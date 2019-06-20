 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" 7-10 июня 2019 года, сообщает Цензор.НЕТ.
В рейтинге электоральных симпатий среди политических сил лидирующую позицию продолжает занимать партия "Слуга народа", которую планируют поддержать 49,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.
Проходной барьер также преодолевают "Оппозиционная платформа - За життя" (10,3%), "Батькивщина" (9%), "Европейская Солидарность" (8,7%), партия "Голос" (5,9%).
Приближаются к 5% "Гражданская позиция" и "Сила и честь" (по 4%).
Среди политиков, которых хотели бы видеть в составе новой Верховной Рады первые места занимают Анатолий Гриценко (43%), Святослав Вакарчук (38,1%) и Юлия Тимошенко (36%).
Первые действия В. Зеленского на должности Президента Украины поддерживают 54% опрошенных. Лишь 8% не поддерживают и скорее не поддерживают первые шаги новоизбранного Президента, а 35% опрошенных считают, что пока рано давать оценки. 4% не смогли определиться со своим отношением к действиям В. Зеленского.
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по возрасту, полу, типу населенному пункту и региону. Выборочная совокупность: 2001 респондент. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: 2,3%.
Как у "Слуг Урода" может быть рейтинг 49%, если у самого ЗЕ-урода в первом туре было с трудом 30% ?
имхо здесь будет тоже самое) просто до пепе еще не дошло как он всем онастопи@ил за 5 лет) реальный его рейтинг это одна накрученая львовская область против всей Украины
... а щас он еще с новыми лицами чешет) парубиями и прочими свинарчуками которые ему еще балласта добавили шобы быстрей на дно пошёл крыса шакаладная)
не хочу бути з тобою в одній команді
від тебе тхором бздить
хотел за свободу голосовать
но они походу стопудово непроходные
я думал они с голосом вместе пойдут
голос бы стопудово зашел в раду, еще и больше бюта набрал
но раз такая ботва пошла отморожу назло бабушке уши 2
шоб свинарчуки мимо корыта пролетели вместе с жадибним хряком
Украинцы исчезающий народ.... - процентов 10% осталось...
Остальные, это население малороссов...- без достоинства и гордости....
Так себе перспектива на будущее...
ще й хоче закони видавати
зараз Славко розсердиться на Петруся і через пару днів зявиться ще один результат від іншої контори, де пси будуть на межі 5%, як і є насправді