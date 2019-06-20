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Все про:ВР (23076) выборы (22546) КС (1335) роспуск (204) Стефанчук Руслан (33)

 Роспуск Рады: у Зеленского ожидают решения КС уже сегодня

В команде Президента Владимира Зеленского ожидают решения Конституционного Суда по представлению 62 народных депутатов относительно конституционности Указа Президента от 21 мая о досрочном роспуске Верховной Рады уже сегодня, 20 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Судебно-юридической газете" представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, в команде главы государства ожидается, что решение по представлению нардепов будет вынесено 20 июня.

При этом Стефанчук убежден, что оно будет в пользу досрочных выборов: "По сути, это будет решение, которое отражает волю народа на перезапуск системы".

"Даже если решение КСУ окажется не в пользу Президента, то это не означает, что процесс подготовки к досрочным выборам в парламент прекратится. Есть непрерывность избирательного процесса, деньги потрачены, и самое главное - на это есть запрос народа. Нынешняя работа депутатов - просто позор парламентаризма в Украине", - сообщил изданию Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный Суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук

Представитель Зеленского в ВР добавил, что согласен с мнением главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, которая 18 июня сообщила, что процесс досрочных выборов в парламент фактически остановить уже невозможно, поскольку КСУ не может остановить сами выборы своим решением, а может только определить, соответствует ли указ Конституции или нет.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. 24 мая 62 нардепа обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в КСУ.

Как сообщалось, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указаПрезидента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

11 июня в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспуска парламента не смог предоставить КС список депутатов коалиции. Однако уже 14 июня спикер ВР передал в КСУ список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный фронт".

Источник: https://censor.net.ua/n3133272
 
   
 Топ комментарии
 
Хрен вам узеленским, віборі будут осенью!!!
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Підлога Маккартні - уже не уверен....

Бэня по ходу уже купил решение...

Роспуск Рады: у Зеленского ожидают решения КС уже сегодня - Цензор.НЕТ 1554 Олег Ляшко‏Подлинная учетная запись @OVLiashko 16 ч.16 часов назад
За моєю інформацією голова Конституційного суду Наталя Шаптала за останній час двічі була у Адміністрації президента. Що вона там робила, коли у КСУ оскаржується указ Зеленського про розпуск Верховної Ради? Отримувала вказівки, яке рішення приймати?

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1141405522287058944

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никто тебе не мешает голосовать еще раз осенью.
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никто тебе не мешает голосовать еще раз осенью.
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Підлога Маккартні - уже не уверен....

Бэня по ходу уже купил решение...

Роспуск Рады: у Зеленского ожидают решения КС уже сегодня - Цензор.НЕТ 1554 Олег Ляшко‏Подлинная учетная запись @OVLiashko 16 ч.16 часов назад
За моєю інформацією голова Конституційного суду Наталя Шаптала за останній час двічі була у Адміністрації президента. Що вона там робила, коли у КСУ оскаржується указ Зеленського про розпуск Верховної Ради? Отримувала вказівки, яке рішення приймати?

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1141405522287058944

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ти ще напиши що ляшко ніколи не бреше і він не шістка охметова і не хоче ще кілька місяців побути біля корита,порохоботи пробивають чергове дно,петині рейтинги (завдяки вам) опустилися до 5 відсотків.
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олег ляшко, ты бы лучше думал кому дупку предложить, чтоб опять вскочить в парламент,
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Я ж не зебил, зуб не даю, могу только по зубам Розпуск Ради: у Зеленського очікують рішення КС вже сьогодні - Цензор.НЕТ 6787
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Выборы - инструмент развития демократических ценностей! США приветствует движение Украины в ЕС и развитию демократии!
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Опа-опа... Выполз порохоботик. Ты бы перелогинился, а то жалко смотреть на идиота.
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Представитель Зеленского в ВР добавил, что согласен с мнением главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, которая 18 июня сообщила, что процесс досрочных выборов в парламент фактически остановить уже невозможно, поскольку КСУ не может остановить сами выборы своим решением, а может только определить, соответствует ли указ Конституции или нет. Источник: https://censor.net.ua/n3133272
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто узеленського вирішили проігнорувати рішення Конституційного суду, якщо їм не сподобається ухвала.
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це добре,мафіозне кубло потрібно давно розігнати
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ТО ЕСТЬ У ЗЕЛЕНСКОГО РЕШИЛИ УЗУРПИРОВАТЬ ВЛАСТЬ

