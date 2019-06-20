 "Объединение "Слуги народа" и "Голоса" возможно", - Разумков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Разумков заявил в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о том, что объединение с партией "Голос" – это утопия.
"Вопрос же не с кем ты будешь объединяться, вопрос – зачем ты будешь объединяться. Если те задачи и цели, которые они будут ставить перед собой, совпадут с ценностными базисами партии "Слуга народа", то, теоретически, объединение возможно", - сказал он.
Кроме того, на вопрос, планируется ли объединение с теми, кто уже был депутатом, он сказал: "С кем мы будем объединяться, я вам сейчас не отвечу. Я бы хотел увидеть, за кого проголосует украинское общество, и с теми, за кого люди проголосуют, нам будет по пути".
Согласно данным последних опросов, в Верховную Раду проходят пять политсил, лидирует партия "Слуга народа". "Голос" Святослава Вакарчука преодолевает 5% барьер.
нет слов, дебилы усадили в кресло марионетку олигарха и уже скоро утыкают марионетками всю раду.... это конец, олигархи победили, в этой стране ничего не светит, можно уже без доли сомнений уезжать... к сожалению.
ЗЕ кондомия может объединися только с Бабусей Жулей и ЖопоБлоком!)))
И референдумы ему нравятся.
https://inforesist.org/vakarchuk-zayavil-chto-zhitelej-okkupirovannogo-donbassa-mozhno-vernut-skazkoj/
Или причины их разделения и НЕ воссоединения все-таки другие?
А хотелки Разумкова...это его влажные детские мечты)))
Там есть кому воровать?
Думаю, Вакарчук должен публично послать их на хер.
Иначе останутся для голосования только ЕС и РНС!
В тpаве сидел кузнечик, В тpаве сидел кузнечик,
Совсем как огуpечик Зелененький он был.
Представьте себе, представьте себе Совсем как огуречик,
Представьте себе, представьте себе Зелененький он был
Он ел oдну лишь травку, Он ел oдну лишь травку,
Hе кушал и кoзявку Hе кушал и кoзявку И с мухами дружил.
Представьте себе, представьте себе Hе кушал и кoзявку
Представьте себе, представьте себе И с мухами дружил.
звизда как раскладушка...
А Пецю примите?)
Рамштайн мля
спорим на бутылку пива даже с рыгами пiде?
как только поймет шо его пес пролетае як собака над глевахою
ради спасения собственной сраки он и с чертом лысым пiде))
скажет шо пошел ради украинского народа
шобы не было войны
або путен нападе (с)
Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).
Другие политические партии, в частности, Радикальная партия Олега Ляшко (3,8%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и Дмитрия Добродомова (3,2%), "Сила и Честь" Игоря Смешко (2,9%),
ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Андрей Билецкого и Дмитрия Яроша (2,6%), "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Евгения Мураева, Александра Вилкула и Вадима Новинского (1,7%) и др. имеют меньшие шансы на прохождение в парламент.https://newsone.ua/news/politics/zapadnye-sotsiolohi-sluha-naroda-oppozitsionnaja-platforma-za-zhittja-batkivshchina-lidery-rejtinhov.html
Люди , голосующие за "Свободу" наверняка будут уверенны , что выберут патриотов , проливавших кровь на Майдане и на передке , а не чинуш-мародёров маскирующих свои схемы под идею патриотизма .
Я вообще не понимаю гиппер-патриотов , которые могли когда-любо предпочесть БПП "Свободе" - ведь всё настолько очевидно .
Про "Голос" я молчу - им ещё только предстоит доказывать своё право на политическом Олимпе . Потому что Славко уже был у Юща , но тогда не смог ему подойти и сказать , мол как ты можешь плясать под дудку олигархов Фирташа , Ахметова , Пинчука и Порошенко .
-Убит Тымчук
-В Харьков проспект маньяка
-Кивалов идёт в ВР
- ФСБ МП пытается запретить ПЦУ
-Кучмо договаривается с ОРДИЛО
- Медведчук скупает телеканалы оптом
Но это ещё не реванш, ведь нужно ещё подождать, правда ведь?
Скажу так , Вакарчук никогда не был в симпатиком Юли , поэтому отговорка , что мол то была агитка не лично за Пороха , а скорее за Юлю (бо больше всего электората ЗЕ отобрал в первом туре именно у неё учитывая , что она была с 2017 абсолютным лидером всех опросов) в случае Славка не работает .