 Инкассаторский автомобиль "Приватбанка" подорвали на Луганщине, - Попаснянская РГА. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.
Отмечается, что подрыв автомобиля был осуществлен самодельным взрывным устройством.
Как сообщает пресс-служба банка, благодаря профессиональным действиям сотрудников инкассации, работники банка и денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто, а на место происшествия сразу же направили резервный инкассаторский автомобиль.
Сотрудники банка не пострадали.
По информации банка, обломками от взрыва повреждена часть инкассаторского автомобиля.
Сейчас на месте работает полиция.
За любую информацию о лицах, которые организовали подрыв, "ПриватБанк" гарантирует выплату вознаграждения в размере 50 000 гривен.
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