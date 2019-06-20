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 Политика Украины, Общество
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 Большинство нынешних иерархов ПЦУ проигнорировали собрание Филарета. ФОТО

На собрание части иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, которое его участники называют "поместным собором", приехало несколько человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.

"Собор" проводят в бывшем главном храме УПЦ КП - Владимирском соборе, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.

Большинство нынешних иерархов ПЦУ, которые ранее принадлежали к Киевскому патриархату, проигнорировали собрание Филарета. На "поместный собор" УПЦ КП прибыли несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.

Как отмечает издание, мероприятие закрыто для прессы, но перед началом "собора" во Владимирском храме было не более десятка священников.

Большинство нынешних иерархов ПЦУ проигнорировали собрание Филарета 01

Во Владимирский собор из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев).

Большинство нынешних иерархов ПЦУ проигнорировали собрание Филарета 02

Согласно списку участников "собора", на него должен был приехать епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку), но он не прибыл.

Также на собрание приглашены настоятели некоторых монастырей: Свято-Феодосиевского архимандрит Макарий (Папиш), Свято-Николаевского (в Богуславе) архимандрит Арсений (пожарные). По данным BBC, архимандрит Макарий отказался приезжать.

Главная цель "собора", как ранее анонсировал бывший патриарх УПЦ КП, - возродить Киевский патриархат, который будет существовать отдельно от автокефальной Православной церкви Украины.

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Поместный собор - собрание церковных архиереев, священников и мирян, который может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода.

Православная церковь Украины во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием уже назвала это событие "самовольными и неуставным собранием неопределенной группы неуполномоченных лиц".

Там отметили, что Филарет не имеет права единолично собирать Поместный Собор ни по действующему уставу ПЦУ, ни по прежнему уставу УПЦ КП.

В заявлении ПЦУ накануне "собора" четко указывалось, что все организаторы и участники этого собрания будут отделены от автокефальной церкви "со всеми каноническими и юридическими последствиями".

Одновременно с "собором" Филарета митрополит Епифаний собрал в Киеве "Всеукраинский церковно-общественный форум Единства Украинского Православия".

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14 мая Филарет собирал епископов бывшего УПЦ КП во Владимирском соборе, однако тогда пришли 4 епископа.

В конце мая почетный патриарх даже издал указ, фактически направленный против Епифания. Он отлучил от служения ректора Киевской православной богословской академии и близкого соратника митрополита Епифания протоиерея Александра Трофимлюка, приход которого подчинялась Филарету.

В ответ Епифаний подчинил киевский приход Трофимлюка себе, а все указы патриарха на бланках киевского патриархата с 30 января 2019 года признал недействительными.

Формально киевская епархия, которой руководит Филарет, до сих пор не перерегистрировала свой устав как часть ПЦУ. 24 мая синод ПЦУ обязал ее сделать это в меячный срок.

Ожидается, что на ближайшем заседании синода ПЦУ, которое состоится через несколько дней, церковь даст каноническую оценку действиям Филарета, а также позволит приходам Киева переходить от Филарета непосредственно в подчинение Епифания.

Источник: https://censor.net.ua/n3133264
 
   
 Топ комментарии
 
правильно сделал. Надо думать не о своей шкуре, а об Украине и ее борьбе с РФ. в данном случае - на религиозном фронте.
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правильно сделали, филарет и старое развалит и новое не даст построить
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Из 40-ка епископов около Филарета трется 2 из Крыма и Белгорода, а это 5%, а приходов еще меньше. Сам Филарет отчасти токсичен и откол Секты Филарета приведет к очищению ПЦУ. Так что Филарет дави на газ, покажи нам как выглядит старый маразмат...
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Совет форумчанПравила форума
 
Філарета підтримали тільки агенти фсб, російські митрополит та російський епископ, тепер зрозуміло що Філарет є діючим агетом фсб і допомагав іншому агенту фсб порошенку виграти вибори за рахунок отримання Томоса. Коли обрання порошенка провалилось фсб вирішило відновити УПЦ КП, щоб ліквідувати загрозу для російської церкви в Україні.
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А хто в теме ? Сколько стоит пошив робы , шо они носят ? Этож недешевое удовольствие Большинство нынешних иерархов ПЦУ проигнорировали собрание Филарета - Цензор.НЕТ 8604
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батист - 100 грн метр. На пошив такого платья надо метра 4 максимум. Плюс пошив - гривень триста, не больше (там шить-то - ничего сложного).

