 Роспуск Рады: у Зеленского ожидают решения КС уже сегодня

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Судебно-юридической газете" представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, в команде главы государства ожидается, что решение по представлению нардепов будет вынесено 20 июня.
При этом Стефанчук убежден, что оно будет в пользу досрочных выборов: "По сути, это будет решение, которое отражает волю народа на перезапуск системы".
"Даже если решение КСУ окажется не в пользу Президента, то это не означает, что процесс подготовки к досрочным выборам в парламент прекратится. Есть непрерывность избирательного процесса, деньги потрачены, и самое главное - на это есть запрос народа. Нынешняя работа депутатов - просто позор парламентаризма в Украине", - сообщил изданию Стефанчук.
Представитель Зеленского в ВР добавил, что согласен с мнением главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, которая 18 июня сообщила, что процесс досрочных выборов в парламент фактически остановить уже невозможно, поскольку КСУ не может остановить сами выборы своим решением, а может только определить, соответствует ли указ Конституции или нет.
Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. 24 мая 62 нардепа обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в КСУ.
Как сообщалось, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указаПрезидента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
11 июня в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспуска парламента не смог предоставить КС список депутатов коалиции. Однако уже 14 июня спикер ВР передал в КСУ список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный фронт".
Бэня по ходу уже купил решение...
Олег ЛяшкоПодлинная учетная запись @OVLiashko 16 ч.16 часов назад
За моєю інформацією голова Конституційного суду Наталя Шаптала за останній час двічі була у Адміністрації президента. Що вона там робила, коли у КСУ оскаржується указ Зеленського про розпуск Верховної Ради? Отримувала вказівки, яке рішення приймати?
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1141405522287058944
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто узеленського вирішили проігнорувати рішення Конституційного суду, якщо їм не сподобається ухвала.
А ПОТОМ опять на Начнутся загадочные смерти, но уже судей, менеджеров избиркомов и АП .
Под грифом" ОН СЛИШКОМ ИНОГО ЗНАЛ" 😀😀😀
Потрібно було спочатку затребувати у Парубія документи , а потім на основі них видавати указ ! Але , нажаль , Конституційний суд таким його не визнає , побоїться , йти ПРОТИ да і виборча компанія вже запущена
бо буде драпать на Ростов как 4-й все еще легетивный...
Эти рашеновские мрази служат только победителям,а ПЕСюн уже в прошлом..)
Стефанчук собі вже "кожаную куртку і маузер" прикупив?
Ты, Стефанчук, наверное с дуба рухнул. Ни одна власть ещё не сделала для страны больше чем майданная. Ассоциация с ЕС, медицинская реформа, образовательная реформа, воссоздание с полного нуля Вооружённых Сил - перечислять можно очень долго.
Кловану в Европе денег не дали. Маячит экономический коллапс и вертолёт на Ростов.
Так типа говорят опытування.
Народ, а чем лучше янучары и слуги за теперешнюю Раду?
Расскажите, интересно
И эта бездарь доктор юридических наук? Вова, где ты этих дебилов набрал ? Они палят тебя в обмен на два месяца ?
https://strana.ua/opinions/207215-iz-psikhiatrii-partija-poroshenko-vyshla-a-v-respektabelnost-ne-zashla.html