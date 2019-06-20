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 Происшествия, За рубежом
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Все про:расследование (2536) Малайзия (74) Боинг-777 Malaysia Airlines (962)

 Мы огорчены выводами следственной группы по MH17. Это политический заговор против РФ, - премьер Малайзии Мохамад

Премьер Малайзии Махатхир Мохамад назвал политически мотивированными выводы объединенной следственной группы (JIT), расследующей авиакатастрофу пассажирского лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в результате попадания российской ракеты "Бук" на Донбассе .

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Star.

"Мы огорчены. С самого начала данное дело стало политическим с целью обвинить Россию в преступлении", - цитирует издание слова премьера, сказанные журналистам в Путраджае.

Он отметил, что пока что выводы по делу о гибели рейса MH 17 являются "не чем иным, как свидетельствами, основанными на непроверенной информации".

Мохамад подчеркнул, что хотел бы видеть конкретные доказательства причастности России к катастрофе MH17. 

На вопрос о том, связана ли позиция Малайзии с тем, что она является торговым партнером России, которая покупает у нее пальмовое масло, Мохамад ответил отрицательно.

"Нет, нет. Это другое", - сказал он.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3133258
 
 
 Топ комментарии
 
Невменяшка! Террористы сами хвастались, что сбили укропский литак, а потом потерли все. Только даун может сомневаться, кто сбил боинг. Мы огорчены выводами следственной группы по MH17. Это политический заговор против РФ, - премьер Малайзии Мохамад - Цензор.НЕТ 9664
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с 10 мая 2018 года является самым пожилым действующим главой правительства в мире...

Чуваку 94 года...
Там маразм заслуженный...
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Этот "этот" - просто "рюзсский" вариант персонажа "Хашдрахр Миазма" произведения Курта Воннегута "Завтрак для чемпионов". На "шаха Братпура" (из того же произведения) эта экзотическая козявка не тянет.
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А этот Махатхир Мохамадов учился в МГИМО? Ми засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад - Цензор.НЕТ 1630
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Сбили гражданский самолет кацапы умышлено, чтобы все свернуть на Украину. Хотели организовать санкции против Украины.
Когда ливийцы сбили самолет над Англией, против них ополчился весь мир и были большие санкции. Ничего у них не покупали и ничего им не продавали. Учитывая, что Ливия- это 90 проуентов пустыни, в Ливии был реальный голод.
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Какая дешевка!
Продал трупы своих граждан за премию имени шредера
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"Мы тут у прекрасной Россиюшки меняем на пальмовое масло новенькие старые истребители а кто-то хочет её опорочить из-за каких-то пустяков!" - добавил премьер Малайзии в своей изобличительной речи.
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Ха-ха! Малазийки могут нарожать много новых малазийцев. Много новых российских нефте-газо-долларов малазийки нарожать не могут. Вот и всё, что хотел сказать малазийский премьер-министр.
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Кстати про пальмовое масло.
В Украине НЕТ ТАКОГО КОЛИЧЕСИВА МОЛОКА, чтобы делать столько сыра.
В кондитерке наверно тоже пальмовое масло.
Олигархи , цуки , молчат , шо все нормальное масло вывезли за рубеж , а 42 млн украинцев едят дерьмо.
Службы не работают
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вот под аквафрешем тут вообще неху_й шастать! Ми засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад - Цензор.НЕТ 3436
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на сыре из молока написано сыр,
а на изделии из пальмового масла написано "сырный продукт".

кто с мозгами, тот отличит,
а кто без мозгов и не может отличить - тому до лампочки

лично я переживаю за то, что ем именно я,
а 42 миллиона пусть сами за себя переживают и выбирают.

красиво жить не запретишь,

НО И НЕ ЗАСТАВИШЬ
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ну допустим .
А вы сравнивали количество рогатого скота, производимого молока и производимого сыра?
И откуда берется молоко?
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А вот еще вам загадка - во Львове только в одном ресторане( вроде Реберня) в день подают до тысячи ребер клиентам.
Во где они их берут?
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Да ты что? Жизнь теперь никогда не станет прежней. А еще существует сливочное масло и существует спред.
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Я смотрю составляющие на сливочном масле. Все не так радостно. А если сделать экспертизу, то окажеться, что и самого сливочного масла в сливочное масло не доложили .
В Словакии жесткие проверки качества, и то был скандал: один и тот же бренд в Словакии и Австрии отличались по качеству. Эв Украине ОЛИГАРХИ мешают все подряд- их никто не проверяет
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Не, ну риторика предсказуема, вопрос не в этом, а в здравом смысле!
1. Чей БукМ1? Доказанно - кацапы и полк даже указали с фотками на тралле и номером.
2. Чей расчет? Как может "вася" из разреза шахты управлять тем, что учат годы?
3. Где сбили и где был пуск, доказали? Да.
4. Даже мотив доказан, так как была попытка сбить кацапский борт и подставить под войну открытую.

Что еще надо? А ничего, явно коррумпированный вой. Тут не требуют доказательств, тут попытка работы на бизнес партнера, причем координальная смена мнения, вдруг не бывает такого....

