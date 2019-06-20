EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Происшествия
  1308  13
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (1829) расследование (2536) убийство (5252) Гандзюк (332)

 "Без камер и журналистов": отец Катерины Гандзюк написал Зеленскому открытое письмо с просьбой о встрече

Отец погибшей активистки Катерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил о необходимости проведения закрытой встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения хода расследования убийства его дочери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в открытом письме Виктора Гандзюка главе государства, которое он опубликовал в Facebook.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - написал он.

"Баллотируясь, Владимир, вы требовали у Петра Порошенко наказать убийц Кати. Сегодня президентом стали вы. Убийцы до сих пор не наказаны. Пожалуйста, не молчите.

Позавчера Кате исполнилось бы тридцать четыре ...", - добавил Гандзюк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков по делу Гандзюк, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Также он напомнил, что были "подписаны унизительные соглашения с исполнителями, соглашения по принуждению, потому что нет доказательств: "Местная полиция их не собирала, а те, что собрала - уничтожила. В полиции никто не наказан. Наоборот, генеральские звезды на погонах. По прихоти прокуроров безосновательно изменены статьи обвинения, потому что прокурорам так проще, выгоднее. Исполнители получили смешные приговоры, как за кражу велосипеда.
Организатор заграницей, и еще не в международном розыске. Заказчики на свободе, один руководит областью, другие говорят, собираются в парламент".

"Что дальше? Прокуратура посылает в СБУ. СБУ кивает на прокуратуру. Будто бы не хватает фактов, или полномочий.
Так нет. Как всегда в нашем обществе не хватает политической воли. Все ждут мнения президента", - добавил Гандзюк.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыск у бывшего замглавы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука, которого активисты считают причастным к убийству Катерины Гандзюк.

Напомним, Евгений Рищук баллотируется в Верховную Раду на одномандатном округе.

Ранее отец погибшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк заявлял, что Рищук сотрудничает с организатором убийства его дочери. Сама же Гандзюк еще при жизни называла его вероятным заказчиком нападения.

Рищук уволился с должности заместителя главы Херсонской ОГА 8 апреля. Он утверждает, что его увольнение никак не связано с убийством Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Также на Цензор.НЕТ: ООН признала затянутость и неэффективность расследований дел Майдана, убийств Шеремета и Гандзюк

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.

Без камер и журналистов: отец Катерины Гандзюк написал Зеленскому открытое письмо с просьбой о встрече 01
Без камер и журналистов: отец Катерины Гандзюк написал Зеленскому открытое письмо с просьбой о встрече 02

Источник: https://censor.net.ua/n3133243
 
   
 Топ комментарии
 
Мне кажется, он зря делает ставку на закрытую встречу. Нужно открытое обращение делать. "Без камер и журналистов": отец Катерины Гандзюк написал Зеленскому открытое письмо с просьбой о встрече - Цензор.НЕТ 5157
 показать весь комментарий
 
А эта встреча нужна. Я думаю там всплывет много вопросов про совместный бизнес херсонских властей и крымских. Этот бизнес процветает именно сейчас.
 показать весь комментарий
 
Откритий лист для закритої зустрічі.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мне кажется, он зря делает ставку на закрытую встречу. Нужно открытое обращение делать. "Без камер и журналистов": отец Катерины Гандзюк написал Зеленскому открытое письмо с просьбой о встрече - Цензор.НЕТ 5157
 показать весь комментарий
 
 
А эта встреча нужна. Я думаю там всплывет много вопросов про совместный бизнес херсонских властей и крымских. Этот бизнес процветает именно сейчас.
 показать весь комментарий
 
 
Я так думаю, что ЗЕ уже известно больше , чем Виктору Ганзюку ... Ибо получает инфу с куда более разнообрзных источников .

У отца Кати предвзятое отношение было к местным властям ещё до нападения на дочку .
Катя многие свои посты писала весьма эмоционально и под влиянием "мне так кажется" или "люди говорят" . На Мангера у неё особый зуб был, бо с его приходом её выжили из "Батькивщины" , в которой она была более 12 лет . А Мангер только пришёл и сразу стал местным головой осередка .

Но личный конфликт , личная неприязнь ещё не может быть мотивом для столь садисткого преступления , сколь же глупого и бессмысленного . С привлечением десятка исполнителей и свидетелей .
 показать весь комментарий
 
Эта встреча абсолютно лишена смысла. Если презик на своем месте, значит, он и так держит дело под контролем, и говорить не о чем. Если нет - тогда говорить не с кем.
 показать весь комментарий
 
Батя собрался кого-то слить, а так как некоторые из них ещё при власти - просит закрытую встречу
 показать весь комментарий
 
Закрытые встречи? Сам хочет признаться в чем-то?
 показать весь комментарий
 
 

3 ч.


"Без камер і журналістів": батько Катерини Гандзюк написав Зеленському відкритий лист із проханням про зустріч - Цензор.НЕТ 99

Володимир Зеленський Доброго дня. Давайте зустрінемось в АП. З вами з'єднається Марія.

19
 показать весь комментарий
 
Откритий лист для закритої зустрічі.
 показать весь комментарий
 
 
Безкарність замовників надає енергії новим злочинам проти активістів.
 показать весь комментарий
 
Ну зустрінуться, ну пообіцяє там щось ,чесно-об"єктивно-невідкладно.Чи октивісти оптом продатися хочуть ?Нехай перемикаються на нове "Хто замовив Комарова ?" ,головне-спонсора знайти.
 показать весь комментарий
 
Помер херсонський журналіст Комаров, що боровся з корупцією в місті. Де протести активістів, де мітинг під будинком мвс та адміністрацією президента, де нескінченні токшоу на тб, де заяви політиків, де акці нацдружин ? Чому президент не бере розслідування під особистий контроль ?
Можливо, не було команди від сценаристів ?
 показать весь комментарий
 
"Странный какой-то народ у меня", - думает слуга. "Хочешь встретиться, покупай билетик и приходи на "Вечерний квартал". Но, это... Без камер там ну, никак низзя" "Без камер і журналістів": батько Катерини Гандзюк написав Зеленському відкритий лист із проханням про зустріч - Цензор.НЕТ 2400
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Без камер и журналистов": отец Катерины Гандзюк написал Зеленскому открытое письмо с просьбой о встрече
 
 
 
 
 
 вверх