А ПОТОМ опять на Начнутся загадочные смерти, но уже судей, менеджеров избиркомов и АП .
Под грифом" ОН СЛИШКОМ ИНОГО ЗНАЛ" 😀😀😀
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Соня, а вам то чего бояться в Словакии?
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Соевые мыши плакали, кололись, но продолжали ̶г̶р̶ы̶з̶т̶ь̶ ̶к̶а̶к̶т̶у̶с̶ готовиться к внеочередным выборам.
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Зеленое стадо73 заходилось в радостной эйфории от победы зенарика, пускало зеленые слюни умиления, делало зеленые татушки на всех местах и прочие зедебильные прибамбасы и не подозревало, что через год (а то и раньше) будет колоться, но грызть кактус от злости на себя (любимого?) безмозглого.
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Не ешь шоколад рошеновский. Смотри что он с мозгами делает. Хотя... может их там и нет?
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Сегодян вроде как дедлайн. Что-то по-любому скажут. Если бы играл в тото, поставил бы на выборы согласно указу - похоже, все основные политсилы хотят этого.
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критичні дні...гітлер тоже менжевался цими днями
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По закону - указ зе - неконституційний - бо не спирається НІ НА ЯКІ ДОКУМЕНТИ
Потрібно було спочатку затребувати у Парубія документи , а потім на основі них видавати указ ! Але , нажаль , Конституційний суд таким його не визнає , побоїться , йти ПРОТИ да і виборча компанія вже запущена
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Ой винесуть той суд вперед ногами, якщо намутять щось мутне
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Якщо приймуть неправомірне рішення, то їх винесуть Розпуск Ради: у Зеленського очікують рішення КС вже сьогодні - Цензор.НЕТ 2143
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Вона то запущена... тільки якщо в Україні верховенство права не на словах, то неконституційні дії повинні бути призупинені. Винуваті наказані і зобов"язані повернути витрачені кошти в бюджет...
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Но коалиции-то не было! И парубий предоставил совсем не тот список, что нужен для доказательства - как-то писали.
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Пускай ЗЕня почитает КОНСТИТУЦИЮ!
бо буде драпать на Ростов как 4-й все еще легетивный...
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"решение, которое отражает волю народа". Тобто, на першому місці не законність рішення, а воля народа. Але зелебоби схавають все, в тому числі і порушення закону. Януковощ в Ростові ридає та запитує: "а що, так можна було?"
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Так хочицца Коломойскому взять абсолютную власть в Украине, так хоцца, шо Стефенчук их штанов готов выпрыгнуть. Ему тоже кость с барского стола упадет. Схватит и в Хайфу!
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не важливо яке рішення прийме КС - партія ПЕСиків не дарма ж , вже давно , по всій країни свої біг-морди розвісила ...
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Ну ПЕСики мабуть щось знають... Гросики теж підтягнулися. Реклама по радіо не вщухає.
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Шо так все разволновались из-за этих выборов? Гражданам предложат тот же набор пи"арасов, которые уже тридцать лет скачут, как тушканчики, из партии в партию, назовут это "ветер перемен", "прорыв на запад" или похожим бла-бла-бла, переразделят портфели ((читай "бабло") и всё потечёт по старому (или как бы не ещё хуже, потому что, чтобы лучше - так ещё ни разу не было)..
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Решение одно,Зе прав..
Эти рашеновские мрази служат только победителям,а ПЕСюн уже в прошлом..)
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Суддя КС шастала ж до зебєні, ось і очікують.))) До речі, якщо виявиться що буратіна порушив основний закон, то чи піде він з посади як обіцяв?
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То шо вона туди шастала ми знаємо тільки с репоста поста ляшка. На скільки це відповідає дійсності ще питання.
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А Зеля говорил, что теперь он к КС идет, а не судьи КС к нему по вызову. ОПЯТЬ СБРЕХАЛ
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Якщо запит народу когось повісити, скажемо якогось педофіла, то чи його вішають чи віддають до суду? Розпуск Ради: у Зеленського очікують рішення КС вже сьогодні - Цензор.НЕТ 7233
Стефанчук собі вже "кожаную куртку і маузер" прикупив?
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не, не хватило кожи на куртку, этож стадо бизонов завалить нужно
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Ой посадят этих судей за ОДОБРЯМС роспуска . Ой посадят
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Зря что ли вызывали в АП ихнего нового начальника? Решение видимо вручали. Ну не о погоде же поговорить срочно захотелось зекоманде.
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>Нынешняя работа депутатов - просто позор парламентаризма в Украине