Итого - 700-800 грн за 1 рясу.

можешь рискнуть.
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" Плюс пошив - гривень триста, "

Шоо-оооо ? У нас в городе в ремонте одежды 70-80 грн берут за то , шоб махонькую дюрочку зашить . Шо за бредятину ты несешь ? А -аааааа Большинство нынешних иерархов ПЦУ проигнорировали собрание Филарета - Цензор.НЕТ 7641
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дюрочка до дюрочки і 1000 грн на руки. Скільки тих попів рясу шиють
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правильно сделали, филарет и старое развалит и новое не даст построить
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несколько - это 4-5 человек. Где ты видишь ДЕСЯТЬ?
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Из 40-ка епископов около Филарета трется 2 из Крыма и Белгорода, а это 5%, а приходов еще меньше. Сам Филарет отчасти токсичен и откол Секты Филарета приведет к очищению ПЦУ. Так что Филарет дави на газ, покажи нам как выглядит старый маразмат...
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Бедный дед. Порошенко его вокруг пальца обвел.)
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правильно сделал. Надо думать не о своей шкуре, а об Украине и ее борьбе с РФ. в данном случае - на религиозном фронте.
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надо же, две буквы из трех переставили и пошла волна. Что, от этого вера поменялась? Даже не могу представить какие олигархи в УПЦ ПЦУ!!!
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А в ЦПУ ППЦ?
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Тобі підійде ПЦК ППЦ (пацак в пепелаці)
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"...прибыли несколько епископов из 40..."
Надеюсь узнать конкретное число, т.е. какой процент поддержки у Филарета.
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Торговцы свечками никак не могут поделить рынок малограмотных...
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От що стареча хвороба робить ! Йому 90 років , вже зовсім мало зосталось - а він ВЛАДИ ще хоче , ніяк не змириться ! І цим може зруйнувати , все те що побудував Порошенко !
А яку ж пам"ять про себе залишить ? Невже немає нікого , хто зміг би хоч трохи його утихомирити ?
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И вот как верить в Яхве, если оН не предостерег своего раба? И раб оглуshitельно обосрался Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ проігнорували збори Філарета - Цензор.НЕТ 1005
Ах да, "преверкаверы" - так тогда почему все смердят на Филю? Наоборот - благодарить нужно - "укрепляетверу".
Христианчики полусовковые Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ проігнорували збори Філарета - Цензор.НЕТ 1005 "там написано" ведь шо Яхве иногда делает западло и смотрит - как рабы поступят. Если ноют = "гореть вечно". Если не ноют - еще раз "проверяет"
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"Печальный конец Денетора, сына Эктелиона". (с).
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Систематическое оскорбление символа ,который был на макушках все славянских соборов(СафЭр-Непорочный муж),Храмах(ахыр Ян-конец горящего) и церквях в Российской имперрии, а именно- 2 квадрата рождают Луну (герб на флаге Од(Аз)эрбэйджана) происходит на передаче."время расскажет"по ОРТ России во время болтовни Шейнина. На экране пок.флаг ИндоПэриджана,но 2 квадоата ,рожд.Луну замаляваны в белый цвет(????!) Это так какая то "Марина Корчина" пишет испражняясь и все время ругает украинцев на фоне изуродованного флага ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим)=Од(АзАта)ЭрБэйДЖана.ЧТО РОССИЯНЕ УЖЕ НЕ НАЗЫВАЮТ СЕБЯ БИЗАНТИЕЙ,РАЗ ПОЗВОЛЯЮТ ЕЕ СИМВОЛЫ ЗАМОЛЕВЫВАТЬ И КОВЕРКАТЬ ЧУЖИЕ ФЛАГИ?? А может Москву инопланетяне захватили, а мы не знаем???
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Филарет хотел на договорняке дальше жить. а тут Закон влез. Договорняк - єто пороховая бочка, закон - стабильность. єто надо совсем вьіжить из ума, чтоб вьібрать договорняк. Епифаний жгі! у тебе усі права!
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Нет у Епифания никаких прав! Томос выписан на совсем другую церковь!
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Вот текст томоса. Я не могу разобраться, при чем тут ПЦУ к томосу!
Кто разъяснит почему Порошенко и Епифаний вместо СЦУ создали ПЦУ? Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ проігнорували збори Філарета - Цензор.НЕТ 6474
"цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України», як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ"
"видається цей Патріарший і Синодальний Томос, написаний і підписаний в Кодексі нашої Великої Христової Константинопольської Церкви, вручений в точнiй і ідентичнiй копії Блаженнішому Предстоятелю Святішої Церкви України, кір Епіфанію та його високопревосходительству, Президенту країни пану Петру Порошенку, для вічного доказу та постійного представлення."

