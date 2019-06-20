 Филарет объявил о восстановлении УПЦ КП: "Лучше без Томоса - но с большой Церковью Киевского патриархата"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Союз православных журналистов".

"Наше задание – утвердить Киевский патриархат, – заявил Филарет. – Он служил, служит и будет служить украинскому народу".

Филарет рассказал предысторию – что именно побудило его созвать "Поместный Собор УПЦ КП. "Был Собор киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата, – напомнил "патриарх". – Но это был Собор не украинский, а греческий. Доказательство – главой его был константинопольский митрополит Эммануил".

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Филарет заявил, что на этом "Соборе" создали Церковь, зависимую от греков, а он всегда ратовал за то, чтобы в Украине существовала независимая Церковь. И именно потому здесь необходимо существование своего патриархата. Однако представители Фанара были против того, чтобы Украина имела свой собственный независимый патриархат.

"От меня на Соборе даже требовали, чтобы я не одевал куколь. Вы видели – я был без куколя – потому что требовали, чтобы никаких знаков патриархата не было", – сообщил Филарет.

Также он обвинил патриарха Варфоломея в распространении неправды, а именно – напомнил его слова о том, что Киевского патриархата никогда не существовало: "Патриарх Варфоломей не один раз заявлял – что Киевского патриархата не было и нет. Зачем говорить неправду? Мы, что – не существуем"? Пояснил Филарет и то, почему согласился на получение Томоса: "Мы согласились на такое унижение ради того, чтобы получить Томос. Если бы мы знали, что Томос будет таким – я бы никогда не согласился. Лучше без Томоса – но с большой Церковью Киевского патриархата. Нас обманули, а мы доверчивые".

По словам Филарета, Петр Порошенко с одной стороны приложил много сил к получению Томоса. Однако ему все равно было, какой именно Томос предоставили Украине, Порошенко нужна было лишь поддержка на выборах.

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Прокомментировал "патриарх" и роспуск УПЦ КП перед "объединительным Собором" 15 декабря 2018 года: "Никакого Поместного собора тогда не было. Вот сейчас – Поместный Собор, поскольку есть представители и епископата и духовенства и мирян, а там был просто сбор подписей. Потому не верьте пропаганде, которая заполонила страну и мир. Мы были есть и будем Киевским патриархатом".

Филарет рассказал, каким именно образом он видит процесс восстановления УПЦ КП: "Мы из большой Церкви стали маленькой, но из маленькой снова станем большой. Вы видите здесь в президиуме (во Владимирском соборе. – Ред.) трех архиереев, но мы поставим много архиереев. И начнем на этом Соборе. Выберем кандидатов на епископские кафедры".

В заключение Филарет поблагодарил участников "Поместного Собора": "Я вам благодарен. Такие, как вы отдают жизни за волю Украины. Не предают, а поддерживают. Бог с нами, правда побеждает".

Апостроф обнародовал фото постановления "поместного собора" в которых отмечается, что без ликвидации Киевского патриархата и не могло быть объединительного собора и предоставления Томоса про автокефалию.

В документе также значится, что главой УПЦ (КП) продолжает быть патриарх Филарет, избранный таковым "пожизненно".

Также отмечается:

- УПЦ (КП) продолжает быть владельцем всех денег и всего имущества, приобретенного ранее за свой счет.

- Монастыри: Михайловский Златоверхий, Феодосеевский, Выдубецкий Михайловский, а также Николаевский Богуславский, как и все приходы г. Киева принадлежат управлению Киевской патриархии. А также Киевская Православная Богословская академия, основанная Филаретом.

- Томос об автокефалии УПЦ не соответствует статусу автокефальных Церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Также представителей УПЦ (КП) не удовлетворяет его содержание.



