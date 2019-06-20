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 Политика Украины
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 Зеленский готов встретиться с отцом Екатерины Гандзюк

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца погибшей активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктора Гандзюка и сказал, что готов с ним встретиться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Здравствуйте. Давайте встретимся в АП. С вами свяжется Мария", - написал президент в комментарии под публикацией Гандзюка в Facebook.

Как сообщалось, Виктор Гандзюк заявил о необходимости проведения закрытой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения хода расследования убийства его дочери.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - написал Гандзюк в своем открытом письме главе государства в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыск у бывшего замглавы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука, которого активисты считают причастным к убийству Катерины Гандзюк.

Напомним, Евгений Рищук баллотируется в Верховную Раду на одномандатном округе.

Ранее отец погибшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк заявлял, что Рищук сотрудничает с организатором убийства его дочери. Сама же Гандзюк еще при жизни называла его вероятным заказчиком нападения.

Рищук уволился с должности заместителя главы Херсонской ОГА 8 апреля. Он утверждает, что его увольнение никак не связано с убийством Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Также на Цензор.НЕТ: ООН признала затянутость и неэффективность расследований дел Майдана, убийств Шеремета и Гандзюк

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

Зеленский готов встретиться с отцом Екатерины Гандзюк 01

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.

Источник: https://censor.net.ua/n3133273
 
   
 Топ комментарии
 
А представляешь - сколько у Зелемойского появится такой президентской работы после того, как просто перестанут стрелять?
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"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - написал Гандзюк в своем открытом письме главе государства в соцсети Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3133273

Отцу надо быть очень аккуратным. Его ведь могут убрать как и дочь, чтобы замести следы. Теперь когда достучался до президента, он опасность представляет.

А так вообще система конечно ужасает. Чтобы расследовали убийство, надо дойти до президента.
Реформы те ещё провелись.
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Совет форумчанПравила форума
 
Мангер та інші замовники вбивста досі на свободі, виконавцям вбивства дали смішні терміни ув'язнення через фейкову угоду зі слідством! Всі замовники та виконавці мають отримати виключну міру покарання - розстріл!
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Це в твоїй параші вища міра - розстріл. Брись за порєбрік!
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А еще - недавно Зеленский выразил соболезнования родным погибшего воина. порошенко такого не делал, наверно не хотел мараться.
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А представляешь - сколько у Зелемойского появится такой президентской работы после того, как просто перестанут стрелять?
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За время его преЗеденства погиб далеко не один воин, почему соболезнования только 1?! Да и с шахтерами одним выразил соболезнования и даже приехал, с шаурмой пофоткался, а другим - нет!
Почему так скажите Зедебилы!
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Спокойно, ему пока тоже не легко - еще не все знает, разбирается с проблемами по мере возможностей, на некоторые вопросы нужно время. А с другой стороны порошенко предполагал свой проигрыш и подложил много каках новому президенту.
Ничего разберемся - всё будет хорошо Украина!
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Sergey Bardo Зеленський готовий зустрітися з батьком Катерини Гандзюк - Цензор.НЕТ 1523
Спокойно, ему пока тоже не легко - еще не все знает, разбирается с проблемами по мере возможностей...


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Тут картинка с парубием более уместна Зеленський готовий зустрітися з батьком Катерини Гандзюк - Цензор.НЕТ 5568
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Узеленьский, ти вже визначився в якій АП будешь зустрічатися - в старій чи вже в новій? Скільки грошей піде на переїзд тебе та всього супутнього штату? Ах да, ти ж у нас в смартфоні та в телевізорі працюєшь...
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"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - написал Гандзюк в своем открытом письме главе государства в соцсети Facebook. Источник: https://censor.net.ua/n3133273

Отцу надо быть очень аккуратным. Его ведь могут убрать как и дочь, чтобы замести следы. Теперь когда достучался до президента, он опасность представляет.

А так вообще система конечно ужасает. Чтобы расследовали убийство, надо дойти до президента.
Реформы те ещё провелись.
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И что характерно, по мнению порохоботов, во всем виноват Зе...
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Скажите этому дебилу, что когда будет туда ехать, что бы в фонтаны не лез и с шаурмой не фоткался
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якіж ви гидкі мерзотники, порохоботи...зміг би сказати ці слова в очі батькові Катерини??!!!
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Каждый день в ООС погибают солдаты и офицеры. Но клован встречаться с их родными и близкими не собирается. Кстати, солдаты и офицеры ВСУ не запихивают селёдку за шиворот своим противникам, в отличие от всяких активисток.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский готов встретиться с отцом Екатерины Гандзюк
 
 
 
 
 
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