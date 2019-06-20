 Санкции против нас вводят не в связи с оккупацией Донбасса, а из-за нашей силы, - Путин

Об этом он заявил во время прямой линии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

Журналист напомнил Путину, что против России продлевают санкции и спросил: если Россия согласится со всеми требованиями Запада, санкции снимут?

"Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится. Вот смотрите, ведь КНР не имеет отношения к Крыму и Донбассу. Нас обвиняют, что мы там... Донбасс оккупируем, что полная чушь и ложь. Китай не имеет к этому отношения, а тарифы на китайские товары, что по сути те же санкции, увеличиваются и увеличиваются. Теперь атака на Huawei. Смысл только в одном - сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом", - ответил Путин.

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По его словам, по той же причине санкции вводят и против России и это будет происходить дальше. "Потому, если мы хотим свое место под солнцем, то прежде всего - мы должны становиться сильнее", - добавил Путин.