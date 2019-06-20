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Все про:Грузия (3541) Зурабишвили (17) религия (755) Россия (73079) православие (224)

 "Здесь нет ничего православного! Россия использует религию для достижения политических целей", - Зурабишвили исключает "православный союз" Грузии с Россией

Президент Саломе Зурабишвили заявляет, что Грузия не может иметь православного союза со страной, оккупировавшей ее территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Какой православный союз может существовать с той страной, которая является оккупантом не только наших территорий, но и борется с религией, христианскими правилами... Здесь нет ничего православного! Для России это обычный метод, когда религия используется для достижения политических целей", - написала в четверг в социальных сетях Зурабишвили.

Так она прокомментировала сорванное в четверг заседание в Тбилиси Межпарламентской ассоциации православия, в которой принимает участие российская делегация. Ранее в четверг члены парламентской фракции "Европейская Грузия" сорвали заседание Межпарламентской ассоциации православия, проходившее в зале заседаний законодательного органа.

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Члены фракции блокировали трибуну и потребовали выдворения из зала российских делегатов во главе с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым.

"Мы не допустим, чтобы в грузинском парламенте находились оккупанты нашей страны. Заседание межпарламентской ассамблеи может быть продолжено лишь в случае выдворения из зала заседаний членов российской делегации", - заявила журналистам депутат фракции "Европейская Грузия" Елена Хоштария.

Она призвала сограждан прийти к парламенту и выразить протест против нахождения российских депутатов в Грузии.

Лидер парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе сообщил журналистам, что сорванное оппозицией заседание Межпарламентской оппозиции православия в зале заседаний законодательного органа Грузии будет продолжено в пятницу в одной из гостиниц Тбилиси.

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"Мы отчасти разделяем протест оппозиции. В частности, российский депутат, президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов не должен был вести сегодняшнее заседание и занимать кресло председателя парламента. Заседание по протоколу должен был вести генеральный секретарь организации депутат из Греции. Сорванное заседание будет продолжено в пятницу в одной из гостиниц Тбилиси", - заявил Мдинарадзе.

В эти часы у здания парламента собираются представители оппозиционных партий, которые требуют выдворения российских депутатов, участвующих в работе ассамблеи, из Грузии.

Источник: https://censor.net.ua/n3133286
 
 
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секта попа онуфрия и его главпопа гундяя лезут на голову
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Россия - это опухоль на теле Планеты Земля.
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А в нас сектанти подали всуд за скасування ПЦУ.
Гнати б їх з України, але ж у ЗЕ немає часу.
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Гаврилова послали на куй. Гаврилов ватным поцем был.
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Ну что же это за "всемирная русофобия"?!... Отовсюду "духовноскрепных" гонят, как шкодливых котов...
"Раньше - "Я - русский!",
Говорили гордо...
Теперь за "Я - русский!" -
Просто - бьют в морду..."
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Здесь нет ничего православного! Россия использует религию для достижения политических целей", - Зурабишвили исключает "православный союз" Грузии с Россией
 
 
 
 
 
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