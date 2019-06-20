 Душил, а затем раздел, - задержанный сознался в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко

Как сообщил в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL начальник криминальной полиции – первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, подозреваемый – 22-летний местный житель, передает Цензор.НЕТ.

"Парень не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке", – рассказал Аброськин.

По словам начальника криминальной полиции, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Затем бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Родители опознали тело погибшей 11-летней Даши Лукьяненко. ВИДЕО+ФОТО

Тело девочки только что извлекли из выгребной ямы. Ребенок был полностью раздет.

"Установить преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, позволившей посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе. За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам собирали информацию", – рассказал Аброськин.

Напомним,полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области.