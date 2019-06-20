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 Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора"

В Окружной административный суд Киева поступил иск относительно увольнения Славомира Новака с должности и. о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

Истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение о назначении Славомира Новака и. о. председателя "Укравтодора" до назначения в установленном порядке руководителя указанного Агентства. Также истец просит суд признать отсутствие у Славомира Новака компетенции (полномочий) выковывать обязанности и просит суд обязать Кабинет Министров немедленно уволить его с должности.

"Истец также просит признать отсутствие у КМУ компетенции (полномочий), в частности, допускать граждан иностранных стран к руководству центральных органов исполнительной власти, назначать лиц на должности государственной службы категории "А" без проведения конкурсного отбора, а также назначать исполняющих обязанности руководителей центральных органов исполнительной власти на срок не более 3-х месяцев", - говорится в сообщении.

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В частности суд просят признать противоправными и действия Службы безопасности, которые заключаются в предоставлении Славомиру Новаку допуска к государственной тайне и просят обязать СБУ отменить ему этот допуск.

Имя истца в суде не называют.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Источник: https://censor.net.ua/n3133306
 
   
 Топ комментарии
 
проделки Каломойского?!..
у меня вопрос: почему таких как Каломойский и другие уголовники, педофилы, извращенцы и уроды, почему их не отстреливают?!..Саакашвили уголовник ,а ему дают гражданство!?.. почему?!
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"Имя истца в суде не называют" - тю, таємниця... Портнов або Купрій. У всяк випадку, вони - виконавці. Керівник і замовник - беня.
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да мне до лампочки кто там занимается формированием команды зелемойши Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 7361
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"Вітання "Слава Україні" - "Героям слава" являється нацистським" - заявив Дубінський (говорящая жопа Коломойського)
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а что по этому поводу говорит говорящая жопа хрячка-мародера паГубий? Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 6295
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Формуванням команди Зеленського в Харкові займається колишній помічник Пшонки

Координатором Зе-Команди в Харкові став колишній генерал-прикордонник і екс-помічник члена «Партії регіонів» Артема Пшонки Вадим Слюсарев.
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да мне до лампочки кто там занимается формированием команды зелемойши Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 7361
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Коли таких як ти приймають на роботу тролем, рівень IQ перевіряють? В мене є великі сумніви в твоїх розумових здібностях.
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ПриватБанк програв апеляцію авіакомпанії Коломойського на 1,5 млрд грн
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..апеляційний суд підтвердив скасування кредитні договори, укладені між ПриватБанком та «Дніпроавіа», укладені у 2011-2014 роках, тобто до націоналізації ПриватБанку.
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проделки Каломойского?!..
у меня вопрос: почему таких как Каломойский и другие уголовники, педофилы, извращенцы и уроды, почему их не отстреливают?!..Саакашвили уголовник ,а ему дают гражданство!?.. почему?!
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потому что у слуг урода - "новые лица":
Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 6902
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а лето заменить зимой шоб за отопления считать круглый год - окружной суд не просят - не ну наверное только пока не просят.он ведь может все))))))
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еще чуть и суд попросят лишить президента допуска к военной тайне...на том основании, что он все еще не полковник....в общем начинается эпоха судов и хаос ими порождаемый...ибо всего будет много
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"Имя истца в суде не называют" - тю, таємниця... Портнов або Купрій. У всяк випадку, вони - виконавці. Керівник і замовник - беня.
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Новак это воплощение автодорожной коррупции
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Новака низзя уволить...Исчччо столько подобий дорог, в Украине есть...И кито ими заниматься будет? Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 3472 Такой дорожной срани, как в нынешней Украине, даже при совке небыло...Неужели, воровская составляющая , и в дальшем, Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора" - Цензор.НЕТ 3472доминировать будет? Это пипец стране.
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Для начала изучите что делается в стране с дорогами а потом пишите. Новости здесь почитайте внимательно https://ukravtodor.gov.ua/press/newsreg.html
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОкружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора"
 
 
 
 
 
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