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 Политика Украины
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Все про:Парубий (1956) Портнов (389)

 Руководители вуза должны отменить это позорное назначение, - Парубий о восстановлении Портнова в должности профессора университета Шевченко

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента 20 июня призвал руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко отменить восстановление бывшего заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Нас уже лишают достоинства, когда назначают профессором Национального университета имени Шевченко придворного юриста [беглого экс-президента Виктора] Януковича. Студенты уже начали протест. Руководители вуза должны отменить это позорное назначение. Это экзамен для всех нас", – заявил Парубий. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Поддерживаю протест, кроме голодовки", - Портнов о студентах, которые выступают против его назначения профессором КНУ имени Шевченко

Как сообщалось ранее, экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов снова принят на кафедру конституционного права Национального университета имени Шевченко. Студенты университета Шевченко запустили в фейсбуке флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ и зовут тех, кто не согласен с таким ходом событий, на акцию под стены вуза.

Источник: https://censor.net.ua/n3133278
 
   
 Топ комментарии
 
зебилам кинули методички "защищать портнова - друга вазелина"
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"Руководители вуза должны отменить это позорное назначение!, - сказал Парубий пустому залу, где было зарегистрировано 307 народных обранцив. Все 307 согласились со своим Председателем.

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Скорпман, не знищуй останні відсотки рейтингу свого вождя, він дуже мстивий.
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"Знаете почему так трясло Меркель на встрече с Зеленским? Потому что она хорошо понимает весь ужас ситуации. Она хорошо понимает что Зеленский никто, особенно после фразы "я не знал что фрау Меркель встречалась с Порошенко, но она встречается с Зеленским", ему никто не похлопал к его большому удивлению.
Понимает что выкормили монстра в кремле, но деваться ей некуда, так как нефть и газ. Понимает что с Украиной практически расправились по относительно дешевому варианту, и этот ничего не понимающий человек рядом с ней возник не просто так, и этот человек на секундочку, президент страны которая если сдастся... аппетит ведь приходит во время еды.
Большой банкет в кремле накрывают загодя, тщательно продумывая основные блюда, она знает. И еще думает что будет дальше, понимает, и думает.﻿"(с)
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Если бы не Америка, то европроститутки сдали бы Украину, без сомнений. Только на Штаты надежда, если честно.
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А керівництво займе вже звичну позицію...

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"Руководители вуза должны отменить это позорное назначение!, - сказал Парубий пустому залу, где было зарегистрировано 307 народных обранцив. Все 307 согласились со своим Председателем.

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а есть юридические основания? или право работает только когда рому насирова на свободу отпускают - тогда єто не позор. а тут можно только исходя из хотелок парубия кого-то уволить?
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зебилам кинули методички "защищать портнова - друга вазелина"
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Скорпман, не знищуй останні відсотки рейтингу свого вождя, він дуже мстивий.
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всі вже зрозуміли , що порохобіли працюють проти соєвого ...))
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зебил, твоя задача УЖЕ выполнена - привести во власть реваншистов. Теперь готовься к сл.шагу - расплачиваться)
Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка - Цензор.НЕТ 3233
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Привыкайте, скоро все вернутся. Искренне ваш , президент Украины Виктор Янукович.
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Картавому дегенерату нужно думать как спасти свою шкуру в связи с узурпацией власти во время назначения премьер-министра гнойсмана при отсутствии коалиции в Раде.
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Как видите, "картавый" о своей шкуре недумает.
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Спочатку створили тепличні умови для всяких ахмєтових, портнових і мертвечуків, а потім волають про реванш. Ідіоти.
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что-то во времена Пороха - при "тепличных условиях" - портновы и прочая шелупонь боялась возвращаться в Украину...
Но стоило вазелину сесть в кресло - как портновы и Ко повалили толпами в Украину.. как там: "друзья, наше время пришло - пора возвращаться"(с)портнов..
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Скорпан, а чому порошенківсий СБУшник не хапає цього ворога? А гейпрокурврор, кум твого вождя, чому не заковує в кайдани вазвращающіхся? Всі ж на місцях.
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так в чем проблема, зебил ? разве вазелин не назначил своего кореша в СБУ?) Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка - Цензор.НЕТ 7537
хватай скорее портнова.. или - будешь отмазки лепить?
ФАКТ простой - при вазелини в Украину начали возвращаться реваншисты.
Впрочем, они идут и от слуг урода - в ВР:
Награжденный «ДНР» латифундист идет по мажоритарке от Зе. И греет место для Клюева
http://ord-ua.com/2019/06/15/nagrazhdennyj-dnr-latifundist-idet-po-mazhoritarke-ot-ze-i-greet-mesto-dlya-klyueva/
...расскажем о некоторых членах самой Зе-команды, которые должны сидеть не в законодательном органе, а на нарах. Репутация этих товарищей настолько подмочена, что их имена в «Слуге народа» не афишируют (для кого-то в избирательном бюллетене будет сюрприз). Хотя местные жители об этих кандидатах не просто знают, а, так сказать, «стоят на ушах» от этой информации.
Знакомьтесь: на фото freeradio.com.ua (ниже) глава Бахмутского районного совета Евгений Пластун. О его выдвижении по округу 46 знает в Бахмуте каждый. Эту информацию «ОРД» подтвердил источник в Зе-команде Донецкой области.
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Во времена Пороха - выжидали истечения срока исковой давности, а порох делал все , чтоб отсчет этого срока ни в коем случае не приостановился .
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им методички еще не согласовали. Но в целом, задача УЖЕ поставлена - отбеливать портнова, делая из него "жертву кровавого режима Турчинова-Пороха"..
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Обрали ляльку на мотузочках, тепер маємо що маємо. Слава зебілам!
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Розмінна монетко, а чи не твій вождь зробив все, щоб жодна ригоаналівська падла не сиділа за гратами? Ото ж бо, сиди тихенько і не вякай.
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а шо ты зробыв для цього, кроме главного - привел проросийские силы во власть?) то ж сиды и не гавкай, зебил)
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ПЕСд@к , якшо ти чуєш гавкіт біля себе , то може ти сидиш в собачій будці ? Виліз звідти, засмердишся
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зебил, твоя методичка устарела - БУДКУ теперь строит вазелин - в музее ленина ("там атмосфера очень хорошая(с)вазелин). Как раньше януковощ.. вместо АП))Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка - Цензор.НЕТ 8470

