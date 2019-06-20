 Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора"

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

Истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение о назначении Славомира Новака и. о. председателя "Укравтодора" до назначения в установленном порядке руководителя указанного Агентства. Также истец просит суд признать отсутствие у Славомира Новака компетенции (полномочий) выковывать обязанности и просит суд обязать Кабинет Министров немедленно уволить его с должности.

"Истец также просит признать отсутствие у КМУ компетенции (полномочий), в частности, допускать граждан иностранных стран к руководству центральных органов исполнительной власти, назначать лиц на должности государственной службы категории "А" без проведения конкурсного отбора, а также назначать исполняющих обязанности руководителей центральных органов исполнительной власти на срок не более 3-х месяцев", - говорится в сообщении.

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В частности суд просят признать противоправными и действия Службы безопасности, которые заключаются в предоставлении Славомиру Новаку допуска к государственной тайне и просят обязать СБУ отменить ему этот допуск.

Имя истца в суде не называют.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.