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 Инкассаторский автомобиль "Приватбанка" подорвали на Луганщине, - Попаснянская РГА. ФОТО

Утром 19 апреля в Попаснянском районе на автодороге между поселком Врубивка и селом Николаевка неизвестные взорвали инкассаторский автомобиль "ПриватБанка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

Отмечается, что подрыв автомобиля был осуществлен ​​самодельным взрывным устройством.

Как сообщает пресс-служба банка, благодаря профессиональным действиям сотрудников инкассации, работники банка и денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто, а на место происшествия сразу же направили резервный инкассаторский автомобиль.

Инкассаторский автомобиль Приватбанка подорвали на Луганщине, - Попаснянская РГА 01

Сотрудники банка не пострадали.

По информации банка, обломками от взрыва повреждена часть инкассаторского автомобиля.

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Сейчас на месте работает полиция.

Инкассаторский автомобиль Приватбанка подорвали на Луганщине, - Попаснянская РГА 02
Фото: сайт Попаснянской РГА

За любую информацию о лицах, которые организовали подрыв, "ПриватБанк" гарантирует выплату вознаграждения в размере 50 000 гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3133284
 
 
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Туго сейчас сепарам - раша сказала, теперь каждый должен сам зарабатывать.
У нас пенсионный возраст подняли, мы под санкциями - идите на вольные хлеба.
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Возите больше пенсии "ходокам" из Дыныры и Лыныры ....
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Детишки баловались, хотели бы взорвать то остались бы от того фургончика рожки да ножки ,да парящие в воздухе кЮпюры ...
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