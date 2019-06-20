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 Общество
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Все про:Медведчук (881) телевидение (530)

 "Через год Россия будет не у порога, а во всех головах", - журналистка Даниленко о скупке каналов Медведчуком

Агент Кремля Виктор Медведчук за вероятно российские деньги скупает украинские новостные каналы во время войны с РФ, чтобы формировать повестку дня в головах украинцев.

Об этом пишет экс-ведущая телеканала ZIK, владельцем которого стал соратник Медведчука Тарас Козак.

"400 журналистов в Киеве и Львове оказываются на улице. Никакой реакции спецслужб, правоохранительной системы, антимонопольного комитета, правительства, посольств ОБСЕ, НАТО, "Репортеров без границ", журналистских профсоюзов. Ноль реакции. Ни один топ-политик не высказался в защиту. У всех выборы. Баллотироваться нет смысла, если нет "пакета", купленного у Тараса Козака", - отмечает Даниленко.

Читайте также: Антимонопольный комитет проверит законность покупки телеканала ZIK

По ее словам, происходящее касается не медиа, а политической ситуации, которая "складывается так, что через год Россия будет не у порога, а во всех головах".

"Ни одна политсила не готова сейчас бороться против Медведчука. А он еще даже не в парламенте", - резюмирует Даниленко.

Читайте также: "Не хочу стрелять людям в головы", - ведущая Даниленко заявила об уходе с канала ZIK после покупки его Медведчуком

Через год Россия будет не у порога, а во всех головах, - журналистка Даниленко о скупке каналов Медведчуком 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133282
 
   
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Няшная журналистка. Надо было Зеленскому её вместо Ткаченко взять в список. "Через год Россия будет не у порога, а во всех головах", - журналистка Даниленко о скупке каналов Медведчуком - Цензор.НЕТ 5376
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В демократическом обществе должна быть свобода слова и независимые СМИ с различными точками зрения! Необходимо развивать демократические процессы.
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Эксперимент показал, шо 73%, как и на Роисе кацапам, можно, шо угодно телевизором в голову вложить. Так что таки да.
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Продовжуйте сидіти на дивані і "гнівно" строчити на форумах - так ще і не таке побачите !
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надо физически уничтожить медведчука-бойко-навинского...а шуфрича от)(уярить
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Да, шуфрич щось давненько не вигрібав. І коди той Береза дивиться, чим він зайнятий?!!
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Да,идиотов и откровенных дебилов у нас многовато ! И зомбируются они очень легко через теледебильник ! Нормальный человек вообще не должен иметь дома телевизора,разве что панель с тюнером с каналом футбола,а так вся инфа и так есть в интернете !
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+++++++++++++++++
Вже багато років (з того моменту, як з'явився швидкісний безлімітний інтернет) не дивлюся ТВ від слова зовсім.
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Нормальными сложнее управлять, но не невозможно. Но уж точно это не на руку государству. К тому же если вокруг процентов 80 - отбитые на всю голову кровожадные, зашоренные, воспитанные телевизором дебилоиды, то выхода два: присоединиться или бежать. Бороться с таким большинством невозможно. В итоге это чудовище остатки вменяемых либо пожрет, либо изгонит либо просто уничтожит.
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Должно быть так: у нас Тымчук, у вас - Медведчук.
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подякуйте , за це , 5 років соєвій миролюбності -
"Через год Россия будет не у порога, а во всех головах", - журналистка Даниленко о скупке каналов Медведчуком - Цензор.НЕТ 9195
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....не боритесь с трудностями, а устраняйте их ....
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так мародер свинохряк же предупредил, через год, так через год
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Потрібен закон про деолігархацію ЗМІ, або викинути масово всім телеящики "Через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах", - журналістка Даниленко про скуповування каналів Медведчуком - Цензор.НЕТ 343
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Через рік? Дівчинко, в мене погані новини: вона ВЖЕ у багатьох мізках, повибивавши звідти геть усе людське і залишивши там лише агресивну тупість та піраміду Ватнікоу.
...І так, респект Тетяні за її принципове звільнення з каналу, що став гадюшником.

"Через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах", - журналістка Даниленко про скуповування каналів Медведчуком - Цензор.НЕТ 7247
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Медведчук о ЕС и НАТО: Мне все равно, чего хочет большинство. Главное то, что надо мне.

Порошенко и Медведчук плотно работают по "объединению" СМИ и телеканалов.
Порошенко помогает Медведчуку удержать лидерство на пророссийском электорате, а Медведчук помогает ПП создавать и удерживать имидж врага России и ярого "патриота".
На самом деле Порошенко такая же пятая колонна ,как и медведчук

"Через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах", - журналістка Даниленко про скуповування каналів Медведчуком - Цензор.НЕТ 103
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Она и так в головах. Такое ощущение, что оттуда не вылезала.
Выйдешь на улицу, послушаешь, пообщаешься со знакомыми и хочется повеситься.
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Повзуча окупація України розпочалась. Радійте 73%! Журітся решта.

Колись (дуже дуже давно) старенький дідо на питання, що буед з Україно, відповів - «розумні мають виїхати, дурні мають померти».

Схоже, він був таки правий.
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Татьяна з 2014 року боролась з націоналістами.
Тепер матиме Медведчука..
Їй велике дякую. Заслужила.
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Як можна дозволяти ворогам московським безкарно розвивати свою русссофашистську пропаганду в Україні після тисяч вбитих москалями українців?!
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На головы украинцев должен влиять не телевизор а их уровень жизни а при низком уровне жизни можно кричать на всех каналах, что всё хорошо ,но это ничего не даст ,хотя лично я выступаю за то ,чтобы Медведчук сел и имел не каналы а анальные утехи на регулярной основе... "Через рік Росія буде не біля порога, а у всіх головах", - журналістка Даниленко про скуповування каналів Медведчуком - Цензор.НЕТ 6813
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На жаль Тетяна має рацію. Зомбоящик призвів до подій в Донбасі, а тепер є реальна загроза повністю втратити Україну через промивання мізків недалеким її громадянам.
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Просто удаляйте эти помойки со своего тв.
Давно уже удалил 112/newone/интер и теперь zik.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Через год Россия будет не у порога, а во всех головах", - журналистка Даниленко о скупке каналов Медведчуком
 
 
 
 
 
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