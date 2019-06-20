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Все про:дети (3581) Одесская область (1773) Нацполиция (9570) убийство (5254) Аброськин (531)

 Душил, а затем раздел, - задержанный сознался в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, тело которой обнаружили в пгт Ивановка Одесской области.

Как сообщил в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL начальник криминальной полиции – первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, подозреваемый – 22-летний местный житель, передает Цензор.НЕТ.

"Парень не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке", – рассказал Аброськин.

По словам начальника криминальной полиции, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Затем бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег.

Душил, а затем раздел, - задержанный сознался в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко 01

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Тело девочки только что извлекли из выгребной ямы. Ребенок был полностью раздет.

Душил, а затем раздел, - задержанный сознался в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко 02

"Установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – рассказал Аброськин.

Напомним,полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3133260
 
 
 Топ комментарии
 
не пиши фигню, ни быдло-элита, ни быдло-народ, ни Украину, здесь вообще не причем.
Такие кретины были всегда, во все времена, во всех странах.
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почитай про маньяков в тех же США. И про тамошние проблемы с преступлениями против детей и хватит тут зраду разводить.
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Дитя
должны были найти, в первый же день, через пару часов обращения её родителей в
полицию. Убийца - тупой отморозок, проживавший, через пару домов от дома
ребенка. Они 500 чел, подключили, сволочи? А надо было изначально, трусить все
дома в округе, и не спрашивать хочет он показать дом или нет (В ОПАСНОСТИ ЖИЗНЬ
РЕБЕНКА!). Полицейские приехали, всех вывели во двор с детьми и прочими, и
обыскали дом, каждую лазейку в доме. Об этом писали все, обыскивайте дома.
Обыскивайте дома, вас же 500 человек, ***..ь. Возможно девочка, была жива, у
неё были травмы и она стонала, ожидая, может, кто то её найдет. Мне стыдно, что
мой город су..а, Одесса находиться в составе Украины, где элементарное
преступление не могут раскрыть. ПОЗОР НАМ ВСЕМ!!!
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Надеюсь, заключенные нашего города Одесса, опустят его и порубают все его конечности на куски и пусть живет падаль.
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какие же вы наивные. Так и вижу как шакалы убивают шакала, из-за того что он шакал.
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ненависть зашкалює. Від огиди хочеця розчавити падлу як глиста. Але тра' розібратись - чого воно таке вчинило? Больне воно, чи кожен може при певних обставинах проявити дикунство? Як запобігти подібному? Як вичислити потенційних злочинців???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДушил, а затем раздел, - задержанный сознался в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко
 
 
 
 
 
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