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 Политика Украины
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Все про:Парубий (1956) переименования (518) Харьков (4322) декоммунизация (439)

 Это прямое нарушение закона о декоммунизации, осуществленное демонстративно и провокативно, - Парубий о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова

Председатель парламента Андрей Парубий на заседании Верховной Рады 20 июня призвал суд отменить решение городского совета Харькова, который вернул проспекту Павла Григоренко в Харькове имя советского маршала Георгия Жукова.

"Нас уже лишают права на собственную историю, когда в Харькове проспекту имени украинского героя, диссидента Павла Григоренко возвращают имя украинофоба Жукова. Это прямое нарушение закона о декоммунизации, осуществленное демонстративно и провокативно", – заявил Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Он добавил, что "суд должен отменить незаконное решение, восстановить законность и наказать инициаторов". 

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19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов). 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Источник: https://censor.net.ua/n3133257
 
   
 Топ комментарии
 
напоминаю: БПП в горсовете Харькове голосовали "ЗА" жукова
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Имеет, учитывая, что запостивший это урод в 2 из 3 случаев звездит, как дышит.
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напоминаю: БПП в горсовете Харькове голосовали "ЗА" жукова
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имеет значение? Он все одинаковые уроды.
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Имеет, учитывая, что запостивший это урод в 2 из 3 случаев звездит, как дышит.
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вже виключені.
Не забуваймо, що місцеві депутати обирались за однією з версій (не самою кращою) Закону про вибори за відкритими списками.
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напоминаю: Кернес поддерживал Порошенко на выборах
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Врети, риванш Зеленского, Портнов вбив тимчука!11
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Боже мій, а помилок! Що в школу не ходив? Це неповага до УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ!
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Кернес в сопровождении Фукса приехал к Коломойскому в Израиль
Мэр Харькова Геннадий Кернес летал в Израиль, где встретился с олигархом Игорем Коломойским

Харьков
18 квітня 2019 13:13https://kh.depo.ua/rus/kh/kernes-u-suprovodi-fuksa-priikhav-do-kolomoyskogo-v-izrail-20190418950452

Це пряме порушення закону про декомунізацію, здійснене демонстративно та провокаційно, - Парубій про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова - Цензор.НЕТ 4873

Це пряме порушення закону про декомунізацію, здійснене демонстративно та провокаційно, - Парубій про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова - Цензор.НЕТ 9448
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О, кроми всього іншого вони ще й хамелеони. Чи не забагато для одної партії...
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Alter Nator - брешет, в горсовете Харька нет фракции БПП.
А 13 депутатов было против.
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Фейковий спікер, фейкової Ради заговорив про законність.
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Український герой, дисидент - Петро Григоренко, а не Павло !
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Ригівський реванш. До зебєні вони сиділи за паребріком.
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И много ты слышал о Кернесе во время президентства Порошенко?
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Насколько я помню, Рада легко может распустить этот гепаградский рыговский гадюшник - горсовет вместе с кернесом и назначить новые выборы, Парубий, тебе и карты в руки...
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кто ж привлечет к ответственности преступников, нарушивших закон? а никто..., строгость украинских законов смягчается необязательностью их выполнения....
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їх,місцевих депутатів обрали місцеві мешканці ,якщо вони так роблять то виходить світогляд їх співпадає, тому там висока ймовірність реваншу "русского мира" та "хнр".
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Из-за кривых настроек сайта я не имею возможности ответить вам,Це пряме порушення закону про декомунізацію, здійснене демонстративно та провокаційно, - Парубій про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова - Цензор.НЕТ 8100 5 копійок, непосредствено, потому здесь: даже оаспущенная Рада, даже ПОСЛЕ выборов новых депутатов, до момента принятия ими присяги ПОЛНОСТЬЮ полномочна. Увы...
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О, только сейчас "заработало"! Несколько дней подряд и до момента написания вам ответа(2 раза пытался) при попытке нажать "ответить", на пару секунд появлялось поле ввода, затем меня выбрасывало к началу новости. Зато на картинках при нажатии на плюсик работало масштабирование, теперь нет, как и до невозможности ответить и, наверно, при нажатии на ссылку "ЦензорНет" внизу страницы сайт открывается в новой вкладке, как раньше, ща проверю...
Я это списывал на кривой, не купленный оперой яваскрипт, но админ сайта как-то может управлять этой кривизной, думаю он сейчас этим и занялся
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У мене теж Опера крива, та ще такі ж 2 браузера і всьо норм. Спробуйте очистити від сміття системний диск і виправити в ньому помилки.
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Ну вот только что, ведь заработало, без каких-либо действий с моей стороны(правда, вам пожаловался - вот и все действия) - наверно дело не в мусоре на диске...
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" 19 июня городской совет Харькова поддержал решение о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова "

