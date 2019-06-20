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 Политика Украины
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 "Объединение "Слуги народа" и "Голоса" возможно", - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допускает объединение этой политсилы с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, что объединение с партией "Голос" – это утопия.

"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос – зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", - сказал он.

Кроме того, на вопрос, планируется ли объединение с теми, кто уже был депутатом, он сказал: "С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути".

Согласно данным последних опросов, в Верховную Раду проходят пять политсил, лидирует партия "Слуга народа". "Голос" Святослава Вакарчука преодолевает 5% барьер.

Читайте также: "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" проходят в Раду, - опрос "Рейтинга"

Источник: https://censor.net.ua/n3133244
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего не поворот, а конкретный проеб хряка. Он думал, что Голос (которого нет у Вакарчука )) ) заберет голоса у Слуги народу, но они забирают голоса у ПЕСа. За что боролся ...
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и что получится ? "Голос слуги народа " ? а если еще и Полякова подтянется то " Голос Служанки народа " ? "Объединение "Слуги народа" и "Голоса" возможно", - Разумков - Цензор.НЕТ 2967
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Ничего не поворот, а конкретный ***** хряка. Он думал, что Голос (которого нет у Вакарчука )) ) заберет голоса у Слуги народу, но они забирают голоса у ПЕСа. За что боролся ...
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Откуда ты взял что они объеденятся? Вакарчук уже согласился?
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сначала почитай статью, потом комменты рисуй)))
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Надо объединяться всем проевропейским партиям: Слуге народа, Голосу, Европейской Солидарности для формирования проевропейской коалиции.
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Ху из Европейская Солидарность?Это случайно не тот ПОП которого только что прогнали ?
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100%...но насколько реально будет проевропейской "Слуга народа"...это вопрос... "Об'єднання "Слуги народу" і "Голосу" можливе", - Разумков - Цензор.НЕТ 848
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"Слуга народа" є проколомойською партією.
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этот поворот называется идем на ОП. Этого стоит ожидать в свету всех событий-от Конституции с ее нарушением до провального турне по Европе.
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Ви нагадали мені одне прислів"я. Не хвались на рать идучи, а хвались идя с рати. "Об'єднання "Слуги народу" і "Голосу" можливе", - Разумков - Цензор.НЕТ 7235
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Голос проглотит весь протестный лекторат слуги урода и с ними останутся лишь ценители квартала и рассмеши гомика, а это 3% или 8 кресел в ВР
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Голос очень сильно пощипает голоса ПЕСа на западе Украины. Такими темпами Петро может и в Раду пролететь.
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и что получится ? "Голос слуги народа " ? а если еще и Полякова подтянется то " Голос Служанки народа " ? "Объединение "Слуги народа" и "Голоса" возможно", - Разумков - Цензор.НЕТ 2967
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Полякову на надо, а то получится ма нда Слуге народа. )))
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Якобы надеются таким образом у хряка голоса забрать.
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В цьому випадку прізвище Разумков асоціюється з прізвищем Лопушков.
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пинчук и коломойский = коалиция. Два олигарха будут править страной не забывая про еще двух друзей (ахметка и фирташ) а "патриоты" щыро будут верить, что воры и бандиты грабившие страну всю её новейшую историю - дадут ей толчок к процветанию.... петя хоть немного наплыв этих тварей сдерживал а после победы клоуна - полезло говно со всех щелей, всех сортов. Классический реванш
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«Никогда такого не было... и вот, опять.» (с)
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Не лезьте в Голос со своей долбанной рыгобандой ************
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Вот будет смешно, если Голос даст согласие на коалицию.
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секта штейна сразу умножит все на ноль если свяжется со свиносявкой.
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Ця секта все рівно помножить на нуль, навіть не зв'язуючись з ким-небудь, бо вони - риги.
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Ничего удивительного, общие либеральные ценности.
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Русакязичнайа чєлюсть з підкоченими очима.
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все легко прогнозируемо. скорее всего так и будет, Слуга, БЮТ и Голос в коалиции, ПЕС и жопоблок в опозиции
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конечно, пинчук с коломойским объединятся аж бегом, чего уж там, на пару дербанить Украину веселее.....
нет слов, дебилы усадили в кресло марионетку олигарха и уже скоро утыкают марионетками всю раду.... это конец, олигархи победили, в этой стране ничего не светит, можно уже без доли сомнений уезжать... к сожалению.
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Эта лупоглазая жаба решила сбить рейтинг Голоса?)))
ЗЕ кондомия может объединися только с Бабусей Жулей и ЖопоБлоком!)))
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"Объединение "Слуги народа" и "Голоса" возможно", - Разумков - Цензор.НЕТ 1102Первая сессия Верховной рады нового созыва..
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Не надо писеть - в новый созыв явно не проходит ни Поплавский , ни Ляшко , ни Гаврилюк , так шо с главными клоунами явно будет недобор .
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Вполне возможно. Славик тоже налегает на риторику про внутренние проблемы и неподтвержденную историческими примерами теорию о том, что построенный рай в Украине, очень поможет вернуть оккупированные территории.
И референдумы ему нравятся.
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на счет рая в Украине и то что дамбасня и крысня потом потянутся так это типичные шыкаладные похрюкивания на протяжении 5 лет. Еще конечно мычание свиновальцмана о мыролюбстве и о том что тамжынашилюди.
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Музыкант, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук считает, что власти должны создать в Украине «сказку», чтобы жители временно оккупированных территорий захотели скорее вернуться под контроль правительства. Об этом артист рассказал в интервью телеканалу «Украина».

