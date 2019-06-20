 Душил, а затем раздел, - задержанный сознался в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко

Как сообщил в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL начальник криминальной полиции – первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, подозреваемый – 22-летний местный житель, передает Цензор.НЕТ.
"Парень не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке", – рассказал Аброськин.
По словам начальника криминальной полиции, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Затем бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег.
Тело девочки только что извлекли из выгребной ямы. Ребенок был полностью раздет.
"Установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – рассказал Аброськин.
Напомним,полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области.
должны были найти, в первый же день, через пару часов обращения её родителей в
полицию. Убийца - тупой отморозок, проживавший, через пару домов от дома
ребенка. Они 500 чел, подключили, сволочи? А надо было изначально, трусить все
дома в округе, и не спрашивать хочет он показать дом или нет (В ОПАСНОСТИ ЖИЗНЬ
РЕБЕНКА!). Полицейские приехали, всех вывели во двор с детьми и прочими, и
обыскали дом, каждую лазейку в доме. Об этом писали все, обыскивайте дома.
Обыскивайте дома, вас же 500 человек, ***..ь. Возможно девочка, была жива, у
неё были травмы и она стонала, ожидая, может, кто то её найдет. Мне стыдно, что
мой город су..а, Одесса находиться в составе Украины, где элементарное
преступление не могут раскрыть. ПОЗОР НАМ ВСЕМ!!!