А хде наши националисты-патриоты ? Шось не бачу нiкого
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Может они обнищали за время президентства Порошенко и теперь нет за что съездить в Харьков?
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Вчера харьковский горсовет кроме переименования проспекта, под шумок принял решение о привлечении займа на 1 млрд гривен под 18-22% годовых. 700 млн пойдут на реконструкцию зоопарка, а 300 млн на обновление ушатанных сетей "ХТС" и дороги. Просто внимательнее следите за руками. Це пряме порушення закону про декомунізацію, здійснене демонстративно та провокаційно, - Парубій про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова - Цензор.НЕТ 7156
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Ну и где же Генеральная прокуратура, где Йугик? Почему Гепа и его прихвостни сепарские еще не в наручниках? Или будем ждать цепной реакции когда по всем городам сепары головы подымут и начнут кровь лить?
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уже посадылы. включы 5 канал чы прямый если есть сомнения. а кто не верит то зебилы и агенты кремля с коломойским.
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Парубий = суд Украины?
Законность/незаконность решает только суд!
Или Парубий Пуп Украины?
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о, потомок маршала жухова зявився....
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Только потомки жухова хотят жить по Закону Украины?
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статтю уважніше прочитай.... Парубій закликає суд..... а не виносить рішення
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кому там интересен закон
новое время пох на закон

плевать на конституцию....
народу нравится рейтинг как у пуйла
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ну так кто тебе дурак картавый виноват? 5 лет сидел сопли жевал сажать не сажать гепу - теперь получите. скоро еще и за межгорье по жопе получите клоуны
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Задача для нинішніх нардепів, які нині знаходяться в процесі розгляду нового виборчого кодексу: треба прийняти частину законодавства (в кодексі) про вибори таким чином, щоб депутати голосували виключно так, як записано в їх передвиборчій програмі. Щоб ті депутати, які пройшли за програмою партії, в якій була декомунізація (в тих чи інших положеннях) - щоб вони не могли голосувати так, як їм накаже, припустимо, мер міста чи села - бо інакше партія їх викине геть з списку депутатів.
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После драки кулаками не машут!.Надо было етому гаркавому отростку атавизьма более жесткий закон о декоммунизации делать..А теперпь поздно пить Боржоми.На деле оказалси банальный поклонник Сралина.
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ви самі це допустили своїми договірняками з ригами, а їх треба було нищити. тепер пожинаєте плоди, толерасти(
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печально страна заселена совкопитеками инфантильными(((
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Григоренко был убежденным коммунистом-ленинистом, но был хорошим человеком, жаждущим справедливости, в частности, заступался за арестованных офицеров в предвоенные годы большой зачистки. За такой характер и впал в опалу, а не по причине борьбы с коммунизмом или СССР. От коммунистических идей отказался и стал верующим уже после высылки из СССР и лишения гражданства. Харьковский горсовет этим пользуется, апеллируя к тому, что если советский военачальник Григоренко не попадает под декоммунизацию, значит военачальник Жуков тоже. Поэтому до принятия судом индивидуального решения - попадает ли Жуков в список запрещенных по закону о декоммунизации, формально Кернес закон не нарушает. Это к тому, что засудить его сейчас за это решение не получится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто прямое нарушение закона о декоммунизации, осуществленное демонстративно и провокативно, - Парубий о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова
 
 
 
 
 
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