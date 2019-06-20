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 Налоговая милиция Киева обеспечила возмещение в бюджет более 1,8 млн грн неуплаченного ЕСВ

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города обеспечили возмещение в бюджет более 1,8 млн грн неуплаченного ЕСВ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, было установлено, что руководитель одного из столичных предприятий, которое осуществляет производство инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации, при начислении и выплате заработной платы работникам единый социальный взнос в бюджет умышленно не начислял и не платил.

В результате таких действий фигурант уклонился от уплаты более 1,8 млн грн ЕСВ.

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Благодаря мерам, принятым в ходе следствия, причиненные государству убытки возмещены в полном объеме, в связи с чем суд решает вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3133263
 
 
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А сколько себе на карман положили ? Аа-ааааа Налоговая милиция Киева обеспечила возмещение в бюджет более 1,8 млн грн неуплаченного ЕСВ - Цензор.НЕТ 8150
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНалоговая милиция Киева обеспечила возмещение в бюджет более 1,8 млн грн неуплаченного ЕСВ
 
 
 
 
 
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