Да и кстати, всем пох на мнение "чуть чуть и бывшего премьера индожопии"
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А он у кацапов научился. Ихтамнет - и хоть кол на голове теши.
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***, во дебил, ну на крайняк я бьі всех обвинил, и сепаров и Украину и рашку.
А так просто тупо спалился.
Бабло решает, ему на своих людей насрать.
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Малайзия уже потеряла авиакомпанию на этой русско-украинской войне, совсем забыла о том, как американцы вкладывались в развитие ее высокотехнологической промышленности и начала дружить с мордором, который вовремя подложил под малазийского короля ГБ-шную подстилку. Мордор - тест на твердость правил и принципов современного цивилизованного мира, и как мы видим, мир по-прежнему в массе своей наступает на пещерные грабли.
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Копец, как же нужно не уважать сограждан, будучи главой правительства той страны, граждан которых убила Московия…
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Их накрыло большой русской...колокольней.
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Мохамад, русская Аннушка уже разлила масло. Пальмовое.
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Продажная мразь. Сколько сволочни на свете-уму непостижимо.
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Слышь ты, урод сепарский! Мало того, что банишь всех про-украинских юзеров, предоставляя площадку Ольгинской тролям, этот сайт к тому же ещё стал грязным! Даже через телефон цепляется всякая зараза! Сволочь кацапская.
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Ця інфа для тих зебілів, які досі вважають, що світова (та й українська) політика є лінійною та видимою у всіх її деталях.
Не все так просто!
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Весь мир гады плетут заговоры и интриги против "хрустально чистой и доброй" рассеюшки кацапии Ми засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад - Цензор.НЕТ 509
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фигачит по российской методичке без препинаний, красавчик. Что такое пару сотен смертей, когда есть возможность замутить деньжат? Кацапье сбило пассажирский самолет, но конечно же это политический сговор. Вот политики собрались, сговорили и заставили кацапов сбить самолет, я сам видел, мамой клянусь.
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ще одне присмертне мадуро вступило в клуб "друзья путина"
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Vovcheg Zak
ще одне присмертне мадуро вступило в клуб "друзья путина"


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да ничего он "видеть не хочет", после того как увидел на сколько миллионов увеличился его счет в офшорах! Ми засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад - Цензор.НЕТ 6180
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Ахахах, медведчук под кожей чтоли, лол,идиот
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"рускиймир" навел уже там свой шухер, баблишко посеянное дало всходы.
Жаль, что так много продажных дешевок на земле.
Не так уж много таких настоящих ГЕРОЕВ как Тымчук, Немцов, Гонгадзе, Политковская, Черновол, Стус, Бандера...
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Маха тхир слегка пованивает.
Наверное его мама дочка юриста, и своим надо помогать.
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Ну, может Махатхир Мохамад закупит в России и подарит для семьям погибших вот такие детские кроватки? В качестве компенсации морального ущерба? Или он думает, что россияне украинским Буком гордятся?

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И ни одного доказательства в правдивость своих слов. Одни слова и какая то заинтересованность, очень даже может быть материальная.
Эксперт от Малазии подписал отчет следственной группы? Подписал.
Так о чем этот политик тут говорит, не зная деталей расследования? Это и есть политическая проституция!
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Тварь, лучше бы ты один на этом борту был, а в составе экипажа такие же выродки как и ты.
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А ви кажете що у нас влада на крові торгувала...
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Как говорит опыт, голословное, без указания фактов, заявление этого начальника - только усиливает позиции реального расследования. Таким словам могут аплодировать только в Москве.
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От що значить син від кацапки , всякий здоровий глузд тане . Одна жінка може дати те що не зможуть дати 100 чоловіків . Голубим не турбуватись , бо крім калової каменюки нічим іншим не розродяться . .
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Ще один "малчик с русскаго мира" в Малайзії обявився?
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Ничего удивительного, во всем мире так. Вот США не стали наказывать Саудовскую Аравию за убийство журналиста, так, пару персональных санкций и все, правда честно признались, что Саудовская Аравия - стратегический партнер и ничто не должно разрушить этот факт. Тут понятно, что тоже стратегический интерес.
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обменял память на пальмовое масло = животина
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Кто это зачуханое дно?
Долбень не умеет читать отчеты по расследованию? Какие нужны еще доказательства?
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ублюдок продавший память погибших соотечественников (((
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Путин Королю Малайзии подарил в утехи русскую жену Оксану Воеводину, мисс РФ!
Каждый сбитый самолет Малайзии компенсируется хорошим сексом.
За каждый сбитый самолет Оксана отработает карлику по полной! Можно сбивать еще! Ми засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад - Цензор.НЕТ 2113
Ми засмучені висновками слідчої групи щодо MH17. Це політична змова проти РФ, - прем'єр Малайзії Мохамад - Цензор.НЕТ 8053
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Прем*єр Малайзії за кри ваві гроші гроші кацапів продав душі своїх вбитих громадян.
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сколько ж мерзоты кацапы прикупили по всему миру? Шредер, Берлускони, Кнайспль, Лепень, теперь вот это чучело, которое за рашистское бабло готово вытереть ноги о память про своих погибших сограждан...
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Очевидно, для этого отмороженного только Гиркин, приехавший на БУКе в Гаагу - это доказательство.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы огорчены выводами следственной группы по MH17. Это политический заговор против РФ, - премьер Малайзии Мохамад
 
 
 
 
 
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