Редактор Цензор.НЕТ 20.06.19 13:4820.06.19 14:04 Зеленский издал Указ о создании Офиса президента Глава государства Владимир Зеленский издал Указ о создании Офиса президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников Администрации президента.Указ №417/2019 обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ. Новость дополняется...Источник: https://censor.net.ua/n3133288 x Мне нравится 4
А лох и зебобик это слова синонимы..
5% недовольно и считают что подписание документа отняло драгоценнейшую секунду для спасения бойцов на фронте.
Де велосипед?
Де зарплати по 4000$?
Коли закінчится війна?
Чому продовжується бізнес на крові?
Коли повернуться наші полонені?
Не бачу зниження тарифів?
Як на рахунок нових облич?
Весна пройшла, а ніхто так і не сидить ...
....
Чувак, давай працюй, харе бавитися з переїздами, фонтанами і жерти шаурму!
Чувак ведь честный товаришЧ...не чета Пете...слово дал...должен слелать...так ведь？
Или он ничем от Пети не отличается？Так чего ты тогда за него майку на грудях рвешь？
Обещал сокращение - сокращение
Надо по фонтанам побегать.
+ ШАУРМОЙ заесть горе шо ВРУ посылает его в далекое плавание)))
Президент-фрилансер. К тому же так можно еще парой-тройкой стран управлять.
Вот только ставилку пусть сначала отрастит.
Скорее ты зубы на полку выложишь за долги Привата перед Беней, чем ЗЕ хоть кого-то тронет.
Потому, что ты на другом конце пищевой цепочки и никогда его не покинешь ни при ЗЕ, ни при *****, ни при царе Соломоне. Мозгой ты не вышел.
а возле офиса пусть поставит будку напишет на неё "ПЕС" и посадит мародера порошенко на цепь. пусть гавкает про томас, мову и виру
20.06.2019 13:59
Подведем итоги :
Шаурму поел,
Шорты разрешил,
Меркель до тряски довел,
Теперь хочет у киевлян отобрать музей Ленина . Просто взять и отобрать.
ВИДНО ВЕРТОЛЕТНЫЙ МАЙДАНЧИК ЕМУ РЫГИ НЕ ОТДАЮТ
А вот бесплатно значит у Киян забрать можно
Он вообще помнит что он подписывал? А с этим же как?
Оно опять врет...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_3.html
Однажды по приколу выбрали глупого клоуна типа президентом....
Он и вел себя как глупый клоун.., ему даже здание отдельное выделили что бы поняли все, что это не президент, что это все лишь шутка юмор такая...
Вот он там и обитал пару лет...
Ездили на него посмотреть и развлечься гости и делегации разные...
Пока не надоел всем и не выгнали его...
Сказке конец малята...
А кто слушал молодец...
зеля, харош в дупі колупацця!
🤑
ты в курсе что у ПЕС поддержка 5% ещё раз прописью ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ!
А щодо офісу, то це робоча назва як у бізнесі, так і у державних посадовців чи організацій.
"Офіс Ради Європи в Україні", наприклад.
І ні у кого немає зипитань.
Ну, майже ні в кого, крім парашних ПЕСдунів.
Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» надає послуги з організації проведення самітів, симпозіумів, конгресів, з'їздів, конференцій, презентацій, науково-технічних та торговельно-промислових спеціалізованих і міжнародних виставок, бізнес-форумів, літературно-мистецьких акцій, концертів, показу фільмів, корпоративних вечірок, балів, художніх виставок, вернісажів.
Зебилы тащотся и поют осанну
«Український дім» відомий як один із центрів ділового, громадсько-політичного, просвітницького та культурно-мистецького життя України
На 100 дней "работы" скажет: Я издал очень много указов, улучшающих жизнь граждан, но все они саботируются свинарчуком! Свинарчук даже не даёт МНЕ ЕГО посадить!