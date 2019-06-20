 Депутаты хотят оставить "Феофанию" больницей "для своих", - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Twitter.
"Хотят оставить "Феофанию" и заведения НАМНУ для "своих"! Ищейкин, Молоток, Крулько и Ко на бюджетном комитете (ВР. - Ред.) поддержали законопроект, который оставит эти учреждения недоступными для обычных граждан", - написала она.
"Украинцы сами должны выбирать, где лечиться, а не депутаты", - добавила Супрун.
Напомним, ранее, 30 мая, законопроект, который оставляет ведомственные больницы недоступными для всех граждан поддержал экономический комитет Кабмина Украины при личном содействии его председателя первого вице-премьера Степана Кубива.
камунокамса изобрела кентавра, тут коммунизм, тут капитализм
наша быдлоылита по примеру параши, христианское прощение народа норовит к себе любимой
поки що там за невеликі гроші в касу можна отримати кваліфіковане лікування
після сопрун залишаються тільки закордонні лікарні з закордонними цінами
хай ця **** пояснить чому саме при ній в аптеках тільки сфальшовані упаковки де не ліки а крейда
чому цього не бачить ні Генпрокурор ні бутусов
Так что, оставьте "общие больницы" для светлого будущего. А пока что: кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево. Слишком велико ещё социальное расслоение, и слишком велика доля неадекватов в обществе (73%).
можна сміливо закривати.