 Это прямое нарушение закона о декоммунизации, осуществленное демонстративно и провокативно, - Парубий о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова

"Нас уже лишают права на собственную историю, когда в Харькове проспекту имени украинского героя, диссидента Павла Григоренко возвращают имя украинофоба Жукова. Это прямое нарушение закона о декоммунизации, осуществленное демонстративно и провокативно", – заявил Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Он добавил, что "суд должен отменить незаконное решение, восстановить законность и наказать инициаторов".

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19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов). 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.