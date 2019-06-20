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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП: "Лучше без Томоса - но с большой Церковью Киевского патриархата"

Глава Киевского патриархата Филарет на проходящем 20 июня 2019 года во Владимирском соборе Киева "поместном соборе" заявил, что намерен "рукоположить" много новых "епископов" и превратить свою структуру из маленькой снова в "великую Церковь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Союз православных журналистов".

"Наше задание – утвердить Киевский патриархат, – заявил Филарет. – Он служил, служит и будет служить украинскому народу".

Филарет рассказал предысторию – что именно побудило его созвать "Поместный Собор УПЦ КП. "Был Собор киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата, – напомнил "патриарх". – Но это был Собор не украинский, а греческий. Доказательство – главой его был константинопольский митрополит Эммануил".

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Филарет заявил, что на этом "Соборе" создали Церковь, зависимую от греков, а он всегда ратовал за то, чтобы в Украине существовала независимая Церковь. И именно потому здесь необходимо существование своего патриархата. Однако представители Фанара были против того, чтобы Украина имела свой собственный независимый патриархат.

"От меня на Соборе даже требовали, чтобы я не одевал куколь. Вы видели – я был без куколя – потому что требовали, чтобы никаких знаков патриархата не было", – сообщил Филарет.

Также он обвинил патриарха Варфоломея в распространении неправды, а именно – напомнил его слова о том, что Киевского патриархата никогда не существовало: "Патриарх Варфоломей не один раз заявлял – что Киевского патриархата не было и нет. Зачем говорить неправду? Мы, что – не существуем"? Пояснил Филарет и то, почему согласился на получение Томоса: "Мы согласились на такое унижение ради того, чтобы получить Томос. Если бы мы знали, что Томос будет таким – я бы никогда не согласился. Лучше без Томоса – но с большой Церковью Киевского патриархата. Нас обманули, а мы доверчивые".

По словам Филарета, Петр Порошенко с одной стороны приложил много сил к получению Томоса. Однако ему все равно было, какой именно Томос предоставили Украине, Порошенко нужна было лишь поддержка на выборах.

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Прокомментировал "патриарх" и роспуск УПЦ КП перед "объединительным Собором" 15 декабря 2018 года: "Никакого Поместного собора тогда не было. Вот сейчас – Поместный Собор, поскольку есть представители и епископата и духовенства и мирян, а там был просто сбор подписей. Потому не верьте пропаганде, которая заполонила страну и мир. Мы были есть и будем Киевским патриархатом".

Филарет рассказал, каким именно образом он видит процесс восстановления УПЦ КП: "Мы из большой Церкви стали маленькой, но из маленькой снова станем большой. Вы видите здесь в президиуме (во Владимирском соборе. – Ред.) трех архиереев, но мы поставим много архиереев. И начнем на этом Соборе. Выберем кандидатов на епископские кафедры".

В заключение Филарет поблагодарил участников "Поместного Собора": "Я вам благодарен. Такие, как вы отдают жизни за волю Украины. Не предают, а поддерживают. Бог с нами, правда побеждает".

Апостроф обнародовал фото постановления "поместного собора" в которых отмечается, что без ликвидации Киевского патриархата и не могло быть объединительного собора и предоставления Томоса про автокефалию.

В документе также значится, что главой УПЦ (КП) продолжает быть патриарх Филарет, избранный таковым "пожизненно".

Также отмечается:

- УПЦ (КП) продолжает быть владельцем всех денег и всего имущества, приобретенного ранее за свой счет.

- Монастыри: Михайловский Златоверхий, Феодосеевский, Выдубецкий Михайловский, а также Николаевский Богуславский, как и все приходы г. Киева принадлежат управлению Киевской патриархии. А также Киевская Православная Богословская академия, основанная Филаретом.

- Томос об автокефалии УПЦ не соответствует статусу автокефальных Церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Также представителей УПЦ (КП) не удовлетворяет его содержание.

Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП: Лучше без Томоса - но с большой Церковью Киевского патриархата 01
Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП: Лучше без Томоса - но с большой Церковью Киевского патриархата 02

Источник: https://censor.net.ua/n3133299
 
   
 Топ комментарии
 
Старый дуралей, прости, Господи!
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Написали, что "большинство проигнорировало..."
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Как говорил в моем детстве сосед "и вы еще хотите хорошо жить с такими хохмочками?" в чем-то он таки был прав, я так вижу. Деду пора думать о вечном а ему все неймется.
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Куда же теперь Епифания девать? Вот незадача!
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Епифаний где был там и останется а вот Филарета ждут в темном подземном царстве
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Вах-вах-вах! Ну зачем так пугать на ночь глядя?
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Филарет мог войти в Историю, но алчность и гордыня его оттуда уже исключили...
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Шкода Філарета, зловив анафему на старості літ.
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Человек, да нет человечишко, помноживший себя на "0" Можно вспомнить историческую фразу " От великого до смешного один шаг" Только не смешно, а грустно. Гундяев откупоривает шампанское. А Филарет при всех своих нюансах мог войти в историю как основатель независимой церкви. Человек почитаемый украинцами их детьми и внуками. А войдет ( влипнет), как жалкое никчемное существо, которое боролось не независимую церковь Украины от МП, а просто мстил МП за то что его не поставили Московским Патриархом ( а он уж бы "огнэм и мэчэм" удержал бы Украину в лоне Московского Патриархата), за свою личную власть, достатки. Гордыня, гордыня. Теперь мало того что играет на стороне врагов Украины, но ставит под сомнение сам Томос. Ну теперь то Москва убедит другие православные церкви не признавать УПЦ. Позор да падет на его голову на века вечные в памяти народной. Как перед Всевышним то предстанет, а может и не верит вообще. ( судя по всему, да) Власть земную променял на царство небесное.
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А мне нравится позиция Филарета. УПЦ КП это действительно независимая ни от кого церковь Украины сегодня уже по факту.
ПЦУ - непонятно что за церковь! Томос выписан на имя церкви «Святіша Церква України»
ПЦУ - «Петіна Церква України» политический проект, не связанный с православием совершенно.
МП - тоже политический проект наших давних врагов, пытающихся украсть нашу историю и право на независимость как государства, так и религии.
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Мне не нравится его позиция -- все это от лукавого большинство принадлежит московским попам которые враги Украинского Народа
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ты вонючий бот, и ты написал уже сотню комментарием сегодня на эту тему
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УПЦ КП действительно независимая церковь. Впервую очередь независимая от Бога. А с ПЦУ только дебилам и москалям не ясно, что за церковь. Украинская, православная, автокефальная, со своим митрополитом во главе, признающая главою "Святіший Апостольський і Патріарший Вселенський Престол". Ты дыбил или москаль?
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Вообще я атеист,но не понимаю чего так носятся с Томасом ваши и власти и церковники.
Вун когда создавались национальные протестанские церкви их тоже не признавал Рим и что в итоге вышло?Просто надо закрыть РПЦ и передать все приходы в Киевский патриархат и пусть не признают его сколько хотят.
Это выглядет смешно как если бы Россия не признавала бы выборы в Украине ну не признает и что дальше?
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Хто ще не зрозумів потужної віри розкольника України Пеці- дякона МП перекраситися в КТ,тому Філарет розяснив.Тепер Петрова церква "украв" нехай готується з Томосом до Константинополя.
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Ні, на часі об'єднавччий собор: УПЦ КП+УПЦ МП=РПЦ (У). Радійте, зєбіли.
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"Филарет заявил, что на этом "Соборе" создали Церковь, зависимую от греков, а он всегда ратовал за то, чтобы в Украине существовала независимая."
Це говорить людина, яка писала примирливі листи Гундяєву
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москва виновата??? турки виноваты??? су ка жаба даванула...и мы хотим жить нормально?? одни сватов смотрят.. другие......
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Мелко, Филя!
А слабо объявить единственно правильного Украинского Бога?
И Филарет - пророк его!
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Видать борода в моск проросла...
Эпический долбо(ОЙчутьнесказал)...
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Анафему коммуняке в рясе...уже от Константинополя))))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФиларет объявил о восстановлении УПЦ КП: "Лучше без Томоса - но с большой Церковью Киевского патриархата"
 
 
 
 
 
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