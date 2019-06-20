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 Политика Украины
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 Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, - Юрчишин о возможности коалиции "Голоса" и "Слуги народа"

Партия "Голос" Святослава Вакарчука теоретически допускает, что с президентской партией "Слуга народа" в новой Верховной Раде может быть в коалиции, но это будет не объединение, а партнерство на основе общих приоритетов.

Об этом в комментарии Радио Свобода заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, которая готова реализовывать программу, которая соответствует "Голосу". Поэтому да, действительно, теоретически - вполне возможно. Практически - нужно заходить в переговоры, но в переговоры о создании коалиции. А это происходит тогда, когда люди отдали свой голос, проголосовали на выборах и сформировали новый состав ВР. До этого момента это все остается, действительно, теоретическим. Надо понять, какое будет формироваться большинство, какие задачи оно перед собой поставит, и соответственно от этого уже будет реализация практических шагов", - сказал Юрчишин.

Он исключил факт объединения политических сил и отметил, что речь может идти о партнерстве.

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"Объединение политических сил вообще не предусматривает украинское законодательство, но формирование партнерства, то есть коалиции для осуществления программ, которые согласуют между собой политические силы. Это может быть одна, две, три, сколько угодно, сколько пожелает украинский народ, и сколько политических сил для себя поставят интересы Украины выше своих партийных интересов", - добавил он.

Если анализировать программу партии "Слуга народа", то "выжимка", которая сейчас доступна, в принципе, в большинстве, соответствует положениям партии "Голос", отметил Юрчишин.

Источник: https://censor.net.ua/n3133303
 
 
 Топ комментарии
 
Это "слуга урода" шоле не пророссийская?

- Сам ЗЕ с трудом из себя украинские слова выдавливает (правда с русскими у него тоже не айс).
- Куча рыгов в составе.
- Договорняки с Пинчуком и Ахметовым.
- Возвращение и преференции Портнова.
- Расширение медиаимперии Медведчука.
- откат декоммунизации и начало физического уничтожения патриотов Украины.

Это все не результат прихода к власти пророссийских сил под вывеской ЗЕ?
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rr ww - а опоблок задавить не хотите случайно товарищи малороссы...?
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rr ww - а опоблок задавить не хотите случайно товарищи малороссы...?
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А кто его давит больше Зеленского?
Зеленский в первом туре разгромил вассала рашки во всех южных и восточных областях, кроме дамбаса.
Догадайся, за кого бы они голосовали, если бы не было Зели и если сейчас не будет СН? Подсказываю - явно не за ПСА.
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так давит, что вся рыговская нечисть именинниками ходит...
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пес-мародер, пять лет холол и лелеял опоблок, а теперь ты решил, что его пора задавить Теоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, - Юрчишин о возможности коалиции "Голоса" и "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1512
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А зачем это им?
Они ж вместе сливали Украину, выбирая ЗЕ. Зебоба и ватник - братья навек.

А все потому, шо надо было уничтожать их физически, пользуясь моментом, а не устраивать с быдлом демократический цирк. Теперь вот понадобится куча времени, чтобы весь этот мычащий скот довести до нужной кондиции и вернуть в стойло.
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Natalia Tomaskovic
З кварталом в голові люди не відрізняють ката від воїна.
Їм все одно, всі на одне лице, та ні, гірше - кат є герой, так казали їм у школі.
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5-ти процентного инвалида давить- себя не уважать!😁 Само сдохнет..
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Та с опоблоком и платформой за смерть слуга урода объединится!!! К гадалке не ходи
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За місяць президент Зеленський:
-17 разів порушив закон;
- 0 законопроектів подано на користь Україні;
- 1 законопроект подано на користь Коломойському;
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надо как-то внести в этот список погибших и раненых в том блиндаже
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можна подробнее про законопроекты или вам как сказали, так и вы и написали. Развивайте свою мысль.
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Ага скинь фото, где Зеленский в Президиуме на учредительном съезде рыгов! Или то был наш вечноопухший вождь свинарчуков? С клеймом народной подошвы на толстой сраке? Ась?
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К гадалке не ходи что они объединятся с Батькивщиной.
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Под ручку с ПЕСами!
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Хорошее "лицо" у Голоса.
Юрчишин:

