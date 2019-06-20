 Большинство нынешних иерархов ПЦУ проигнорировали собрание Филарета. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC Украина.
"Собор" проводят в бывшем главном храме УПЦ КП - Владимирском соборе, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.
Большинство нынешних иерархов ПЦУ, которые ранее принадлежали к Киевскому патриархату, проигнорировали собрание Филарета. На "поместный собор" УПЦ КП прибыли несколько епископов из 40, которые к ней раньше принадлежали.
Как отмечает издание, мероприятие закрыто для прессы, но перед началом "собора" во Владимирском храме было не более десятка священников.
Во Владимирский собор из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев).
Согласно списку участников "собора", на него должен был приехать епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку), но он не прибыл.
Также на собрание приглашены настоятели некоторых монастырей: Свято-Феодосиевского архимандрит Макарий (Папиш), Свято-Николаевского (в Богуславе) архимандрит Арсений (пожарные). По данным BBC, архимандрит Макарий отказался приезжать.
Главная цель "собора", как ранее анонсировал бывший патриарх УПЦ КП, - возродить Киевский патриархат, который будет существовать отдельно от автокефальной Православной церкви Украины.
Поместный собор - собрание церковных архиереев, священников и мирян, который может одобрять стратегические решения в церкви и отменять решения синода.
Православная церковь Украины во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием уже назвала это событие "самовольными и неуставным собранием неопределенной группы неуполномоченных лиц".
Там отметили, что Филарет не имеет права единолично собирать Поместный Собор ни по действующему уставу ПЦУ, ни по прежнему уставу УПЦ КП.
В заявлении ПЦУ накануне "собора" четко указывалось, что все организаторы и участники этого собрания будут отделены от автокефальной церкви "со всеми каноническими и юридическими последствиями".
Одновременно с "собором" Филарета митрополит Епифаний собрал в Киеве "Всеукраинский церковно-общественный форум Единства Украинского Православия".
14 мая Филарет собирал епископов бывшего УПЦ КП во Владимирском соборе, однако тогда пришли 4 епископа.
В конце мая почетный патриарх даже издал указ, фактически направленный против Епифания. Он отлучил от служения ректора Киевской православной богословской академии и близкого соратника митрополита Епифания протоиерея Александра Трофимлюка, приход которого подчинялась Филарету.
В ответ Епифаний подчинил киевский приход Трофимлюка себе, а все указы патриарха на бланках киевского патриархата с 30 января 2019 года признал недействительными.
Формально киевская епархия, которой руководит Филарет, до сих пор не перерегистрировала свой устав как часть ПЦУ. 24 мая синод ПЦУ обязал ее сделать это в меячный срок.
Ожидается, что на ближайшем заседании синода ПЦУ, которое состоится через несколько дней, церковь даст каноническую оценку действиям Филарета, а также позволит приходам Киева переходить от Филарета непосредственно в подчинение Епифания.
Итого - 700-800 грн за 1 рясу.
можешь рискнуть.
Шоо-оооо ? У нас в городе в ремонте одежды 70-80 грн берут за то , шоб махонькую дюрочку зашить . Шо за бредятину ты несешь ? А -аааааа
Надеюсь узнать конкретное число, т.е. какой процент поддержки у Филарета.
А яку ж пам"ять про себе залишить ? Невже немає нікого , хто зміг би хоч трохи його утихомирити ?
Ах да, "преверкаверы" - так тогда почему все смердят на Филю? Наоборот - благодарить нужно - "укрепляетверу".
Христианчики полусовковые "там написано" ведь шо Яхве иногда делает западло и смотрит - как рабы поступят. Если ноют = "гореть вечно". Если не ноют - еще раз "проверяет"
Кто разъяснит почему Порошенко и Епифаний вместо СЦУ создали ПЦУ?
"цим підписаним Патріаршим і Синодальним Томосом ми визнаємо та проголошуємо встановлену в межах території України Автокефальну Церкву нашою духовною донькою та закликаємо всі світовi Православнi Церкви визнавати її як сестру та згадувати під іменем «Святіша Церква України», як таку, що має своєю кафедрою історичне місто Київ"
"видається цей Патріарший і Синодальний Томос, написаний і підписаний в Кодексі нашої Великої Христової Константинопольської Церкви, вручений в точнiй і ідентичнiй копії Блаженнішому Предстоятелю Святішої Церкви України, кір Епіфанію та його високопревосходительству, Президенту країни пану Петру Порошенку, для вічного доказу та постійного представлення."
Правильно ли я понимаю, что попроси я ознакомиться с томосом, я там увижу что документ выписан на «Святішу Церкву України»?
скажи мне, Сергей Иванофф!.. ты сведущ в каноническом праве?!
PS/ даю подсказку: твой коммент - полная хрень!!!.. и лучше бы ты его удалил, если дорожишь авторитетом своего ника!
Он уже полностью растерял авторитет.
Никто защищать не будет...
В итоге независимость неполная и видоизмененная, томос для СЦУ, а новая церковь - ПЦУ.
Вот и спрашивается, в своем ли уме Филарет, что не желает убивать свое дитя (КП) ради непонятно чего?! (ПЦУ)
Я не хочу ходить ни в Московский патриархат, ни в Стамбульский патриархат. Мне плевать у кого из них томос больше и кто из них на какую часть шишечки каноничный. Я хочу ходить в Киевский патриархат.
Какого хера Кондитер убил Киевский патриархат? Пусть Порошенки, Парубии и Геращенки ходят в Стамбульский патриархат, Новинские, Вилкулы и Мураевы ходят в Московский патриархат. А я хочу ходить в наш Киевский патриархат. Давай, Филарет, жги всю эту московско-стамбульскую нечисть.