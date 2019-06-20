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 Экономика
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 "Энергоатом" готов обеспечить стабильные тарифы для населения, - "Энергоатом-Трейдинг"

Государственная компания "Энергоатом", на которую правительством возложены спецобязательства (PSO) по обеспечению стабильных тарифов для населения (и недопущению их роста), готова участвовать в разработанной Кабмином модели PSO.

 Такое мнение директор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин высказал в среду 19 июня во время круглого стола "Обратный отсчет до нового рынка электроэнергии в Украине", организованного USAID, сообщает Gazeta.ua. 

"Существуют экономические модели, где всё было просчитано, где были установлены такие предельные объёмы электроэнергии, которые мы должны продать на том или ином сегменте на спецаукционах. Мы, как государственное предприятие, подчинённое Кабинету министров, просто обязаны выполнять решения наших органов управления. Вот и всё", - отметил Сергей Бедин.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров внес изменения в постановление №483 от 5 июня о возложении публичных спецобязательств по поставке э/э для нужд населения с 1 июля 2019 года, увеличив обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать свою э/э на аукционах по заключению двусторонних договоров с минимум 60% до минимум 90% всего производимого объема.

Напомним, согласно закону "О рынке электроэнергии", с 1 июля 2019 года в Украине начинает работу оптовый рынок электроэнергии. В соответствии с обязательствами перед Европейским Энергосообществом, Украина должна имплементировать положения Третьего энергопакета ЕС, цель которого провести либерализацию рынка электроэнергии и стимулировать развитие конкуренции среди поставщиков электроэнергии.

Источник: https://censor.net.ua/n3133305
 
 
 Топ комментарии
 
Точно точно для населения в платежках цена не поменяется она поменяется в чеках из магазина и кафе! ТАК ЧТО ЛОХИ ВСЕРАВНО ЗАПЛАТЯТ ИЛИ ТАК ИЛИ ЭТАК!!
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Энергии от АЭС в Украине хватило бы на все! Но жлобы типа Ахметова хотят продавать уголь и зарабатывать миллиарды, при это загрязняя атмосферу.
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хрен Бени а не дотаций - вон Зеля уже с Ахметовым и Пинчуком договорился - так шо Беня в пролете))))))
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страдает пропагандист.После избрания двухтурового ФСБ экономит на антиукраинской пропаганде. Приходится старьё втюхивать./Опять та же перепечатка сайта РФ Бочка с российским дерьмом-источник существования пропагандиста ДНР-РФ. 13.06.2019 14:02

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Точно точно для населения в платежках цена не поменяется она поменяется в чеках из магазина и кафе! ТАК ЧТО ЛОХИ ВСЕРАВНО ЗАПЛАТЯТ ИЛИ ТАК ИЛИ ЭТАК!!
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После выборов она поменяется и в платежках, когда "Слуги народа" начнут прислуживать "господам". "Энергоатом" готов обеспечить стабильные тарифы для населения, - "Энергоатом-Трейдинг" - Цензор.НЕТ 2594
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лои це ті -це ті яких раніше було 25 відсотків а тепер 5 ?що з іншими сталося порозумнішали?
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"Энергоатом" готов обеспечить стабильные тарифы для населения


10 коп за 1 квт/ч для населения , и можете приступать к работе . Дешевле можно , дороже нельзя .
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Обеспечь в стране ровное потребление электроэнергии в сутках - и будет тебе удешевление. А пока АЭС работают на обеспечение электроэнергией на уровне ночного антипика, ДТЭК будет диктовать цены.
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Стабильно высокие или стабильно низкие?
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Так роттердам же отменили?
Теперь никто не наживается и платежки за июнь впополам меньше будут.
Шо за стабильность тарифов, - непонял?)
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Энергии от АЭС в Украине хватило бы на все! Но жлобы типа Ахметова хотят продавать уголь и зарабатывать миллиарды, при это загрязняя атмосферу.
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АЭС не может работать без нагрузки. Это азы. АЭС не может быстро выходить на промышленную мощность - это тоже азы.
Пока не сгладят суточные пики - АЭС не смогут обеспечить страну всей электроэнергией.
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Ну да, может на год, а потом цены начнут отпускать, ведь не для того эту мошенническую схему евросволочи построили.
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Охренеть! Когда же это прекратится!!!!
Конечным бенефициаром ООО "Энергетическая Украина ТВ", которое приобрело контрольный пакет акций, является сестра народного депутата Сергея Левочкина - Юлия Левочкина
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Энергоатом" готов обеспечить стабильные тарифы для населения, - "Энергоатом-Трейдинг"
 
 
 
 
 
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