Ты, Стефанчук, наверное с дуба рухнул. Ни одна власть ещё не сделала для страны больше чем майданная. Ассоциация с ЕС, медицинская реформа, образовательная реформа, воссоздание с полного нуля Вооружённых Сил - перечислять можно очень долго.
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Так Стефанчук о своем кармане печется . Для него БЕЗВИЗ не важен- у него точно есть паспорт Израиля
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А вот если в самолёте керосина не будет ? Прошлый раз в Жулянах самолёты были заправлены; но на этот раз такую промашку патриоты не допустят.
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Итак, что за суета с переносом АП и с выборами в Раду ?
Кловану в Европе денег не дали. Маячит экономический коллапс и вертолёт на Ростов.
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ИЗОБРАЖАЕТ БУРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 😀😀😀 сам столы будет перетаскивать
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Скорее всего, в новой резиденции главными объектами будет скоростная дорога в Жуляны, и вертолётная площадка.
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Вообще это неправильно . ПРИЕХАЛ , блин, черт из табакерки . Не жил , не родился, не учился в Киеве. Какого хера он руки тянет к музею Ленина? Жто не для него строили, а для украинского народа.
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мы сами не особо юристы, но понимаем, что нет того устава, который требует выполнять незаконный приказ...хорошо, что в парламентско президентской республике есть вр и уряд...они имеют рычаги, что все повернуть ситуацию в законное русло
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Это куда? Петьку на престол, свинрчуков в оборнпром, кононенку в энергетику?
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это поставить на паузу до осени процесс подготовки к выборам...щаз хлебное перемирие, потом картофельно-буряковое
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Народ давно цю Зраду просить розігнати. Порохоботи, ви справді такі тупі? Чи Петя ще продовжує платити? Ну до виборів посмокчіть рошенки , а там ви вже хазяїну будете непотрібні
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дєвушка, народ розганяє...а ті що просять - нє созрєли
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Народ жаждет эту Раду разогнать, чтоб посадить в Раде слуг Бени и шлакоблок?
Так типа говорят опытування.
Народ, а чем лучше янучары и слуги за теперешнюю Раду?
Расскажите, интересно
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Сопоставляя уровни доверия общества к старому парламенту и новому президенту, в КС прекрасно понимают, что вынося вердикт указу Зеленского, по факту они выносят вердикт самим себе.
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Когда-нибудь бумеранг вернется, но будут новые жертвы.
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"Даже если решение КСУ окажется не в пользу Президента, то это не означает, что процесс подготовки к досрочным выборам в парламент прекратится. Есть непрерывность избирательного процесса, деньги потрачены, и самое главное - на это есть запрос народа. Нынешняя работа депутатов - просто позор парламентаризма в Украине", - сообщил изданию Стефанчук.

И эта бездарь доктор юридических наук? Вова, где ты этих дебилов набрал ? Они палят тебя в обмен на два месяца ?
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Какое бы не вынес решение КС - он не МОЖЕТ ОТМЕНИТЬ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА О ВЫБОРАХ ..точка
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Небольшой процент общества реально замкнулся на ненависти к Зеленскому. Такое себе классические психическое расстройство - сами себя накручивают, считая истинными «арийцами» (читай - патриотами). И если бы бригаде Порошенко удалось запустить ещё более трешевую и угарную ультрапатриотику, то несомненно «обновлённая партия» (фиктивно обновлённая) вполне могла бы единолично занять нишу отмороженных фриков и собрать под себя не менее 12-15% подвинутых на мракобесии)... А так - худо. Из психиатрии вышли, а в респектабельность точно не зашли. Потому и падают. Электорально и социологически. Ну и кроме того - любые серьёзные темы весьма неорганично смотрятся в исполнении команды Порошенко. Их ниша - только шариковщина и ночное гимнопение)...

https://strana.ua/opinions/207215-iz-psikhiatrii-partija-poroshenko-vyshla-a-v-respektabelnost-ne-zashla.html
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