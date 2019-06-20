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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2772) Евросоюз (12487) САП (1095) Мингарелли (198) НАПК (693)

 Перезагрузка антикоррупционных органов в Украине может способствовать их эффективной работе, - ЕС

Перезагрузка антикорупционных органов в Украине может способствовать их независимой и эффективной работе, считает глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Мы все знаем, что не все новосозданные антикоррупционные органы были достаточно эффективными. Нам известно, что НАПК имеет много проблем и была не в состоянии организовать работу по верификации е-деклараций государственных чиновников. К САП также иногда были вопросы о деятельности. Поэтому нам кажется вполне нормальным, что новое руководство страны дает сигнал к перезагрузке деятельности антикоррупционных органов. Это может способствовать их независимой и эффективной работе", - сказал Мингарелли в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Дипломат также выразил надежду, что Высший антикоррупционный суд получит все необходимые инструменты и средства, чтобы должным образом работать. "Это также касается и вопроса выделения необходимых помещений", - уточнил Мингарелли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина сможет получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, если выполнит 5 условий, - Мингарелли

Источник: https://censor.net.ua/n3133313
 
   
 Топ комментарии
 
А может и усугубить, просто гляньте на рожу стефанчука. Будет в два раза больше свинарчуков тырить
Перезагрузка антикоррупционных органов в Украине может способствовать их эффективной работе, - ЕС - Цензор.НЕТ 3792
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Може пора уже колясочника на нари відправити???
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ничего нового, Коломойша - хочет своих людей
загрузить в антикоррупционные органы...

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Так а Сытник не свой, если после первого тура уже встречался с представителем Зе? Тут все очевидно, они под всех лягут, лишь бы остаться на должности
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Мені теж здається, що Ситник уже прогнувся під Зе і тепер спокійно собі не хвилюється за своє крісло
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Зебилушка, это фотошоп, причом довольно кривой. Уже даже и розаблочание было...
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http://lurkmore.to/Проффесор
Был еще настоящий плакат с надписью «Тому що лидер», что из-за своеобразно подобранных шрифтов однозначно читалось как «п*дер».

Фас. Защищай своего царя Петра.
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Ты можешь хоть рубаху на себе порвать, но Петро Алексеевич не писал на плакатах, что он лидер. Тут защищай не защищай, а это правда...
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А может и усугубить, просто гляньте на рожу стефанчука. Будет в два раза больше свинарчуков тырить

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" Будет в два раза больше свинарчуков "

Не смей оскорблять нашу святыню ! Свынарчуки - наше национальное достояние ! Порошенко подтвердит мои слова !
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так ему и пайка больше нада
- видишь как оголодал на бениных харчах...

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С таким рылом навоз в конюшне выгребать, а он руководит
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ну если туда зайдут такие же "новые лица" как в ап, то я промолчу
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Ха-ха-ха . Что они курят , что такой бред несут? Какая эффективность ? Воровать ?
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Нужна полная перезагрузка всего и всех! Нах выкинуть порошенковских псов и назначить нормальных людей. Может тогда будет толк.
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надо назначить бениных псов - да,да - а в общем мне уже все равно - пускай вас зебилов имеют все кому не лень))))
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Ну петькина гниль, которая просочилась во все щели, точно должна быть вычищена!
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Денис - если это не твоя работа - то тогда мне жаль твоих нормальных,совершенно нормальных желаний - тебя и большинство населения Украины опять жестоко *****... обманули - а главное, тем кто реально, за свой счет ,помогал государству строить новую Украины и многие из тех кто ее защищал в кроссовках и с купленным снаряжением - теперь просто не будут не чего делать - теперь каждый за себя - как то так
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только всегда почему то всё и вся перезагружают "по горячему".
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А может убрать енти "антикоррупционные" органы, НАХРЕН и заставить прокуратуру работать? Перезагрузка антикоррупционных органов в Украине может способствовать их эффективной работе, - ЕС - Цензор.НЕТ 3028
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нет - теперь Бенины псы должны заработать и дать 5 лет пограбить Украину - шо не понятно?
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С "профессионалами", типа Югика, этого априори,-не произойдёт.
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Я один не розумію чому ЄС не включає у перезагрузку НАБУ? Чи мені одному не хочеться бачити на посту директора бюро людину, яка отримує відкати від схеми розкрадання Укроборонпрому
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После всех проделок Сытника и Углавы на Оборонпроме, Бюро тоже нужно перезагрузить конкретно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПерезагрузка антикоррупционных органов в Украине может способствовать их эффективной работе, - ЕС
 
 
 
 
 
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