)))
***
и вот над тундрой туман завис:
он умер.?.. самый большой пацифист
Буран пролетел из конца в конец...
он умер? точно? путину звиздец???
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щуки, тигры, стерхи, амфоры,.... и 12 случайных рыбаков пустились в танец маленьких лебедей))
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***
Путин сдавал в багаж:
"Бук", "Искандер", камуфляж,
Пять амфор, духовную скрепу,
Кино про проделки Госдепа,
Четыре футболки "Крымнаш",
Спецпропуск на ялтинский пляж,
Кило белорусских креветок,
Двух с голеньким пузиком деток,
Вино, чтобы пить с Берлускони,
Собачку по имени Кони,
Пескова, Суркова, Лаврова,
Последний эфир Киселева,
Номер певца Элтон Джона,
Больничный больного Кобзона,
Про "Боинг" поддельное фото,
Песенки ********* ноты,
Оранжево-черную ленту,
Запрет иностранных агентов,
Привет от бурятов Донбаса,
Кусок санкционного мяса,
Который стащили из печки
Вежливые человечки,
От Матвиенко письмо,
Наклейку "Обама, ты чмо!",
Селфи в мечети в Чечне,
Досье "Яценюк на войне",
Подарок "волков" - косметичку,
Пригожину Леру (певичку),
"Любэ" восемнадцать пластинок
И старый хрущевский ботинок.
Ботиночек ретро-фасона
Бывал на трибуне ООНа,
Он всех научил понимать
Понятие "Кузькина мать"
На то и на то и на это
Ботинок наложит им вето,
А если все против, то он
(Ботинок) - уйдет из ООН,
"ООН - это просто три буквы,
Забыли согласия дух вы,
А значит, друзья дорогие,
Идите на буквы другие!" -
Так скажет ООНовцам он
На Генассамблее ООН,
Потертый ботинок Хрущева....
Ничто в этом мире не ново...

(Орлуша)
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Отставки не будет исторически царей выносили лаптями вперед...
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Мелочный какай то сайт стал, не объективный. В шарашку превращается
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хуже. не кацапами а мордвой и удмуртами засмердело.
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Тебя кто то заставляет тут с утра до вечера пастись?😂😂🌷
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Де он баб таких страшных набрали на прямую линию. Я понимаю что в росее жопа полная, но что бы десяток миловидных телок найти, ну пп. Бабы у них точно не бренд))
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Обычные мокшанские морды, если попадается славянка,то будет посимпатичней,но их в мокселе не так много
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двадцать поколений предков -- крепостные алкоголики.....
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Дрова ? Смешной сброд . Люди в ЕС живут , а вы выживаете , вас ждёт революция и царский переворот . Когда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова! - жители РФ задали вопросы Путину. - Цензор.НЕТ 7609
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От жеж зажравшиеся кацапюры. Дрова хотят? Им валежник разрешили собирать, это царская благодать как будто снизошла с небес
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что на рассии уже дров нет, не смешите, она 2 войны ведет, венесуле помогает и вообще всем, кто нуждается (или не-), а вы говорите - дрова... да у нее этих дров..., как грязи...
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в наш век высоких технологий
сказал с экрана президент
мы настороженно притихли
и лапти вынули из щей
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выходит президент цыганский
и произносит ой нэ нэ
и в этой фразе социалка
кредиты выплаты бюджет
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Одразу згадалося невеличке хоррор-оповідання. Мені подобається такий сюжет - головне, щоб це було локалізовано тільки зазначеною територією:

