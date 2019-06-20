 Окружной админсуд Киева просят обязать Кабмин уволить Новака с должности и.о. главы "Укравтодора"

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.
Истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение о назначении Славомира Новака и. о. председателя "Укравтодора" до назначения в установленном порядке руководителя указанного Агентства. Также истец просит суд признать отсутствие у Славомира Новака компетенции (полномочий) выковывать обязанности и просит суд обязать Кабинет Министров немедленно уволить его с должности.
"Истец также просит признать отсутствие у КМУ компетенции (полномочий), в частности, допускать граждан иностранных стран к руководству центральных органов исполнительной власти, назначать лиц на должности государственной службы категории "А" без проведения конкурсного отбора, а также назначать исполняющих обязанности руководителей центральных органов исполнительной власти на срок не более 3-х месяцев", - говорится в сообщении.
В частности суд просят признать противоправными и действия Службы безопасности, которые заключаются в предоставлении Славомиру Новаку допуска к государственной тайне и просят обязать СБУ отменить ему этот допуск.
Имя истца в суде не называют.
В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства и наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.
Координатором Зе-Команди в Харкові став колишній генерал-прикордонник і екс-помічник члена «Партії регіонів» Артема Пшонки Вадим Слюсарев.
Центральний апеляційний суд Києва відмовив в апеляції націоналізованому ПриватБанку та підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Ігоря Коломойського перед банком на загальну суму 1,5 мільярда гривень.
..апеляційний суд підтвердив скасування кредитні договори, укладені між ПриватБанком та «Дніпроавіа», укладені у 2011-2014 роках, тобто до націоналізації ПриватБанку.
у меня вопрос: почему таких как Каломойский и другие уголовники, педофилы, извращенцы и уроды, почему их не отстреливают?!..Саакашвили уголовник ,а ему дают гражданство!?.. почему?!