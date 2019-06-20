 Группа ИС просит СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах гибели Тымчука, - заявление

Как информирует Цензор.НЕТ, официальное обращение опубликовал на своей странице в Facebook коллега погибшего нардепа по ИС Юрий Карин.
"19 июня трагически погиб один из координаторов и соучредителей группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины и подполковник запаса Вооруженных Сил Украины, военный журналист Дмитрий Тымчук.
Группа "Информационное сопротивление" и коллектив Центра военно-политических исследований выражают по этому поводу глубокое соболезнование всем родным и близким нашего друга и коллеги.
Дмитрий всегда был настоящим профессионалом. Он навсегда останется в нашей памяти как человек твердых патриотических убеждений, непреклонных нравственных принципов, которыми он никогда не поступался. Именно благодаря человеческим и профессиональным качествам Дмитрия удалось собрать единомышленников, которые с самого начала российской агрессии и по сей день защищали Украину на информационном фронте. Его жизненный и профессиональный путь был полон весомых достижений в интересах своей Родины. Мы будем помнить его как честного, порядочного человека и настоящего офицера. Мы понесли невосполнимую утрату, но мы не собираемся прекращать свою деятельность на пользу Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа продолжит дело Тымчука, которое было смыслом его жизни: "Группа "Информационный сопротивление" и в дальнейшем всеми силами отстаивать национальные интересы Украины. И мы обязательно реализуем все планы, к которым имел отношение наш погибший коллега".
Также группа "Информационное сопротивление" выразила благодарность всем, кто выразил нам, родным, близким и друзьям Дмитрия в это трудное время слова поддержки и сочувствия.
"Обращаясь к отечественным и зарубежным СМИ, а также ко всем тем, кого не оставила равнодушными эта трагедия, просим не распространять домыслов о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия. Просим отнестись к этой просьбе с пониманием и уважением", - сказано в сообщении группы ИС.
Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.
По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.
Вот, спецом для русских мразей:
https://censor.net.ua/video_news/3133240/ukrainskiyi_boets_unichtojaet_snayipera_okkupantov_na_okraine_donetska_video
Свежачок: Украинский Воин уничтожает русского снайпера. Так клепанул ивана, шо у того аж лапти позаплетались
Я вже заголовок розслідування пропоную.
" Слід ФСБ. Від Сергія Нігояна до Дмитра Тимчука".
Можна і такий заголовок:
"Ярослав Бабич, Владислав Волошин, Геннадій Воробйов, Дмитро Тимчук -- хто з найкращих українців наступний у списку Лубянки?"