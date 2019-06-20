 Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, - Юрчишин о возможности коалиции "Голоса" и "Слуги народа"

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, которая соответствует "Голосу". Поэтому да, действительно, теоретически - вполне возможно. Практически - нужно заходить в переговоры, но в переговоры о создании коалиции. А это происходит тогда, когда люди отдали свой голос, проголосовали на выборах и сформировали новый состав ВР. До этого момента это все остается, действительно, теоретическим. Надо понять, какое будет формироваться большинство, какие задачи оно перед собой поставит, и соответственно от этого уже будет реализация практических шагов", - сказал Юрчишин.
Он исключил факт объединения политических сил и отметил, что речь может идти о партнерстве.
"Объединение политических сил вообще не предусматривает украинское законодательство, но формирование партнерства, то есть коалиции для осуществления программ, которые согласуют между собой политические силы. Это может быть одна, две, три, сколько угодно, сколько пожелает украинский народ, и сколько политических сил для себя поставят интересы Украины выше своих партийных интересов", - добавил он.
Если анализировать программу партии "Слуга народа", то "выжимка", которая сейчас доступна, в принципе, в большинстве, соответствует положениям партии "Голос", отметил Юрчишин.
Зеленский в первом туре разгромил вассала рашки во всех южных и восточных областях, кроме дамбаса.
Догадайся, за кого бы они голосовали, если бы не было Зели и если сейчас не будет СН? Подсказываю - явно не за ПСА.
Они ж вместе сливали Украину, выбирая ЗЕ. Зебоба и ватник - братья навек.
А все потому, шо надо было уничтожать их физически, пользуясь моментом, а не устраивать с быдлом демократический цирк. Теперь вот понадобится куча времени, чтобы весь этот мычащий скот довести до нужной кондиции и вернуть в стойло.
З кварталом в голові люди не відрізняють ката від воїна.
Їм все одно, всі на одне лице, та ні, гірше - кат є герой, так казали їм у школі.
-17 разів порушив закон;
- 0 законопроектів подано на користь Україні;
- 1 законопроект подано на користь Коломойському;
Юрчишин:
Как бы там ни было, свободные выборы - большое завоевание народа, а потому определяться нам всем надо. И чем больше умножается число кандидатов, тем четче вызревает решение: я буду голосовать за Порошенко. Как избиратель, я знаю его достижения, а потому могу предположить, чего следует ожидать от него. И также знаю его слабости, а потому представляю, каких действий могу добиваться от него как от главного менеджера страны.
Понимаю, что меня будут обвинять в «порохоботстве» и «выборе меньшего зла». И зря: будучи сам не святым, я не буду высматривать на политическом олимпе появления святого. Моя задача как избирателя - имея перед собой неидеальных кандидатов, выбрать того, кто на ближайшую каденцию лучше обеспечит интересы Украины. И по моему мнению, следуя этому критерию, баланс «за» и «против» лучший у Порошенко. И мой долг как избирателя следить за своим неидеальным избранником и поднимать голос, если его действия будут противоречить интересам общества.
- Сам ЗЕ с трудом из себя украинские слова выдавливает (правда с русскими у него тоже не айс).
- Куча рыгов в составе.
- Договорняки с Пинчуком и Ахметовым.
- Возвращение и преференции Портнова.
- Расширение медиаимперии Медведчука.
- откат декоммунизации и начало физического уничтожения патриотов Украины.
Это все не результат прихода к власти пророссийских сил под вывеской ЗЕ?
Но все равно - нифига не лидер нации, способный что-то изменить, а не плясать под чью-то дудку.
ПЕС та жопоблок дуже схожі, цілком можлива тісна співпраця
Голос. мне кажется, выйдет или уже выходит из под контроля пса
может лично Вакарчук и будет в силу договоренностей, некоторое время, но депутаты Голоса не будут в подтанцовке у пса
Збрехав? Если бреше, значит только БПП проросийские.