Правильно ли я понимаю, что попроси я ознакомиться с томосом, я там увижу что документ выписан на «Святішу Церкву України»?
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текст Томоса написан в соответствии с нормами канонического права..
скажи мне, Сергей Иванофф!.. ты сведущ в каноническом праве?!
PS/ даю подсказку: твой коммент - полная хрень!!!.. и лучше бы ты его удалил, если дорожишь авторитетом своего ника!
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Хватит уже про попов новости выкидывать Они пиарятся как в шоу-бизнесе
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Ну что же, Филарет могбы достойно войти в историю Украины, но что-то произошло с человекои. Искренне жаль
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Как раз Филарет и войдет достойно. Он всю жизнь держится одной линии: Украине не нужен ни Московский, ни Самбульский патриархат. Украине нужен Киевский патриархат.
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За каноном два-три архіієреї складають церкву, яка може ставити єпископів, висвячувати усю чиновну ієрархію.
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Не имеет значения. Да хоть один Храм будет у УПЦ КП. Нас отбросили в 92 год. Но Киевский Патриархат был и будет. Время все расставит на свои места. Порошенка, действуя строго по плану кремля с его пропагандистскими уловками и туманами, удалось расколоть Украинскую Церковь. Но парня не вечна хотя и паскудна. У людей есть выбор куда идти. Кто желает пусть молится в турецкой церкви. Это их право. А свідомі українці завжди будуть з Незалежною Помістною Церквою - УПЦ КП.
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тупорылая вата и колорады, как всегда топят за раскол!.. гореть тебе в Аду, Дидовик ФСБшевич!
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Пора деда отправлять на горшок.
Он уже полностью растерял авторитет.
Никто защищать не будет...
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У деда с мозгами все в порядке. У него была договоренность с Порошенко и Епифанием что если они получают томос для независимой церкви Украины, то Филарет согласен ликвидировать КП и уйти под лоно этой церкви. Они его тупо кинули.

В итоге независимость неполная и видоизмененная, томос для СЦУ, а новая церковь - ПЦУ.
Вот и спрашивается, в своем ли уме Филарет, что не желает убивать свое дитя (КП) ради непонятно чего?! (ПЦУ)
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дед Филарет помрет еретиком и раскольником!.. теперь Филарет не Патриарх УПЦ ,а черт ФСБшный!.. он сделал свой выбор.. и мы сделали свой выбор!
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Раскольниками тут выступают Порошенко и Епифаний со своей самопровозглашенной церквью ПЦУ. Томос выписан на СЦУ!
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А в чем Филарет не прав? У нас тут наклепали хер знает каких патриархатов. Есть УПЦ Московского патриархата, есть ПЦУ Константинопольского (Стамбульского) патриархата. А Киевский патриархат шоколадные жулики просто убили.

Я не хочу ходить ни в Московский патриархат, ни в Стамбульский патриархат. Мне плевать у кого из них томос больше и кто из них на какую часть шишечки каноничный. Я хочу ходить в Киевский патриархат.

Какого хера Кондитер убил Киевский патриархат? Пусть Порошенки, Парубии и Геращенки ходят в Стамбульский патриархат, Новинские, Вилкулы и Мураевы ходят в Московский патриархат. А я хочу ходить в наш Киевский патриархат. Давай, Филарет, жги всю эту московско-стамбульскую нечисть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшинство нынешних иерархов ПЦУ проигнорировали собрание Филарета. ФОТО
 
 
 
 
 
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