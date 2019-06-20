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 Политика Украины, Общество
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Все про:Минск (1250) минские соглашения (2592) Мингарелли (198) Трехсторонняя контактная группа (114)

 Для разблокирования работы ТКГ должны сделать шаги и Украина, и подконтрольные РФ силы, - Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что подконтрольные РФ силы также должны сделать шаги навстречу, если с украинской стороны будет предпринят шаг по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе (а именно снятие экономической блокады).

Об этом сказал Мингарелли в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается действий, которые могут способствовать работе минской группы, то мы считаем, что не только Украина должна делать первые шаги, они также должны быть сделаны второй стороной. Ибо события происходившие, я имею в виду и захват украинских государственных предприятий, и введение рубля, как платежного средства, на оккупированных территориях... неприемлемы", - сказал Мингарелли.

По его словам, ЕС не поддерживал введение блокады. "Мы всегда считали, что поддержка экономической связи между двумя сторонами является очень важным фактором, который может способствовать улучшению стандартов жизни и дальнейшей реинтеграции этих граждан обратно в украинское общество", - пояснил дипломат.

Мингарелли также напомнил, что Брюссель всегда выступал также и за выплату пенсии и необходимых социальных выплат гражданам, находящимся на оккупированной территории Донбасса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3133316
 
 
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Мингарелли также напомнил, что Брюссель всегда выступал также и за выплату пенсии и необходимых социальные выплаты гражданам, находящимся на оккупированной территории Донбасса.Источник: https://censor.net.ua/n3133316

Принуждение к капитуляции....и снятие бремени с агрессора...



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для кого эти советы?
крикни в небо в сторону раши...
(может хоть ветром надует да градом выпадет?)
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Україна готова зробити дружній крок і позбавити громадянства всіх хто отримав паспорти рф!
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с украинской стороны будет предпринят шаг по разблокированию работы Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе (а именно снятие экономической блокады)Источник: https://censor.net.ua/n3133316

Принуждение к капитуляции....
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Мингарелли также напомнил, что Брюссель всегда выступал также и за выплату пенсии и необходимых социальные выплаты гражданам, находящимся на оккупированной территории Донбасса.Источник: https://censor.net.ua/n3133316

Принуждение к капитуляции....и снятие бремени с агрессора...



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Нам каждый день рассказывают об идеальных стандартах Европы . В Украине надо строить свою "Европу" .
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Мы сами избрав Зеленского вынесли Россию за скобки. Чего же ожидаете зебилы от Европы? Они только того и ждали, когда скоморох начнет чудить. С порохом бы такое не прошло, но с зебуреткой - это проще простого. Теперь мы по сути один на один с Россией. Витаю, зебилы, с перемогой.
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Не треба ля-ля , ми не обирали ,обирали не люди , а зазєлі .
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для кого эти советы?
крикни в небо в сторону раши...
(может хоть ветром надует да градом выпадет?)
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Спочатку ви, буржуї, мусите примусити )(уйла визнати його юрисдикцію над окупованими областями. І, навіть, якщо він не визнає - самі прямо сказати приблизно так: ")(уйло ефективно контролює окуповані ним території Донбасу та анексував в України територію Криму"! І не сходити з цієї позиції! А, коли будете просто патякати, що )(уйло лише "контролює бойовиків" -нічого не вийде.
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Привчає до думки що Україна має вести перемовини безпосередньо з ОРДЛОСОС та возити їм пенсію через блок-пости . В нас пенсія солідарна , виплачується за рахунок поточних надходжень до ПФ . Які були надходження за 5 років від ордлососа ? Ніяких . Отже і пенсії ніякої . Коли кацапія разом з Європою запхають цю гангрену в Україну то ще й прийдеться платити тим кармільцам які її 5 років не отримували , але допомогали ордлососам .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля разблокирования работы ТКГ должны сделать шаги и Украина, и подконтрольные РФ силы, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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