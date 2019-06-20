 Группа нардепов предлагает Зеленскому наградить Тымчука орденом "Свободы" (посмертно). ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Антон Геращенко.
"Дмитрий Тымчук при жизни был очень скромным человеком, никогда не гнавшимся за общественным признанием или наградами. Он очень любил Украину и сделал много для того, чтобы слова правды о том, что происходит в оккупированном Крыму и на Донбассе, были слышны и в Украине, и во всем мире...", - написал он.
Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.
Если Зеля тут прогнется - офциально буду считать его тряпкой.
Тымчук был слишком агрессивным к Расеи, и был против незаконного роспуска ВР...
Вот угрожал даже Зеленой Сопле...
Дмитрий Тымчук @DmitryTymchuk 11 июн.
Мы же понимаем, что решение КС, каким бы оно сейчас ни было, - лишь начало. В любом случае, мужичку на выходе светит до 6 лет по ст. 364 п.2 УК. И самая мякотка: именно те, кто сейчас с пеной у рта его защищают, очень скоро будут главными обвинителями "от общественности".
Кто убил Тымчука?
И зачем Зе слушать этих уродов?
Отакі й кацапів сюди пустять, і будь-який геноцид та голодомор підтримають своїм люмпенським одобрямсом.