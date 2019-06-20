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 Политика Украины
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 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос

Пять политических партий прошли бы в Верховную Раду на досрочных выборах 21 июля.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" 7-10 июня 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ.

В рейтинге электоральных симпатий среди политических сил лидирующую позицию продолжает занимать партия "Слуга народа", которую планируют поддержать 49,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За життя" (10,3%), "Батькивщина" (9%), "Европейская Солидарность" (8,7%), партия "Голос" (5,9%).

Приближаются к 5% "Гражданская позиция" и "Сила и честь" (по 4%).

Слуга народа, ОП - За життя, Батькивщина, Европейская Солидарность и Голос преодолевают 5% барьер, - опрос 01

Среди политиков, которых хотели бы видеть в составе новой Верховной Рады первые места занимают Анатолий Гриценко (43%), Святослав Вакарчук (38,1%) и Юлия Тимошенко (36%).

Слуга народа, ОП - За життя, Батькивщина, Европейская Солидарность и Голос преодолевают 5% барьер, - опрос 02

Первые действия В. Зеленского на должности Президента Украины поддерживают 54% опрошенных. Лишь 8% не поддерживают и скорее не поддерживают первые шаги новоизбранного Президента, а 35% опрошенных считают, что пока рано давать оценки. 4% не смогли определиться со своим отношением к действиям В. Зеленского.

Слуга народа, ОП - За життя, Батькивщина, Европейская Солидарность и Голос преодолевают 5% барьер, - опрос 03

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Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по возрасту, полу, типу населенному пункту и региону. Выборочная совокупность: 2001 респондент. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3133249
 
 
 Топ комментарии
 
Тотальная ЛОЖЬ!
Как у "Слуг Урода" может быть рейтинг 49%, если у самого ЗЕ-урода в первом туре было с трудом 30% ?
"Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 6485
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Странно, за слугу урода голосует каждый второй, но я не вижу даже и 10% со всего моего окружения
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планируют поддержать -это что инфоприказ или правда? После пролетов в политике неужели такое поддерживают или все таки деньги решают все
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Мда, тенденция на пролет ПСА тут пока не подтверждается, но и Зели + Юли больше.
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Тотальная ЛОЖЬ!
Как у "Слуг Урода" может быть рейтинг 49%, если у самого ЗЕ-урода в первом туре было с трудом 30% ?

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так він і в результатах виборів нарисує - не переживай. Такий рейтинг лише у Путіна і Зеленського. Все налагоджено.
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Так раде своей конченной спасибо скажи.
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Може.Дебілів в Україні більше ніж можна було уявити.
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Перебежали с псячей партии + ватники из востока.
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кто голосует за ОП и за житья ? ауууууууууууу
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Це точно не ті люди які коментують на цензорі.
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кто больше и почему не 100% Прекратите печатать заказные рейтинги
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Странно, за слугу урода голосует каждый второй, но я не вижу даже и 10% со всего моего окружения
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Понятное дело, у вас в минстэце каждый второй за Пецю и его ПЕС.
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а как же усатый недоофицер, великий стратег, анатолий бтр ?
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Опять социология))) Быдло подготавливают к нужному результату...
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голосующим за Зе попросите сказать сегодня то о чем он планирует завтра...а то непонятки какие то, Ахметов с инвестициями, АП с русскимии пр....
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тогда зачем приезжали? Доказать что Зе и есть0. Доказали
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Все идет к тому, что Зеле не нужна будет коалиция.
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перед первым туром соцопросы тоже пеце докуя рисовали)
имхо здесь будет тоже самое) просто до пепе еще не дошло как он всем онастопи@ил за 5 лет) реальный его рейтинг это одна накрученая львовская область против всей Украины
... а щас он еще с новыми лицами чешет) парубиями и прочими свинарчуками которые ему еще балласта добавили шобы быстрей на дно пошёл крыса шакаладная)
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тільки не голосуй за Петю, прошу
не хочу бути з тобою в одній команді
від тебе тхором бздить
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проснись ты серешь кацапа))
хотел за свободу голосовать
но они походу стопудово непроходные
я думал они с голосом вместе пойдут
голос бы стопудово зашел в раду, еще и больше бюта набрал
но раз такая ботва пошла отморожу назло бабушке уши 2
шоб свинарчуки мимо корыта пролетели вместе с жадибним хряком
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назва "Голос" немов натякає, яку саму команду вони чекають від мацкви
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я в ах.е от земляков. телефон покупаешь и то несколько дней потратишь на сбор информации и сравнение моделей разных фирм. а тут на пять лет выбираешь людей, которые законы должны писать и принимать, судьбу страны решать - и половина готова отдать свой голос за... а за что? программу их знаете, репутации людей или какие-то были поступки знаковые уже с их стороны? типа фанатов эппл - раз яблоко на корпусе, значит, надо брать. а тут сам зеленский типа рекомендует, телевизор врать не будет же! лавров (с)
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Не единого голоса пэтиной банде воров ввергнувшим Украину в пучину лжи ,подлости ,коррупции и геноцида ,всех этих упырей в зону а не в Раду !!! "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 5586
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так ты проголосуй за Медведчука . он тебя сразу вывергнет "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 6375
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Медведчук это пэтин кореш и партнёр ,в противном случае он бы давно срок мотал .. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 6097
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популисты как обычно проходят а националисты как обычно нет . что у нас с народом такое ? может не зря москали нас хохлами называют ?
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violator - не зря...

Украинцы исчезающий народ.... - процентов 10% осталось...
Остальные, это население малороссов...- без достоинства и гордости....
Так себе перспектива на будущее...
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вже прийшов, вже всівся у президентське крісло
ще й хоче закони видавати
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"То все росия брэшэ, що Порошенко пье не просихае" "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 1567
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цей інститут соцоопитувань чомусь поміняв Голос і ПЕС місцями
зараз Славко розсердиться на Петруся і через пару днів зявиться ще один результат від іншої контори, де пси будуть на межі 5%, як і є насправді
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос
 
 
 
 
 
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