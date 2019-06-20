 Зеленский готов встретиться с отцом Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Здравствуйте. Давайте встретимся в АП. С вами свяжется Мария", - написал президент в комментарии под публикацией Гандзюка в Facebook.

Как сообщалось, Виктор Гандзюк заявил о необходимости проведения закрытой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения хода расследования убийства его дочери.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - написал Гандзюк в своем открытом письме главе государства в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыск у бывшего замглавы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука, которого активисты считают причастным к убийству Катерины Гандзюк.

Напомним, Евгений Рищук баллотируется в Верховную Раду на одномандатном округе.

Ранее отец погибшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк заявлял, что Рищук сотрудничает с организатором убийства его дочери. Сама же Гандзюк еще при жизни называла его вероятным заказчиком нападения.

Рищук уволился с должности заместителя главы Херсонской ОГА 8 апреля. Он утверждает, что его увольнение никак не связано с убийством Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.