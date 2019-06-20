 "Через год Россия будет не у порога, а во всех головах", - журналистка Даниленко о скупке каналов Медведчуком

Об этом пишет экс-ведущая телеканала ZIK, владельцем которого стал соратник Медведчука Тарас Козак.
"400 журналистов в Киеве и Львове оказываются на улице. Никакой реакции спецслужб, правоохранительной системы, антимонопольного комитета, правительства, посольств ОБСЕ, НАТО, "Репортеров без границ", журналистских профсоюзов. Ноль реакции. Ни один топ-политик не высказался в защиту. У всех выборы. Баллотироваться нет смысла, если нет "пакета", купленного у Тараса Козака", - отмечает Даниленко.
По ее словам, происходящее касается не медиа, а политической ситуации, которая "складывается так, что через год Россия будет не у порога, а во всех головах".
"Ни одна политсила не готова сейчас бороться против Медведчука. А он еще даже не в парламенте", - резюмирует Даниленко.
Вже багато років (з того моменту, як з'явився швидкісний безлімітний інтернет) не дивлюся ТВ від слова зовсім.
...І так, респект Тетяні за її принципове звільнення з каналу, що став гадюшником.
Порошенко и Медведчук плотно работают по "объединению" СМИ и телеканалов.
Порошенко помогает Медведчуку удержать лидерство на пророссийском электорате, а Медведчук помогает ПП создавать и удерживать имидж врага России и ярого "патриота".
На самом деле Порошенко такая же пятая колонна ,как и медведчук
Выйдешь на улицу, послушаешь, пообщаешься со знакомыми и хочется повеситься.
Колись (дуже дуже давно) старенький дідо на питання, що буед з Україно, відповів - «розумні мають виїхати, дурні мають померти».
Схоже, він був таки правий.
Тепер матиме Медведчука..
Їй велике дякую. Заслужила.
Давно уже удалил 112/newone/интер и теперь zik.