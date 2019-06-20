 Полиция в Харькове открыла уголовное производство из-за возвращения проспекту имени Жукова

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, соответствующее обращение от депутата поступило в Шевченковский отдела полиции 19 июня в 19:00.
"Он считает, что в действиях депутатов и чиновников Харьковского городского совета могут содержаться признаки уголовного правонарушения, связанного с распространением коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, которое выразилось в поддержке петиции о возвращении первичного названия проспекта маршала Жукова и демонтажа с площади Свободы палатки "Все для победы", размещенной на официальном сайте Харьковского городского совета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Проводится досудебное расследование.
Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.
В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г. Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов). 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.
Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.
Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.
Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.
Что было пять лет- ИМИТАЦИЯ борьбы с Путинскими шавками..
"Громкие" задержания, "громкие" аресты, - А КОГО ПОСАДИЛИ??
Один Ефремов- который до сих пор сидит в СИЗО и не осужден, может Гепа и Допа- про уголовные дела которых звучали со всех СМИ, может Бойко- с его вышками и многие , многие другие...
Вся власть была в руках Порошенко и Ко- от ГПУ, СБУ до судов- а в результате ОДНИ ГРОМКИЕ СЛОВА с целью поднятия рейтинга , мнимой борьбы, а главное- ЗАРАБОТАТЬ БАБЛА на всем этом..
Порохоботы настолько суровы, что уже даже своих бывших топят...
А вот сейчас = момент истины
Если говорить о мотивации и прочей фигне, о которой ты сейчас говоришь, если бы Петя не связал руки Авакову, Гепа бы давно сидел, т.к. именно он заводил на Авакова уголовные дела во время выборов в 2010 году. И патриотизм тут совершенно не при чем.
на, насладись дружбой заклятых врагов...
Харківську ОДА звільняв Вінницький "Ягуар".Досить вже розказувати про рятівників Дніпра-Харкова-Маріуполя.Ці казочки ще були потрібні в 2015,зараз це-маразм.
Не отвечай. Даже спорить не хочу. С твоими познаниями я уже все понял.
Считай что ты победил.
И ни разу не виноваты харьковчане которые сами себе выбрали сначала Добкина, а потом Гепу. А теперь ноют и спрашивают почему никто ничего не делает.
Гепу спихнуть может только население. Но население думает что переименования проспектов - это как жонглирование, безопасное развлекательное мероприятие. Пример "ДНР/ЛНР" их так ничему и не научил; а ведь из Донецка и Луганска бежали 70% населения.
В общем великолепная работа и реформы от вашего любимого Петра Великого.
2 ч. ·
НІКОЛИ ЗНОВУ, АБО ПАМ'ЯТІ ЧОРНОСВИТОЧНИКІВ
По-моєму, це не реванш, а типова офензива: за один день - убивство Тимчука, "реабілітація" Портнова в КНУ і голосування Харківського вряду за заміну Григоренка Жуковим (може, ще щось було, але досить і цього!), - це виглядає не як "соупадєніє", а як продумана наступальна операція: комплекс бойових дій. Схоже, в Москві вирішили, що пора переходити до "окончательного решения украинского вопроса" (ню-ню...).
Вічна пам'ять Дмитрові Тимчуку; спасибі за службу, пане полковнику... Але чесно признаюся, що найбільше мене зачепило - до задихання від гніву! - харківське "повернення Жукова": символічний плювок вгодованого чекістського різника на могилу ним розстріляних, знак-розписка, що - "да, убивали вас, х@хлов, и дальше будем убивать"! І тут, можна не сумніватись, точковими терактами діло не обмежиться, - "демони російської великодержавности" охляли, вони просять крови, багато крови...(((
До Жукова в мене буде свій рахуночок на Страшному суді: мій рідний дядько, мамин старший брат, у 1941-му вернувся з-під Києва без руки і так ніколи по-справжньому й не оклигав від того, що там бачив, - від того, як щойно привезених новобранців у домашніх піджачках (мами, виряджаючи, вдягли в кращеньке!) гнали на німецькі кулемети, хвиля за хвилею, а весь їхній вишкіл звівся до того, що їм 1 (ОДИН!) раз показали, як розбирати автомата: ніхто й не розраховував, що вони воюватимуть, а просто й неприховано - привезли "на м'ясо". Таке собі продовження геноциду 1933-го, тільки значно менш відоме. Тому що після "чорносвиточників" мемуарів не залишилось.
Тепер можна сказати харківським голосувачам: кров їхня - на вас і на дітях ваших. І не кажіть, що вас не попереджали.
(Тут взагалі якийсь сатанинський символізм, у цьому сюжеті - Жуков проти Григоренка, різник проти воїна, генерал-кат - проти генерала-оборонця, та ще й оборонця кримських татар, і все це в час окупації Криму - бррр, шкіра терпне від омерзіння, якщо вдуматися...)
Дорогі харків'яни, будь ласка, не мовчіть, - протестуйте, демонструйте, urbi et orbi, що ви незгодні бути по людоїдській стороні, - захистіть своє прекрасне й трагічне місто від цієї спроби символічно підкласти його "під різника", бо за різниками символічними обов'язково приходять фізичні, і кому, як не вам, котрі бачили їх у 2014-му, це знати?..
Як пише один гарний юрист - "тримаймо стрій, прорвемося" (с).
Never again. Ніколи знову.
Сглотнёте ?
Но везде уже русские....
Вот чем оборачивается демократия и свобода слова врагам во время войны....
Импотенты похерели независимость при Грушевском - импотенты делают это в наши дни..
Он полностью откупился от Порошенко ( и Луценко) ровно 5 лет назад, в августе