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Все про:смерть (5959) Тымчук (1701)

 Группа ИС просит СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах гибели Тымчука, - заявление

Группа "Информационное сопротивление" просит СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах смерти своего координатора Дмитрия Тымчука.

Как информирует Цензор.НЕТ, официальное обращение опубликовал на своей странице в Facebook коллега погибшего нардепа по ИС Юрий Карин.

"19 июня трагически погиб один из координаторов и соучредителей группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины и подполковник запаса Вооруженных Сил Украины, военный журналист Дмитрий Тымчук.

Группа "Информационное сопротивление" и коллектив Центра военно-политических исследований выражают по этому поводу глубокое соболезнование всем родным и близким нашего друга и коллеги.

Дмитрий всегда был настоящим профессионалом. Он навсегда останется в нашей памяти как человек твердых патриотических убеждений, непреклонных нравственных принципов, которыми он никогда не поступался. Именно благодаря человеческим и профессиональным качествам Дмитрия удалось собрать единомышленников, которые с самого начала российской агрессии и по сей день защищали Украину на информационном фронте. Его жизненный и профессиональный путь был полон весомых достижений в интересах своей Родины. Мы будем помнить его как честного, порядочного человека и настоящего офицера. Мы понесли невосполнимую утрату, но мы не собираемся прекращать свою деятельность на пользу Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что группа продолжит дело Тымчука, которое было смыслом его жизни: "Группа "Информационный сопротивление" и в дальнейшем всеми силами отстаивать национальные интересы Украины. И мы обязательно реализуем все планы, к которым имел отношение наш погибший коллега".

Также группа "Информационное сопротивление" выразила благодарность всем, кто выразил нам, родным, близким и друзьям Дмитрия в это трудное время слова поддержки и сочувствия.

"Обращаясь к отечественным и зарубежным СМИ, а также ко всем тем, кого не оставила равнодушными эта трагедия, просим не распространять домыслов о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия. Просим отнестись к этой просьбе с пониманием и уважением", - сказано в сообщении группы ИС.

Напомним, в Киеве в среду, 19 июня, найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), народный депутат фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук.

По факту гибели Тымчука начато уголовное производство. Полицейские рассматривают несколько рабочих версий случившегося.

Группа ИС просит СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах гибели Тымчука, - заявление 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133253
 
   
 Топ комментарии
 
Клепали вас ушлепков ватных и будем продолжать клепать.

Вот, спецом для русских мразей:
https://censor.net.ua/video_news/3133240/ukrainskiyi_boets_unichtojaet_snayipera_okkupantov_na_okraine_donetska_video
Свежачок: Украинский Воин уничтожает русского снайпера. Так клепанул ивана, шо у того аж лапти позаплетались Група ІС просить ЗМІ не поширювати домисли про причини та обставини загибелі Тимчука, - заява - Цензор.НЕТ 1831
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Так что тут думать, прошлая власть начинает подчищать следы - школа рыгов, Чечетов и Калашников свидетели.
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Расследование ведет полиция во главе с лучшим министром Аваковым, которому доверяют Зе и его знакомый Беня.
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Кравченко и Кирпу "зачистил" Янукович, они были для него нежелательными конкурентами на выборах, особенно Кирпа..Но Янукович тогда, все равно, проиграл Ющеру.
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Еще забыли Кушнарева, чутком позже (2007)
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а помните, када ополченцы выкладывали в ютуб видосы с извлечением запчастей от киборгов из развалин Донецкого аэропорта, этот персонаж вещал с больших экранов шо потерь нэма и ДАП - наш!? настоящий пэтриот. был... Группа ИС просит СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах гибели Тымчука, - заявление - Цензор.НЕТ 9411
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даунбесы вой подняли. радуются. чему радуетесь, гниды? что Украина войдёт в состав налугандонии? так того не будет. ану брысь все под лавку!
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Кацапское отребье вонь распространяет...
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ну-ну. весело будет посмотреть, как ты в больничке со сломанными рёбрами и выбитыми зубами будешь "факты" констатировать.
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Клепали вас ушлепков ватных и будем продолжать клепать.

Вот, спецом для русских мразей:
https://censor.net.ua/video_news/3133240/ukrainskiyi_boets_unichtojaet_snayipera_okkupantov_na_okraine_donetska_video
Свежачок: Украинский Воин уничтожает русского снайпера. Так клепанул ивана, шо у того аж лапти позаплетались Група ІС просить ЗМІ не поширювати домисли про причини та обставини загибелі Тимчука, - заява - Цензор.НЕТ 1831
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Клепало, сводку сегодняшнюю читал? Так что, не только на твоей улице праздник.
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бобик сдох ну и фенхель с ним. Хотя так позорно, у любовницы под юбкой, вдупель пьяный, прогулявший работу, фу. Не знают уже какую отмазку лепить: или путин виноват, или любовница стрельнула, или это сам тымчук боловался с дулом пистолетика. Но как бы там ни было - минус один, и то хорошо
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Смотрю знатно пердаки полыхали у кацапов все эти годы, много ватных тараканов прибежало из-за поребрика. Главное помнить: россия (параша) будет уничтожена, а карлик-педофил путин будет повешен.
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Хто із серйозних спеціалістів своєї справи візметься за розслідування ланцюга втрат українських активістів різних рівнів?
Я вже заголовок розслідування пропоную.
" Слід ФСБ. Від Сергія Нігояна до Дмитра Тимчука".

Можна і такий заголовок:
"Ярослав Бабич, Владислав Волошин, Геннадій Воробйов, Дмитро Тимчук -- хто з найкращих українців наступний у списку Лубянки?"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппа ИС просит СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах гибели Тымчука, - заявление
 
 
 
 
 
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