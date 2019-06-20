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 Политика Украины
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 На саммите Украина-ЕС стороны обсудят конфликт на Донбассе, реформы и выполнение Соглашения об ассоциации, - Мингарелли

На саммите Украина - ЕС 8 июля в Киеве стороны обсудят войну на Донбассе, имплементацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также макрофинансовую помощь Европейского Союза

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Есть много тем, по которым нам надо пообщаться. Главные будут касаться конфликта на Донбассе, а именно выполнения положений Минских соглашений, что можно сделать для достижения политического решения этого вопроса. Очевидно, что мы также будем говорить о выполнении Соглашения об ассоциации, а также о реформах", - сказал дипломат 

При этом он добавил, что тема макрофинансовой помощи также будет присутствовать в повестке дня.

Говоря об ожиданиях Брюсселя от первых 100 дней президента Украины Владимира Зеленского на посту, Мингарелли отметил, что в ЕС надеются, что он сможет действительно сможет ускорить процесс проведения реформ в некоторых секторах.

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В частности, внедрение верховенства права и борьба с коррупцией, продолжения реформ в энергетическом секторе, осуществление реформ рынка электроэнергии и рынка земли, а также в секторе приватизации крупных промышленных предприятий.

"Мы надеемся, что в поле зрения президента будут все эти вопросы. Другим важным направлением является имплементация Соглашения об ассоциации, где огромный объем работы заключается в приведении законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС", - пояснил посол.

По словам Мингарелли, в ЕС надеются, что новое руководство Украины сможет найти способ восстановить работу Минской площадки.

Источник: https://censor.net.ua/n3133298
 
 
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"Мы надеемся, что в поле зрения президента будут все эти вопросы.Источник: https://censor.net.ua/n3133298
О чем это вы? Он офисом занят
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Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час засідання Погоджувальної ради у вівторок, вимагала від президента Володимира Зеленського підписати євроінтеграційні закони, які ухвалив парламент минулого пленарного тижня. "Ці закони є надзвичайно важливими в контексті виконання Угоди про Асоціацію, а також наближення України до ЄС і НАТО", сказала І.Геращенко.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2723156-gerasenko-zaklikae-zelenskogo-*********-evrointegracijni-zakoni.html
Так що з реформами - не все так гладко, саме через зебіла...
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Есліб зєлю можна б було презідєнтом назвати... Це криворізьке обнюхане дурбецело строїть з себе савєцкого наполєончєка! А для мене воно - чморыдло беніно! Недовго вам ,квартальним, зєлєніти! Вынесем нах, как и предыдущего любителя *****!)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа саммите Украина-ЕС стороны обсудят конфликт на Донбассе, реформы и выполнение Соглашения об ассоциации, - Мингарелли
 
 
 
 
 
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