https://inforesist.org/vakarchuk-zayavil-chto-zhitelej-okkupirovannogo-donbassa-mozhno-vernut-skazkoj/
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Почему-то жители Северной Кореи долгое время никак не в состоянии оценить уровень жизни в Южной. "Об'єднання "Слуги народу" і "Голосу" можливе", - Разумков - Цензор.НЕТ 7508
Или причины их разделения и НЕ воссоединения все-таки другие?
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Для этого нужно спросить Вакарчука...
А хотелки Разумкова...это его влажные детские мечты)))
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Надо. Разумков публично озвучил идею, пусть Вакарчук публично ответит.
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Разумков фантазує. Бо по-перше - "Голос" - партія проукраїнська, а "Слуга без рода" - космополітична ( не буду вживати прокацапське, бо це дійсно не відповідає дійсності), по друге - електорат "Голосу" - високоосвічені патріоти, які бояться радикалізму. Електорат "Слуги" - люмпенізоваеий пролетарій і орієнтований на споживання громадянин, який теж не приймає радикалізм. Неприйняття радикалізму не може поєднати ці різноцільові аудиторії. Тому про об'єднання у коаліцію мова йти не може.
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вони тебе позвуть обовязково в якості іксперда на свої перемовини про коаліцію
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Голос это тот же слуга народа, только в вышиванке. Конечно, возможно.
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С этим слугой народа через пару лет мы и не заметим как вернулись в кацапское ярмо. Ну что же, зебильное население этого и заслуживает
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В Україні рейтинги залежать від того, чи подобається комусь хтось чи ні в обличчя. Ідейності чи діяльності ні від Слуги ні від Голосу й не пахне. А комусь взагалі подобається прізвище. Наприклад Бойко - бойове. То голосують за Бойка. То за фільм, то за пісню. Як не об'єднай - отримаєш фігню.
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Главное рыгов не допустить. И потвор типа парашенки.
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там у ругоаналов и своих мародеров хватает?
Там есть кому воровать?
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Зебильная команда узеленского таким образом хочет дискредитировать Голос.
Думаю, Вакарчук должен публично послать их на хер.
Иначе останутся для голосования только ЕС и РНС!
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щоб дискредитувати - треба якісь кредити мати.
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Та всі разом заспівають дитячу пісеньку!

