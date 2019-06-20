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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1829) офис (81) Президент (4272) Офис Президента (1)

 Зеленский издал Указ о создании Офиса президента

Глава государства Владимир Зеленский издал Указ о создании Офиса президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников Администрации президента.

Указ №417/2019 обнародован на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Новость дополняется...

Источник: https://censor.net.ua/n3133288
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это он уперся на своей фантазии.
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Ну наконец-то! Украинцы десятилетиями ждали этого! Сбылись-таки чаяния ЗеФанов - теперь жизнь наладися.
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А ты начинай подлизывать - ведь "офис президента" это сейчас наиболее важное, что тревожит Украину. Следующее будет "гараж президента", "баня президента", "гарем президента".
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В Украине все проблемы решены, что есть время на эти понты?
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Уже, уже. Вы не вкурсе - Роттердам+ переименовали в Роттердам-. Ну разве это не покращення?!
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Какая разница КОГО ПОСАДЯТ: руководителя или управляющего ЗА УЗУРПАЦИЮ ВЛАСТИ?
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Нк наконец-то, а то все уже спрашивают, когда он делом займётся. Щас как пойдут дела, держитесь.
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Будет мебель и шторы в офис подбирать?
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Це потужна рэхформа...однозначно..😀
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Пару недель назад читал визг какого-то из порохоботов о том, что Зеленский де обещал сокращение аппарата администрации, а ничего не сокращает, а только советников назначает. Вот интересно, где это порохнявое существо притаилось?
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А с чего это ему прятаться? Пока ЗеДебилы поглащают "божью росу" ведрами...
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Они хотели не так. Они хотели, чтоб зеленский сократил себя, а пэцю попросил вместо себя поработать, так как его ' нигде в мире не признают и никуда без пэти не зовут' . Так и спрашивают - А где пэця?
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В твоей голове. Вместе с тараканами . Пей зеленку от порохоботов и тараканов, срочно!
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😀Та да...вначале раздуть штат в три раза...а потом сократить его на 10 процентов...это круто....именно так разводят лохов со скидками в магазинах...называя жто громуим словом "акция"..."скилки"...
А лох и зебобик это слова синонимы..
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Зебиленок ты существо тупое, в стране нету других дел? Этому упырю больше заняться нечем эму только офисы клерков разводит 95квартала...
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Сокращение аппарата это хорошо, а то на сайтах рекламируют только удлинение.
5% недовольно и считают что подписание документа отняло драгоценнейшую секунду для спасения бойцов на фронте.
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Чувак, не замилюй очі

Де велосипед?

Де зарплати по 4000$?

Коли закінчится війна?

Чому продовжується бізнес на крові?

Коли повернуться наші полонені?

Не бачу зниження тарифів?

Як на рахунок нових облич?

Весна пройшла, а ніхто так і не сидить ...

....

Чувак, давай працюй, харе бавитися з переїздами, фонтанами і жерти шаурму!
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Теперь, чтобы зебилы совсем были в экстазе, занять их "головы" вопросом о цвете мебели и ее расположении: бежевая, коричневая, в центре, у стен, а может по диагонали?. Сложно зебилам. Но без этого никаких реформ не получится, так что решать все-равно что-то придется.
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А что там с программой на первые 100 дней..о которой так громко и звонко волала пябая кепка？Треть срока прошло...а программы нет...
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Сказочный Петро 5 лет нам реформы обещал и что? Ему если голову отрубить он наверно ещё 15мин. о безвизе будет рассказывать
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Речь идет о чуваке с ксивой презЕдента товаришЧ зебобик...а не о Пете...
Чувак ведь честный товаришЧ...не чета Пете...слово дал...должен слелать...так ведь？
Или он ничем от Пети не отличается？Так чего ты тогда за него майку на грудях рвешь？
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Петя, конечно, п***бол знатный, но безвиз то есть.
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от тільки процедура безвізу розпочалася ще при Янику ... хтось не знав ?
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мир Зеленский выдал указ о создании Офиса президента Украины путем реорганизации и сокращения численности сотрудников Администрации Источник: https://censor.net.ua/n3133288

Обещал сокращение - сокращение
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И будет вова весь на виду - как рыбка в аквариуме. Беня будет рыбку кормить, а она - исполнять все его желания.
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тем временем прошел уже месяц как. всего 30 дней, а сколько громких посадок коррупционеров, сколько указов о необходимых реформах, сколько жизненно важных переговоров... так и не состоялось.
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Каждое следующее решение судьбоноснее и важнее предыдущего. Устал поди...

