 У следствия есть три основные рабочие версии. Назначен комплекс судебных экспертиз, - полиция об убийстве журналиста Комарова

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник сектора коммуникаций полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня около двух часов ночи умер журналист Вадим Комаров, который 46 дней провел в больнице, в коме, после дерзкого нападения. Полиция выражает соболезнования родным и близким журналиста. К сожалению, на сегодняшний день лицо нападавшего не установлено, однако работа в этом направлении продолжается. Сейчас делом занимается группа следователей следственного управления полиции Черкасской области", - рассказал он.

"Дело расследуется как умышленное убийство. У следствия есть три основные рабочие версии - это профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений", - добавил Грищенко.

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"За это время проведен ряд обзоров места происшествия, где изъяты информацию по следам, вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение в уголовном производстве. Назначен комплекс судебных экспертиз направленных на установление лица, совершившего уголовное преступление, проведен поквартирный обход домов, расположенных недалеко от места совершения преступления, допрошены более 1300 человек, установлены и отработаны более 100 камер видеонаблюдения, расположенных по маршруту движения потерпевшего. Часть видео изъята и приобщена к материалам уголовного производства. Полиция в соответствии с требованиями Закона не может предоставить всею информацию, которой располагает следствие, однако уверяем, что делаем все, что от нас зависит, чтобы установить и задержать нападавшего", - резюмировал он.

Напомним, нападение на журналиста Вадима Комарова произошло в субботу, 4 мая, около 9 утра. Он получил несколько ударов по голове и находится в коме после операции в больнице Черкасс.

5 мая уголовное производство по факту нападения на черкасского журналиста Вадима Комарова переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".