Как бы там ни было, свободные выборы - большое завоевание народа, а потому определяться нам всем надо. И чем больше умножается число кандидатов, тем четче вызревает решение: я буду голосовать за Порошенко. Как избиратель, я знаю его достижения, а потому могу предположить, чего следует ожидать от него. И также знаю его слабости, а потому представляю, каких действий могу добиваться от него как от главного менеджера страны.
Понимаю, что меня будут обвинять в «порохоботстве» и «выборе меньшего зла». И зря: будучи сам не святым, я не буду высматривать на политическом олимпе появления святого. Моя задача как избирателя - имея перед собой неидеальных кандидатов, выбрать того, кто на ближайшую каденцию лучше обеспечит интересы Украины. И по моему мнению, следуя этому критерию, баланс «за» и «против» лучший у Порошенко. И мой долг как избирателя следить за своим неидеальным избранником и поднимать голос, если его действия будут противоречить интересам общества.
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мда, ответили зебам, вернее утерли носа правильностью формулировки
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для начала отмойтесь от лап ПЕСА.
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Пинчук, спонсор Голоса, договорился с Зеленским.
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Спонсор Голоса скорее Порошенко. Это его проект. Отобрать голоса у Зеленского. Только пока плохо получается. Пока что Голос отобрал голоса избирателей у самого Порошенко.
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И Гройсмана с нациками он тоже спонсирует?
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Может быть и так. Хотя публично Грося делает вид что в контрах с Порохом.
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и только Зебенский честный пацык, не нарушает данное бабушке Бене слово Теоретично об'єднання можливе з будь-якою політичною силою, яка не є проросійською, - Юрчишин про можливість коаліції "Голосу" і "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 3775
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Ты наверное лично присутствовал когда Зеля Бене слово давал?
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Ничего общего у Голоса и Зеленского. Лепет про любовь, конвульсии на сцене, "проевропейский" с понтом акцент- фишка Вакарчука. Мог бы ещё эксплуатировать её пару лет. Понял, что выдыхается. Рывок под Петю- и " обеспеченная старость"
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Я тоже покуда не вижу точек соприкосновения Голоса и Слуги народа.
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Зебилы во главе с ***********, который не знает украинского языка, за 20 дней каденции 17 раз нарушил законы Украины, который звездит шо дышит по любому поводу - еще те гейропейцы Теоретично об'єднання можливе з будь-якою політичною силою, яка не є проросійською, - Юрчишин про можливість коаліції "Голосу" і "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2749
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Это "слуга урода" шоле не пророссийская?

- Сам ЗЕ с трудом из себя украинские слова выдавливает (правда с русскими у него тоже не айс).
- Куча рыгов в составе.
- Договорняки с Пинчуком и Ахметовым.
- Возвращение и преференции Портнова.
- Расширение медиаимперии Медведчука.
- откат декоммунизации и начало физического уничтожения патриотов Украины.

Это все не результат прихода к власти пророссийских сил под вывеской ЗЕ?
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Так и Голос не проукраинская. Они все волки в овечьей крови.
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Я не вникал особо бо для меня Вакарчук чуть лучше ЗЕ в плане украинского сознания, но, как личность и политик - ноль и слабак. Ну может еще не такой дибил, как ЗЕ.
Но все равно - нифига не лидер нации, способный что-то изменить, а не плясать под чью-то дудку.
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тебе не надо вникать.. это не твоё Теоретично об'єднання можливе з будь-якою політичною силою, яка не є проросійською, - Юрчишин про можливість коаліції "Голосу" і "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8345
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Всё так. Там будет очередная Самонемичь.
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Один смешит , другой поёт . Весело .
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это Слуга Бени не пророссийская что ли ?????
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постройте для пса-мародера будку за периметром рады
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ума у зебилов - палата Теоретично об'єднання можливе з будь-якою політичною силою, яка не є проросійською, - Юрчишин про можливість коаліції "Голосу" і "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 7120 Давай, Сократ ты наш, пропукай еще че нибудь
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Теоретически любая политическая сила, считающая, что "партия" Коломойского "слуга россиского народа" не является пророссийской - является проституированной силой
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Да кто уже не набивался к Зе в коалицию! Разве только рыги в разных обертках. Или не Петя предложил Зе коалицию и пускает слюни на прьемерство? Смешной.
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Петя не предлогал Зе коалицию - предложил помощь, если Зе будет на правильном направлении
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Зебилка, где ты видишь набивание в коалицию? Человека спросили - он ответил?
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Голос та Слуга дуже схожі, цілком можливе якщо не коаліція. то тісна співпраця
ПЕС та жопоблок дуже схожі, цілком можлива тісна співпраця
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Думаю, что вы заблуждаетесь. Голос=ПЕС. С соусом из романтики для убогих.
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да. но...
Голос. мне кажется, выйдет или уже выходит из под контроля пса
может лично Вакарчук и будет в силу договоренностей, некоторое время, но депутаты Голоса не будут в подтанцовке у пса
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кто больше бабок предложит под того и ляжем..подумал Юрчишин
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Ну блин дурдом ,как в Украине,которая отплёвывается кровью,ведя войну с ********** ,вообще может идти речь о про российских силах ? петя-вора ,запретил сайты а иудам внутри Украины выстелил дорожку для иуд ..
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Теоретически в каждой партии есть "тёмные" лошадки. Да что там. Троянские кони и кобылки. Которых пытаются завести в стойло, под Купол, разные партии и их спонсоры. Новые, и перекрашеные. Списки есть. Уже открыты фио. Не ленитесь. Смотрите кто, почему и опять хочет рулить.
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Порошенко сказал: Все, кто не в БПП - проросийские.
Збрехав? Если бреше, значит только БПП проросийские.
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ну если слуга не является со списком своих кандидатов и назначенцев пророссийской партией лучше пойте а не в парламент идите
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеоретически объединение возможно с любой политической силой, которая не является пророссийской, - Юрчишин о возможности коалиции "Голоса" и "Слуги народа"
 
 
 
 
 
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