зебилы 100 лет назад тоже поверили в популизм ленина.. И вазелин хочет жить в музее ленина.. Совпадение? Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка - Цензор.НЕТ 4539
Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка - Цензор.НЕТ 6159
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Телепню, сконцентровуючи увагу людей не Зеленському ви, прихвостні Бариги, робите все, щоб всякі реваншистські За Жопи увійшли в Раду. Воно й зрозуміло, Мертветчук не буде переслідувати свого подільника Порошенка, та й ви зможете підбирати крихти біля владного корита.
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ааа, так это УЖЕ Порох виноват, что ты, зебил, голосовал за вазелина?)) А не твой идиотизм на диване - с просмотром зомбоящика) Браво!
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зебил.. открою тебе секрет полишинеля: медведчук очень рад что ты проголосовал за вазелина, его друга)
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Забудьте вже про Пороха! Президент України - Зеленський (принаймні формально). Йому і тільки йому відповідати за цей реванш, за цю повзучу окупацію, що зараз відбувається!
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Если не сидели, то и голивки не поднимали, а сейчас при Зеле воспряли, что грибы после дождя. Благодаря нашим 75%. Вы этого хотели .Вы в этом виноваты!
При Пете эти уроды не высовывались даже при том, что на них не было уголовных дел.
А сейчас русским духом так засмердело, что полезли на запах
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Щоб висувати такі звинувачення потрібно мати докази що він мій вождь. У тебе вони є? Бла-бла типу всі про це знають не катить. Давай мій коментар який підтверджує що це так, інакше всюди писатиму Пяточкин тріпло.
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Повзуча окупація України триває. Реваншист не заспокояться, поки не знищать Україну!
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Парубий спикер это ещё больше позорное назначение .
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Серйозно? Ви рівняєте Парубія і Портнова?
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да как их равнять? паГудий ниже плинтуса лежит, а портнов у него на голове стоит Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка - Цензор.НЕТ 1801
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Вам ще залишилось порівняти моторолу і гіві з нашими хлопцями, і тоді все стане на свої місця.
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сам придумал сравнение или старшие товарищи с лубянки подсказали?
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Предателя портного надо пришить к стенке. А гнать надо ссаными тряпками того, кто назначил этого предателя в ВУЗ.
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ну сначала нужно ссаными тряпками гнать на нары нынешнюю власть, которая докерувалась
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ПЕСд@ки , а де рішення судів за 5 років ? Шо , не мож було посадити портного заочно ? Чи Юра бабосів чекав?
ПЕСд/ти 5 років ше хочете ?
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портнова прийняв на роботу губерський.
губерський став ректором при свині порошенку.
губерський лизав чоботи януковичу, за що отримав від нього орден Свободи, як знущання над Помаранчевим Майданом.
Так що губерський - продукт ригобарижної банди хряка І і хряка ІІ.
А тому потрібні нові вибори ректора Універу.
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Портнов уже написал в своём фейсбуке что они (рыги) будут убивать. Тымчук уже убит. Так что война началась, и пленных в ней брать не будут.
Зеля, ты идёшь верной дорогой, предначертанной Беней. Но имей ввиду: Беня сбежит ( он - из касты неприкасаемых), а судить будут тебя.
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Окуеву,Вороненкова,Шеремета тоже портнов того?
почему парубий не возбуждался когда в 16 м со счетов портнова ( и другим рыгианалоф) арест снимали?
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Потому что политика - искусство возможного. Арест счетов - судебное решение; парламент его менять не имеет юрисдикции.

Кто-то разве объявил что собирается убить Окуеву, Вороненкова, Шеремета ? (По Шеремету - то был чел. Борьки Березовского, так что там что-то финансовое; забей).
А Портнов: объявил войну. И первый выстрел уже состоялся.
Так что да, война. "Нужно просто перестать стрелять" тут не прокатит.
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Водяний, перекидання стрілок на Зеленського в даному випадку невдале. Пошукай іншу методичку.
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Твой Узеленский - пустое место. Его единственное желание сейчас - выйти живым из этой ситуации.
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во как, такой куметный этот дурачок паГубий, справка есть ума не нужно Керівництво вишу має скасувати це ганебне призначення, - Парубій про відновлення Портнова на посаді професора університету Шевченка - Цензор.НЕТ 4244
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дебилы, вы так накерувались со свыней, что все рыги вернутся и их еще на ура приветствовать будут
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Aга. Пулемётным огнём на поражение встретят их.
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Так вы ж и будете вместе с зеликами. При Петре они не высовывались. А теперь вы наделали шкоды и орете с перепугу, что виноват кто угодно, кроме вас, продажных.
Вы для портновых-мураевых расходный материал.Так, население для статистики. Вы ж уже готовы голосовать за оппоблок. Опытування так говорит. Или неправда?
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А козла бездарного парубия со справкой о шизофрении не пора ли гнать в шею из ВР?
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А по моему ректора университета губерского надо сраным веником гнать первого.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководители вуза должны отменить это позорное назначение, - Парубий о восстановлении Портнова в должности профессора университета Шевченко
 
 
 
 
 
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