Надо по фонтанам побегать.
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😂😂😂
+ ШАУРМОЙ заесть горе шо ВРУ посылает его в далекое плавание)))
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Я так понимаю массу комментариев здесь оставляют работники администрации рошеновского барыги, которые сидят на Банковой еще со времен ЦК компартии и получили уведомления о сокращении.
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Ага. А на Майдане стояли исключительно за печеньки Госдепа.
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а звідки вам , кацапам , знати про Майдан , окрім як з вашого зомбоящику ? Зеленський видав указ про створення Офісу президента - Цензор.НЕТ 3729
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все , як завжди - порохофіли нічого не зрозуміли , але вже поспішають накидати свого лайна на форум ..))
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Может пусть удаленно работают? Прямо с яхты в Испании. Дешевле будет.
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И вполне современно.
Президент-фрилансер. К тому же так можно еще парой-тройкой стран управлять.
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а возле офиса пусть поставит будку напишет на неё "ПЕС" и посадит мародера порошенко на цепь. пусть гавкает про томас, мову и виру
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Пусть.
Вот только ставилку пусть сначала отрастит.
Скорее ты зубы на полку выложишь за долги Привата перед Беней, чем ЗЕ хоть кого-то тронет.
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ну , ти ж не поклав - хоча соєвий ВЖЕ витягнув з твоєї кишені не одну тисячу ...))
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Между тобой и мной есть существенная разница. И Ахметов не положил и не положит. И никто из 25% не положит.

Потому, что ты на другом конце пищевой цепочки и никогда его не покинешь ни при ЗЕ, ни при *****, ни при царе Соломоне. Мозгой ты не вышел.
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Тебя,кацапского упыря,корежит от этих слов?
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таки да, тебя кацапского упыря корежит от моих постов
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Константин 1041a131

а возле офиса пусть поставит будку напишет на неё "ПЕС" и посадит мародера порошенко на цепь. пусть гавкает про томас, мову и виру
20.06.2019 13:59 Зеленський видав указ про створення Офісу президента - Цензор.НЕТ 3820
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ЗАВТРА МЕСЯЦ КАК ПРОШЛА ИНАГУРАЦИЯ.
Подведем итоги :
Шаурму поел,
Шорты разрешил,
Меркель до тряски довел,
Теперь хочет у киевлян отобрать музей Ленина . Просто взять и отобрать.
ВИДНО ВЕРТОЛЕТНЫЙ МАЙДАНЧИК ЕМУ РЫГИ НЕ ОТДАЮТ
А вот бесплатно значит у Киян забрать можно
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Ну а кто сомневался? Творческая личность для него офис это все - понты прежде всего... Зеленський видав указ про створення Офісу президента - Цензор.НЕТ 221
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На фоне полной жопы с первым месяцем давай ОФИС
Он вообще помнит что он подписывал? А с этим же как?
Оно опять врет...

https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_3.html
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Это хорошо.....

Однажды по приколу выбрали глупого клоуна типа президентом....
Он и вел себя как глупый клоун.., ему даже здание отдельное выделили что бы поняли все, что это не президент, что это все лишь шутка юмор такая...
Вот он там и обитал пару лет...
Ездили на него посмотреть и развлечься гости и делегации разные...
Пока не надоел всем и не выгнали его...

