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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (245) медицина (1813) Феофания (52) Супрун Ульяна (521)

 Депутаты хотят оставить "Феофанию" больницей "для своих", - Супрун

В бюджетном комитете ВР поддержали законопроект, которым предусмотрено оставить "Феофанию" и заведения НАМНУ недоступными для обычных граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Twitter.

"Хотят оставить "Феофанию" и заведения НАМНУ для "своих"! Ищейкин, Молоток, Крулько и Ко на бюджетном комитете (ВР. - Ред.) поддержали законопроект, который оставит эти учреждения недоступными для обычных граждан", - написала она.

"Украинцы сами должны выбирать, где лечиться, а не депутаты", - добавила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе

Напомним, ранее, 30 мая, законопроект, который оставляет ведомственные больницы недоступными для всех граждан поддержал экономический комитет Кабмина Украины при личном содействии его председателя первого вице-премьера Степана Кубива.



Депутаты хотят оставить Феофанию больницей для своих, - Супрун 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133261
 
 
 Топ комментарии
 
Де ж коментарі що вона бреше?
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Міністром МОЗ Супрун і тільки Супрун. Вона може зламати хребет фармацептичної та медичної мафій. ЗЕ чи тобі це не вигідно?
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Новость не о ней, а о Феофании. Или вы тоже депутат-кнопкодав?
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Супрун ежедневно должна тролить быдлоылиту
камунокамса изобрела кентавра, тут коммунизм, тут капитализм
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Депутаты уходящей Рады, которые делят людей на белых и черных, которые для себя оставили отдельную больницу, а для народа у них ободранные стойла, должны не попасть в новую Раду. Нужно список тех ,кто за такое решение проголосовал и название их партий.
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общество должно быть злопамятно

наша быдлоылита по примеру параши, христианское прощение народа норовит к себе любимой
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Как же так, холопи и феодали будут вместе по одним коридорам ходить?Особенно если феодали сами из рагулей...
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когда уже эту малограмотную спирохету супрун вышвырнут из Украины, санитарка исполняет обязанности министра здравоохранения..
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Новость не о ней, а о Феофании. Или вы тоже депутат-кнопкодав?
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давай богомолец поставим хахахахаха или раичку богатыреву. что б опять все ренгенкабинеты стали "бесплатными"
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А в из кого будете? Из фарммафии, али из дармоедов-госслужащих?
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Міністром МОЗ Супрун і тільки Супрун. Вона може зламати хребет фармацептичної та медичної мафій. ЗЕ чи тобі це не вигідно?
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Люди рекомендують всьому бюджетному комітету чистити зброю.Геращенко Антон знає як.
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Доктор Смерть уже и депутатов заморить хочет)))
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Ага, этих заморишь. Депутати хочуть залишити "Феофанію" лікарнею "для своїх", - Супрун - Цензор.НЕТ 5042 Морды - хоть прикуривай.
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таким чином звести рівень Феофанії ще непоганого рівня до звичайних районних клінік
поки що там за невеликі гроші в касу можна отримати кваліфіковане лікування
після сопрун залишаються тільки закордонні лікарні з закордонними цінами
хай ця **** пояснить чому саме при ній в аптеках тільки сфальшовані упаковки де не ліки а крейда
чому цього не бачить ні Генпрокурор ні бутусов
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В Україні всі громадяни рівні і державних лікарень для своїх не може існувати, для цього існують частні заклади. Ти козел поясни, в якому магазині канцтоварів купуєш ліки.
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ета баба как кость в горле всем богомольцам и шурмам десятилетиями доивших наши больницы
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Те, що там юдьчин Крулько - не дивно. Юдька завжди була зебільною. Вони з зебілом - два лаптя пара.
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Уляна, в данном случае Вы ошибаетесь. Пост-советские общества - глубоко феодальные. Среди нищих слоёв населения - масса маргиналов и опущенцев. Их легко можно использовать для силовых политических разборок: лёг депутат в больницу, и туда же положили какого-нибудь алкаша или психа. Пырнул ножичком депутата - а какой спрос с психа.
Так что, оставьте "общие больницы" для светлого будущего. А пока что: кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево. Слишком велико ещё социальное расслоение, и слишком велика доля неадекватов в обществе (73%).
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вони там не лікуються
можна сміливо закривати.
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Где тут критиканы Супрун? Так кто уничтожает Украинцев ? -депутаты или Супрун?
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В Феофании нужно сделать "Больницу будущего" для украинских детей! А депутатов на *** в общие поликлиники и больницы. Посмотрели бы сколько бы их вынесли из БСМП.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутаты хотят оставить "Феофанию" больницей "для своих", - Супрун
 
 
 
 
 
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