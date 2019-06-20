EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1274  35
Все про:смерть (5959) Тымчук (1701) Геращенко Антон (979)

 Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом "Свободы" (посмертно). ДОКУМЕНТ

Группа народных депутатов из фракций "Народный фронт", "БПП", "Самопомич" подписали обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением наградить Дмитрия Тымчука орденом "Свободы" (посмертно) за его значительный личный вклад в дело защиты информационной безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Антон Геращенко.

"Дмитрий Тымчук при жизни был очень скромным человеком, никогда не гнавшимся за общественным признанием или наградами. Он очень любил Украину и сделал много для того, чтобы слова правды о том, что происходит в оккупированном Крыму и на Донбассе, были слышны и в Украине, и во всем мире...", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа ИС просит СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах гибели Тымчука, - заявление

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.

Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом Свободы (посмертно) 01
Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом Свободы (посмертно) 02
Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом Свободы (посмертно) 03

Источник: https://censor.net.ua/n3133267
 
   
 Топ комментарии
 
не наградит...
Тымчук был слишком агрессивным к Расеи, и был против незаконного роспуска ВР...
Вот угрожал даже Зеленой Сопле...

Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом "Свободы" (посмертно) - Цензор.НЕТ 9395 Дмитрий Тымчук‏ @DmitryTymchuk 11 июн.
Мы же понимаем, что решение КС, каким бы оно сейчас ни было, - лишь начало. В любом случае, мужичку на выходе светит до 6 лет по ст. 364 п.2 УК. И самая мякотка: именно те, кто сейчас с пеной у рта его защищают, очень скоро будут главными обвинителями "от общественности".
 показать весь комментарий
 
Тымчук заслуживает Героя Украины
 показать весь комментарий
 
Потому и убили самого опасного для зеленой шмаркли
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Это тому, который Зелеснкому тюрьмой грозил?
Если Зеля тут прогнется - офциально буду считать его тряпкой.
 показать весь комментарий
 
Не такий буратіна білий і пухнастий як тобі здається.
 показать весь комментарий
 
 
А чому тільки орден Свободи, чому не можна дати Героя України! Вбили Тимчука за боротьбу з ворогом, вбили вороги і потрібно дати Тимчуку бойову нагороду Герой України!
 показать весь комментарий
 
Тимчук не цікавить Зеленського, бо попереду вибори Слуги народу.
 показать весь комментарий
 
 
Так-то да. А ещё лучше пусть выяснят, что там действительно произошло. А то идёт к тому, что человек застрелился из разобранного пистолета.
 показать весь комментарий
 
 
не наградит...
Тымчук был слишком агрессивным к Расеи, и был против незаконного роспуска ВР...
Вот угрожал даже Зеленой Сопле...

Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом "Свободы" (посмертно) - Цензор.НЕТ 9395 Дмитрий Тымчук‏ @DmitryTymchuk 11 июн.
Мы же понимаем, что решение КС, каким бы оно сейчас ни было, - лишь начало. В любом случае, мужичку на выходе светит до 6 лет по ст. 364 п.2 УК. И самая мякотка: именно те, кто сейчас с пеной у рта его защищают, очень скоро будут главными обвинителями "от общественности".
 показать весь комментарий
 
 
Потому и убили самого опасного для зеленой шмаркли
 показать весь комментарий
 
 
Вєтєр, порохотяги змагаються, хто заб"є останній цвях у віко труни політичного трупа Порошенка? За що ви кусаєте долоню, з якої годуєтесь?
 показать весь комментарий
 
Для начала разберитесь, что там случилось. Вот черти.
 показать весь комментарий
 
Я бы за такие высеры банил пожизненно.
 показать весь комментарий
 
 
Слуга русского народа не будет награждать орденом Свободы Украины от русского народа
 показать весь комментарий
 
 
сначала нужно разобраться- а почему убит?может много знал? так тут не до ордена
 показать весь комментарий
 
Вот и зе получил своего Гонгадзе.
Кто убил Тымчука?
 показать весь комментарий
 
 
Группа нардепов, звучит как группа бандитов..
И зачем Зе слушать этих уродов?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Предлагаю наградить этих депутатов,только посмертно,хай стреляются,хоть что то в жизни хорошего сделают)
 показать весь комментарий
 
Які ж ниці та гнидкі ті коментатори, хто знущається з загиблого, що ЇХ САМИХ захищав від кацапської інформ-діареї - лише тому, що він мав іншу, не ЗЕлену політичну позицію.
Отакі й кацапів сюди пустять, і будь-який геноцид та голодомор підтримають своїм люмпенським одобрямсом.
 показать весь комментарий
 
 
Ось і побачимо реакцію Гаранта на подання Група нардепів пропонує Зеленському нагородити Тимчука орденом "Свободи" (посмертно) - Цензор.НЕТ 4138
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Неделю бухать потом застрелиться за это орден?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГруппа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом "Свободы" (посмертно). ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх