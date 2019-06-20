 "Молодежка" Порошенко заявила, что присоединится к акции против восстановления Портнова в университете Шевченка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии.
Вместе со студентами мы будем требовать от ректора КНУ имени Тараса Шевченко Леонида Губерского отменить приказ о трудоустройстве Портнова. Мы также обращаемся в ректорат университета с требованием прекратить давление на студентов, которые стали на защиту чести и репутации своего университета.
Сегодня к акции также присоединятся и народные депутаты от партии "Европейская Солидарность", которые закончили Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко. Акция будет проходить без партийной символики и флагов. Участники акции собираются 20 июня в 18.30 возле красного корпуса университета (вул.Владимирская, 60).
Как сообщалось ранее, экс-замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов снова принят на кафедру конституционного права Национального университета имени Шевченко. Студенты университета Шевченко запустили в фейсбуке флешмоб #ні_Портнову_в_КНУ и зовут тех, кто не согласен с таким ходом событий, на акцию под стены вуза.
Я тоже против назначения Портова. Пошли вместе присоединимся к студентам! Этим мы его не посадим. А наказать этого подонка могут только бездействующие органы, а там все лица Барыги сейчас. Поэтому я и голосовал против Барыги.
"Молодежка" Порошенко ...
Це він хотів саджати сепарів, люстровану шваль і решту мерзоти у владні крісла? Я правильно зрозумів?
А коли відвертий ворог України (друг Боса) пісяє всім українцям в очі і відверто сміється з нас, то ви вигадуєте якісь дурниці про Луценка.
Цим має займатися СБУ, та сама СБУ, що підконтрольна Зеленському! Перестаньте його виправдовувати!
Окрім фонтанів і шаурми, звісно.
Они коснутся КЛЮЧЕВЫХ АКТИВИСТОВ, ПАТРИОТОВ, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений. Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то ВООБЩЕ", - заявил Портнов.
А. Портнов родился 27 октября 1973 г. в Луганске.
В 2006 г. становится народным депутатом Украины V созыва от Блока Юлии Тимошенко.
На досрочных парламентских выборах 2007 г. вновь проходит в Верховную Раду по списку БЮТ.
В 2008 г. А. Портнов был избран заместителем главы фракции БЮТ.
С апреля 2010 г. занимал должность заместителя главы Администрации Президента Украины С. Левочкина
Как так?
Я за справедливость, виноват - на нары. Нет обвинения? - тогда о чем разговор.
«Сразу предупреждаю, в этот раз всех инициаторов и подписантов лишу всего имущества и оставлю с голой задницей до конца дней», - прокомментировал запись Найема Портнов, ранее заявлявший, что он в качестве управляющего каналом призван «обеспечить защиту и независимость NewsOne».