 Руководители вуза должны отменить это позорное назначение, - Парубий о восстановлении Портнова в должности профессора университета Шевченко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Нас уже лишают достоинства, когда назначают профессором Национального университета имени Шевченко придворного юриста [беглого экс-президента Виктора] Януковича. Студенты уже начали протест. Руководители вуза должны отменить это позорное назначение. Это экзамен для всех нас", – заявил Парубий.
Как сообщалось ранее, экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов снова принят на кафедру конституционного права Национального университета имени Шевченко. Студенты университета Шевченко запустили в фейсбуке флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ и зовут тех, кто не согласен с таким ходом событий, на акцию под стены вуза.
Понимает что выкормили монстра в кремле, но деваться ей некуда, так как нефть и газ. Понимает что с Украиной практически расправились по относительно дешевому варианту, и этот ничего не понимающий человек рядом с ней возник не просто так, и этот человек на секундочку, президент страны которая если сдастся... аппетит ведь приходит во время еды.
Большой банкет в кремле накрывают загодя, тщательно продумывая основные блюда, она знает. И еще думает что будет дальше, понимает, и думает."(с)
Но стоило вазелину сесть в кресло - как портновы и Ко повалили толпами в Украину.. как там: "друзья, наше время пришло - пора возвращаться"(с)портнов..
хватай скорее портнова.. или - будешь отмазки лепить?
ФАКТ простой - при вазелини в Украину начали возвращаться реваншисты.
Впрочем, они идут и от слуг урода - в ВР:
Награжденный «ДНР» латифундист идет по мажоритарке от Зе. И греет место для Клюева
http://ord-ua.com/2019/06/15/nagrazhdennyj-dnr-latifundist-idet-po-mazhoritarke-ot-ze-i-greet-mesto-dlya-klyueva/
...расскажем о некоторых членах самой Зе-команды, которые должны сидеть не в законодательном органе, а на нарах. Репутация этих товарищей настолько подмочена, что их имена в «Слуге народа» не афишируют (для кого-то в избирательном бюллетене будет сюрприз). Хотя местные жители об этих кандидатах не просто знают, а, так сказать, «стоят на ушах» от этой информации.
Знакомьтесь: на фото freeradio.com.ua (ниже) глава Бахмутского районного совета Евгений Пластун. О его выдвижении по округу 46 знает в Бахмуте каждый. Эту информацию «ОРД» подтвердил источник в Зе-команде Донецкой области.
зебилы 100 лет назад тоже поверили в популизм ленина.. И вазелин хочет жить в музее ленина.. Совпадение?
При Пете эти уроды не высовывались даже при том, что на них не было уголовных дел.
А сейчас русским духом так засмердело, что полезли на запах
ПЕСд/ти 5 років ше хочете ?
губерський став ректором при свині порошенку.
губерський лизав чоботи януковичу, за що отримав від нього орден Свободи, як знущання над Помаранчевим Майданом.
Так що губерський - продукт ригобарижної банди хряка І і хряка ІІ.
А тому потрібні нові вибори ректора Універу.
Зеля, ты идёшь верной дорогой, предначертанной Беней. Но имей ввиду: Беня сбежит ( он - из касты неприкасаемых), а судить будут тебя.
почему парубий не возбуждался когда в 16 м со счетов портнова ( и другим рыгианалоф) арест снимали?
Кто-то разве объявил что собирается убить Окуеву, Вороненкова, Шеремета ? (По Шеремету - то был чел. Борьки Березовского, так что там что-то финансовое; забей).
А Портнов: объявил войну. И первый выстрел уже состоялся.
Так что да, война. "Нужно просто перестать стрелять" тут не прокатит.
Вы для портновых-мураевых расходный материал.Так, население для статистики. Вы ж уже готовы голосовать за оппоблок. Опытування так говорит. Или неправда?