 Роспуск Рады: у Зеленского ожидают решения КС уже сегодня

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Судебно-юридической газете" представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, в команде главы государства ожидается, что решение по представлению нардепов будет вынесено 20 июня.

При этом Стефанчук убежден, что оно будет в пользу досрочных выборов: "По сути, это будет решение, которое отражает волю народа на перезапуск системы".

"Даже если решение КСУ окажется не в пользу Президента, то это не означает, что процесс подготовки к досрочным выборам в парламент прекратится. Есть непрерывность избирательного процесса, деньги потрачены, и самое главное - на это есть запрос народа. Нынешняя работа депутатов - просто позор парламентаризма в Украине", - сообщил изданию Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный Суд не может остановить процесс выборов, - глава ЦИК Слипачук

Представитель Зеленского в ВР добавил, что согласен с мнением главы Центральной избирательной комиссии Татьяны Слипачук, которая 18 июня сообщила, что процесс досрочных выборов в парламент фактически остановить уже невозможно, поскольку КСУ не может остановить сами выборы своим решением, а может только определить, соответствует ли указ Конституции или нет.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. 24 мая 62 нардепа обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в КСУ.

Как сообщалось, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указаПрезидента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

11 июня в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспуска парламента не смог предоставить КС список депутатов коалиции. Однако уже 14 июня спикер ВР передал в КСУ список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный фронт".