 Перезагрузка антикоррупционных органов в Украине может способствовать их эффективной работе, - ЕС

"Мы все знаем, что не все новосозданные антикоррупционные органы были достаточно эффективными. Нам известно, что НАПК имеет много проблем и была не в состоянии организовать работу по верификации е-деклараций государственных чиновников. К САП также иногда были вопросы о деятельности. Поэтому нам кажется вполне нормальным, что новое руководство страны дает сигнал к перезагрузке деятельности антикоррупционных органов. Это может способствовать их независимой и эффективной работе", - сказал Мингарелли в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Дипломат также выразил надежду, что Высший антикоррупционный суд получит все необходимые инструменты и средства, чтобы должным образом работать. "Это также касается и вопроса выделения необходимых помещений", - уточнил Мингарелли.

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