Новогоднее поздравление

…Когда на экране появился Президент, Вера Ивановна и гости, кроме четырнадцатилетнего Владика, встали и взяли наполненные шампанским бокалы. Президента в семье Кузьминых чтили и уважали.
- Владька, встань! Президент же! - Вера Ивановна потеребила подростка за футболку, и тот нехотя поднялся.
Президент молчал.
«Волнуется, наверное», - подумал Александр Павлович, муж Веры Ивановны, отец семейства и человек труда.
Шурин Александра Павловича Михаил нетерпеливо посматривал на запотевшую бутылку водочки. Владька со скучающим видом смотрел в экран сотового телефона, его старшая сестра Нинка пыталась справиться с чрезвычайно сильной и громкой икотой, из-за неудачных попыток надолго задержать дыхание она стала красной и запыхавшейся.
Президент молчал и, не мигая, смотрел на празднующих с экрана телевизора.
Александр Павлович нервно кашлянул. Михаил почесал небритую щеку. Нинка как-то особенно громко икнула.
Президент молчал. Александр Павлович не выдержал президентского взгляда и отвел глаза.
«Неужели в отставку подаст?» - испуганно подумала Вера Ивановна. - «Как Ельцин тогда…» Она даже захотела перекреститься, но в руке был бокал с советским шампанским, и это ее почему-то остановило.
- Ну, чего он тянет-то? - недовольно промямлил Михаил. Ему хотелось водочки, и молчание Президента его начинало раздражать. - Так ничего не успеем…
- Да заткнись ты! - нервно прервал шурина Александр Павлович, - может, война началась!
От такого своего неожиданного предположения отцу семейства стало совсем жутко. Он поставил бокал на стол - аккурат между сельдью под шубой и оливье - и принялся нервно стряхивать с себя несуществующую пыль, стараясь не смотреть Президенту в глаза.
- Косяк какой-то, - хихикнул Владик. - Запись не ту поставили. Надо же так облажаться. Кому-то будет звездец!
Александр Павлович отвесил сыну подзатыльник.
- Звездец - это не мат! - возмутился Владик.
Александр Павлович не ответил.
- А где это он? - спросила Нинка, кивнув на экран. Только сейчас все заметили, что Президент стоит не на фоне вечернего Кремля, а в каком-то мрачном помещении.
«В бункере снимали?» - лихорадочно подумал Александр Павлович. - «Точно война будет. Вот ведь жопа». Воевать Александр Павлович категорически не хотел, а кроме того, боялся за сына.
Президент все так же молчал, и казалось, что ничего говорить он уже не намерен, но неожиданно изображение дернулось, потом на секунду исчезло и появилось вновь. Президент заговорил.
- Дорогие россияне! Дорогие соотечественники! Заканчивается 20… год. Этот год был не простым для вас. Непростое экономическое положение, повышение цен и тарифов, неожиданные финансовые трудности и проблемы, связанные с банковской сферой - все это коснулось почти каждого из вас. Я бы мог сказать, что наступающий 20… год будет лучше, что он принесет нам экономическое улучшение и потерянную стабильность. Но я не буду обманывать ни вас, ни себя…
- Вот ****! - неожиданно возмутился Михаил.
- Дорогие россияне! - продолжал Президент. - На миру и смерть красна! Эта русская народная поговорка ярко и точно характеризует все то, что предстоит вам в ближайшие дни. Я буду краток: 20… года не будет. После моего обращения на всей территории Российской Федерации, включая Крым, начнется Кормление личинок Непредставимого Пхы. Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что бежать бесполезно. И я прошу вас принять смерть достойно, подобно тому, как это делали наши предки: Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб, Иван Сусанин, семья последнего Императора Николая Второго, Александр Матросов и многие другие…
- Чего это он гонит такое? - Владик посмотрел на отца. Александр Павлович, бледный как смерть, механически теребил себя за запястье. Сына он не слышал.
Президент, тем временем, уже заканчивал свою новогоднюю речь. Как и обещал, он был краток.
- Потратьте эти последние часы и дни на общение с родными и близкими, на изучение нашей родной истории, на занятия зимними видами спорта и на посещение Храмов. И помните: вы отдаете вашу жизнь ради великой Цели, что есть подлинное счастье. С праздником.
После последней фразы Президента, празднующие по некой внутренней многолетней инерции подняли бокалы, но чокаться все же не стали. Ясности не было. Зато был отчетливый страх.
Президент исчез с экрана. Вместо него на черном фоне начали мелькать какие-то непонятные белые знаки.
«Двенадцать», - отметила Вера Ивановна, глянув на настенные часы. Но вместо ожидаемого боя курантов из телевизора раздался тревожный набатный звон, а за окном раздались первые душераздирающие крики...
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к этому там все и идет...
и да, не допустить бы у нас...
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Мля, каждый год Украина внимательно следит за прямой линией кацапского президента. Это нормально?
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тут и не смотришь, так везде выскакивают "перлы" фюрерка...
читаешь -- чисто позлорадствовать над высокодуховными... Скоро путлер начнет их на органы продавать...

Люди -- новая нефть расеи!
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кацапи нагадують сперматозоїдів, які щойно прозріли, що дива запліднення не станеться, бо вони в сраці
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******** ********ович! Начинай уже травить крепостных дустом! Я в тебя верю!
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Разбери деревянный сортир у себя во дворе и будут тебе дрова
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Ще знайшов про кацапокаліпсис Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну - Цензор.НЕТ 4583


пусть все умрут и только путин
один в кромешной темноте
бредет расставив слепо руки
врезаясь в острые углы
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Россиянин утонул в говне

Окремо задоволений чуйністю та взаємодопомогою кацапів. Хтось борсається в гогні? та хій з ним, пішов спати - "я не МЧС"
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надеюсь что эти коми мольбы возносили ******** находясь на коленях, а их бояре сидя на бутыльках.
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У России нет границ,
Нет дорог и нет больниц,
Пенсий нет и нет зарплаты,
Есть, зато, блины с лопаты.

Есть боярышник, полоний,
Новичок есть и мельдоний,
Всё за всех решила власть:
Сдохнуть - или в рай попасть.
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Народна расєйська поетеса Свєтка Кутузова-Желтова трубним гласом відповідає всім ліберастам та націонал-прєдатєлям - Идите проч пасите гуся!


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подождём чем ответит светка курицына ))
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неужели это один человек мог такое изваять?? не верю -- там авторский коллектив долго равботал!)) Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну - Цензор.НЕТ 3904
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Имейте хоть каплю воспетанья совесть! У меня уже лицо от смеха болит!) Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну - Цензор.НЕТ 3128
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скоро разрешат собирать копальхен из трёх венгерских гусей по свалкам, а не только валежник в тундре. по запасах копальхена на свалках - рассея мировой лидер ))
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А якщо рибу привалити господарським милом - то може й лютефіск утворитися.
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))) та да. тоже весчь. олмуцкі тварушки проти нього - так совецькі партянки проти новічка ))
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ЖИТЕЛИ России НАЧИНАЮТ потихоньку просыпаться, раскрывать ШИРОКО глаза, И начинают задавать НЕ удобные вопросики Путину.
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Широко відкритими очима можна розгледіти Путіна у Швейцарських Альпах у власній віллі.
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Новий рівень дна пробито! Панд в зоопарку примушують слухати промови ***** Коли підете? Чи можете позичити 350 тисяч? Допоможіть на дрова! - жителі РФ поставили запитання Путіну - Цензор.НЕТ 6150
Бідолашні ведмедики...
Соколова целует флаг России / Путин за*бал панду / Все украинцы - русские | Вечер #31
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКогда уйдете? Можете ли занять 350 тысяч? Помогите на дрова! - жители РФ задали вопросы Путину. СКРИНШОТ
 
 
 
 
 
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