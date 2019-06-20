 Мы огорчены выводами следственной группы по MH17. Это политический заговор против РФ, - премьер Малайзии Мохамад

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Star.
"Мы огорчены. С самого начала данное дело стало политическим с целью обвинить Россию в преступлении", - цитирует издание слова премьера, сказанные журналистам в Путраджае.
Он отметил, что пока что выводы по делу о гибели рейса MH 17 являются "не чем иным, как свидетельствами, основанными на непроверенной информации".
Мохамад подчеркнул, что хотел бы видеть конкретные доказательства причастности России к катастрофе MH17.
На вопрос о том, связана ли позиция Малайзии с тем, что она является торговым партнером России, которая покупает у нее пальмовое масло, Мохамад ответил отрицательно.
"Нет, нет. Это другое", - сказал он.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
Когда ливийцы сбили самолет над Англией, против них ополчился весь мир и были большие санкции. Ничего у них не покупали и ничего им не продавали. Учитывая, что Ливия- это 90 проуентов пустыни, в Ливии был реальный голод.
Продал трупы своих граждан за премию имени шредера
В Украине НЕТ ТАКОГО КОЛИЧЕСИВА МОЛОКА, чтобы делать столько сыра.
В кондитерке наверно тоже пальмовое масло.
Олигархи , цуки , молчат , шо все нормальное масло вывезли за рубеж , а 42 млн украинцев едят дерьмо.
Службы не работают
а на изделии из пальмового масла написано "сырный продукт".
кто с мозгами, тот отличит,
а кто без мозгов и не может отличить - тому до лампочки
лично я переживаю за то, что ем именно я,
а 42 миллиона пусть сами за себя переживают и выбирают.
красиво жить не запретишь,
НО И НЕ ЗАСТАВИШЬ
А вы сравнивали количество рогатого скота, производимого молока и производимого сыра?
И откуда берется молоко?
Во где они их берут?
В Словакии жесткие проверки качества, и то был скандал: один и тот же бренд в Словакии и Австрии отличались по качеству. Эв Украине ОЛИГАРХИ мешают все подряд- их никто не проверяет
1. Чей БукМ1? Доказанно - кацапы и полк даже указали с фотками на тралле и номером.
2. Чей расчет? Как может "вася" из разреза шахты управлять тем, что учат годы?
3. Где сбили и где был пуск, доказали? Да.
4. Даже мотив доказан, так как была попытка сбить кацапский борт и подставить под войну открытую.
Что еще надо? А ничего, явно коррумпированный вой. Тут не требуют доказательств, тут попытка работы на бизнес партнера, причем координальная смена мнения, вдруг не бывает такого....
Да и кстати, всем пох на мнение "чуть чуть и бывшего премьера индожопии"
А так просто тупо спалился.
Бабло решает, ему на своих людей насрать.
Не все так просто!
рассеюшкикацапии
ще одне присмертне мадуро вступило в клуб "друзья путина"
Жаль, что так много продажных дешевок на земле.
Не так уж много таких настоящих ГЕРОЕВ как Тымчук, Немцов, Гонгадзе, Политковская, Черновол, Стус, Бандера...
Наверное его мама дочка юриста, и своим надо помогать.
Эксперт от Малазии подписал отчет следственной группы? Подписал.
Так о чем этот политик тут говорит, не зная деталей расследования? Это и есть политическая проституция!
Долбень не умеет читать отчеты по расследованию? Какие нужны еще доказательства?
Каждый сбитый самолет Малайзии компенсируется хорошим сексом.
За каждый сбитый самолет Оксана отработает карлику по полной! Можно сбивать еще!