Сказке конец малята... Зеленський видав указ про створення Офісу президента - Цензор.НЕТ 471
А кто слушал молодец...
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Пару лет это много, нормально отсюда и, ну пусть, до йолки
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а суть сказки то в том, что мародер пролетел как фанера, как не пел или плясал как мешок с дерьмом на сцене, а в итоге получилось- тыж мене пидманула, тыж мене пидвела.... Зеленський видав указ про створення Офісу президента - Цензор.НЕТ 9524
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Судя по активности поросят и количестве постов - выдали по батончику "рошен" за оборону царства панамского.
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де люстрація, конфіскації, посадки мародерів ?
зеля, харош в дупі колупацця!
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весь силовой блок за БПП нужно большинство в парламенте. Не один поданный законопроект от Зе зрада не поддержала. Свинарчуки саботируют все и льют грязь со всех подвласных СМИ
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ПЕСикам вже треба щеплення від сказу робити!
🤑
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можливо - гуманніше (і дешевше) відвести їх до ветеринара і приспати ..? Зеленський видав указ про створення Офісу президента - Цензор.НЕТ 2175
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зельонский не президент. оно недоразумение чумошных 75%
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пару раз прочитал твой высер так ничего и не понял, что у вас в головах вообще происходит?
ты в курсе что у ПЕС поддержка 5% ещё раз прописью ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ!
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Скасоване антиконституційне утворення - Адміністрація Президента.
А щодо офісу, то це робоча назва як у бізнесі, так і у державних посадовців чи організацій.
"Офіс Ради Європи в Україні", наприклад.
І ні у кого немає зипитань.
Ну, майже ні в кого, крім парашних ПЕСдунів.
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пипец, дебилизм какой-то!.. эта абизяна Каломойского собирается заниматься делами государства?!
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Потихоньку начинает выполнять предвыборные обещания и сокращать штат чинуш. По этому поводу у порохоботов намечается сильная попаболь.
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перманентна істерика соєвих ботів означає лише одне - президент Зеленський все робить правильно і партія СН набере , на виборах , більше 50% ... Зеленський видав указ про створення Офісу президента - Цензор.НЕТ 5943
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Хитро придумано. Теперь Богдан не глава АП, что ему запрещено люстрацией,а всего лишь глава офиса президента..и теперь,он под люстрацию не попадает......шах и мат нам всем.
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А на каких основаниях у киевлян забирают Український Дім?

Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» надає послуги з організації проведення самітів, симпозіумів, конгресів, з'їздів, конференцій, презентацій, науково-технічних та торговельно-промислових спеціалізованих і міжнародних виставок, бізнес-форумів, літературно-мистецьких акцій, концертів, показу фільмів, корпоративних вечірок, балів, художніх виставок, вернісажів.
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Як то кажуть, епоха бідності вже скінчилась, можна тепер і офісними справами занятись Зеленський видав указ про створення Офісу президента - Цензор.НЕТ 3005
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Тааакс... стільки нових посад (референтів, помічників) накосячив - і скорочення? Йме хто віри?
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Соевые ПЕСики, у вас сильно пригорает, притушите немного ))
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Часть сотрудников АП перевели в "офис президента". Типа сократили.
Зебилы тащотся и поют осанну Зеленський видав указ про створення Офісу президента - Цензор.НЕТ 3678
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Правильно Это самая актуальная сейчас в Украине проблема Этим переездом можно ещё пару месяцев народу мозги полоскать Правда следующий през тогда захочет на яхту администрацию перенести Тут главное начать рехформы
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До выборов еще есть время, посмотрим чем закончится это сокращение штата.
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А на каком основании у киевлян, украинцев забирают это здание???

«Український дім» відомий як один із центрів ділового, громадсько-політичного, просвітницького та культурно-мистецького життя України
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Петро за 5 лет раз в 10 увеличил финансирование АП. расплодил должностей а тут Зе решил что надо это все сократить до минимума и соя верещит о зраде. Давайте в томже духе ещё пол процента и сказочный петро пролитает и враде Зеленський видав указ про створення Офісу президента - Цензор.НЕТ 7546
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Чувак развил бурную деятельность по имитации деятельности и реформ.
На 100 дней "работы" скажет: Я издал очень много указов, улучшающих жизнь граждан, но все они саботируются свинарчуком! Свинарчук даже не даёт МНЕ ЕГО посадить! Зеленський видав указ про створення Офісу президента - Цензор.НЕТ 2289
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Правильно Э то сейчас самая главная в Украине проблема Этим переездом ещё пару месяцев народу можно мозги полоскать А следующий през может захочет администрацию на яхту перенести Тут главное начать рехвормы
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