В тpаве сидел кузнечик, В тpаве сидел кузнечик,
Совсем как огуpечик Зелененький он был.
Представьте себе, представьте себе Совсем как огуречик,
Представьте себе, представьте себе Зелененький он был
Он ел oдну лишь травку, Он ел oдну лишь травку,
Hе кушал и кoзявку Hе кушал и кoзявку И с мухами дружил.
Представьте себе, представьте себе Hе кушал и кoзявку
Представьте себе, представьте себе И с мухами дружил.
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но вот пришла лягушка,
звизда как раскладушка...
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Вот сейчас пэце стало печально от таких слов....
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Якщо Вакарчук підтвердить слова Разумкова, то багато хто не буде голосувати за "Голос".
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якраз навпаки, рейтинг Голосу зросте ще на пару % до виборів
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це офіційний плакат-запрошення на дебати на стадіон від штабу Порошенку своїм прихильникам
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та ладно)
спорим на бутылку пива даже с рыгами пiде?
как только поймет шо его пес пролетае як собака над глевахою
ради спасения собственной сраки он и с чертом лысым пiде))
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еще как пiде. аш бегом
скажет шо пошел ради украинского народа
шобы не было войны
або путен нападе (с)
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Не було такого і не буде, бо тоді не буде і 6%.
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По результатам опроса, проведенного 17-18 июня 2019 года, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, шансы на попадание в следующий состав украинского парламента получили бы следующие партии: "Слуга народа" Дмитрия Разумкова (43,9%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (12,9%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,9%), "Голос" Святослава Вакарчука (6,3%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (6,1%).
Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).
Другие политические партии, в частности, Радикальная партия Олега Ляшко (3,8%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (3,2%), "Сила и Честь" Игоря Смешко (2,9%),
ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Андрей Билецкого и Дмитрия Яроша (2,6%), "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Евгения Мураева, Александра Вилкула и Вадима Новинского (1,7%) и др. имеют меньшие шансы на прохождение в парламент.https://newsone.ua/news/politics/zapadnye-sotsiolohi-sluha-naroda-oppozitsionnaja-platforma-za-zhittja-batkivshchina-lidery-rejtinhov.html
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українці вже давно вважають Бойко і Медведчука меньш токсичними ніж Петруся
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Ну вот - "Голос" и даже "Свобода" пошли в гору , а ПЭСик входит в глубокое пике .
Люди , голосующие за "Свободу" наверняка будут уверенны , что выберут патриотов , проливавших кровь на Майдане и на передке , а не чинуш-мародёров маскирующих свои схемы под идею патриотизма .

Я вообще не понимаю гиппер-патриотов , которые могли когда-любо предпочесть БПП "Свободе" - ведь всё настолько очевидно .

Про "Голос" я молчу - им ещё только предстоит доказывать своё право на политическом Олимпе . Потому что Славко уже был у Юща , но тогда не смог ему подойти и сказать , мол как ты можешь плясать под дудку олигархов Фирташа , Ахметова , Пинчука и Порошенко .
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-Портнов преподаватель
-Убит Тымчук
-В Харьков проспект маньяка
-Кивалов идёт в ВР
- ФСБ МП пытается запретить ПЦУ
-Кучмо договаривается с ОРДИЛО
- Медведчук скупает телеканалы оптом
Но это ещё не реванш, ведь нужно ещё подождать, правда ведь?
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Всё никак не могу забыть порохоботный призыв "голосуй не по приколу" Славка .

Скажу так , Вакарчук никогда не был в симпатиком Юли , поэтому отговорка , что мол то была агитка не лично за Пороха , а скорее за Юлю (бо больше всего электората ЗЕ отобрал в первом туре именно у неё учитывая , что она была с 2017 абсолютным лидером всех опросов) в случае Славка не работает .
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Тю, а соя кричала что это зеботы тут гонят на Славика? А тут Славик с Зеленским и коалицию могут создать, а пецю не зовут. Как же так соя? Обьясни, без тебя никак?😷
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Объединение "Слуги народа" и "Голоса" возможно", - Разумков
 
 
 
 
 
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