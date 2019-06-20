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 Обнародованные данные по MH17 - повод для инициирования заседания Совбеза ООН, - Яценюк

Обнародованные данные Международной следственной группы по делу MH17 - это прямое доказательство ответственности и причастности Кремля к убийству невинных мужчин, женщин и детей, ставших жертвой российских военных преступников.

Об этом написал Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в Facebook 20 июня, сообщили в пресс-службе НФ.

Он напомнил, что в 2014-м, сразу, когда стало известно о сбитом самолете, он как премьер-министр Украины заявил, что ответственность за это преступление против человечности лежит на России и ее политическом руководстве: "Сегодня мы получаем доказательства".

Украина сделала все, чтобы международные эксперты выяснили правду об этом акте агрессии: "Именно поэтому наша сторона не только пригласила к сотрудничеству всех партнеров, но и передала им руководство расследованием", - написал Арсений Яценюк.

"Верю, что справедливость восторжествует. Между тем обнародованные данные - это повод для инициирования заседания Совета Безопасности ООН, чтобы напомнить руководству России: ваши преступления не будут забыты, они не имеют прощения", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Источник: https://censor.net.ua/n3133252
 
 
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Сеня, ну свали ты уже. Уже даже не 0.3, а 0.1. Обнародованные данные по MH17 - повод для инициирования заседания Совбеза ООН, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7805
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ну тогда еще надо рашку уговорить принять вину, покаяться и засудить. Только ей это по барабану пока имеют с ней экономические отношения. Там писали что Европа оправилась от санкций Мацквы, то и сама Мацква тоже привыкла к санкциям. А на больше Европа не хочет...
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Ми вже давно забули те, що Кролик тільки взнав..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОбнародованные данные по MH17 - повод для инициирования заседания Совбеза ООН, - Яценюк
 
 
 
 
 
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