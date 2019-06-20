 "Без камер и журналистов": отец Катерины Гандзюк написал Зеленскому открытое письмо с просьбой о встрече

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в открытом письме Виктора Гандзюка главе государства, которое он опубликовал в Facebook.

"Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - написал он.

"Баллотируясь, Владимир, вы требовали у Петра Порошенко наказать убийц Кати. Сегодня президентом стали вы. Убийцы до сих пор не наказаны. Пожалуйста, не молчите.

Позавчера Кате исполнилось бы тридцать четыре ...", - добавил Гандзюк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков по делу Гандзюк, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Также он напомнил, что были "подписаны унизительные соглашения с исполнителями, соглашения по принуждению, потому что нет доказательств: "Местная полиция их не собирала, а те, что собрала - уничтожила. В полиции никто не наказан. Наоборот, генеральские звезды на погонах. По прихоти прокуроров безосновательно изменены статьи обвинения, потому что прокурорам так проще, выгоднее. Исполнители получили смешные приговоры, как за кражу велосипеда.

Организатор заграницей, и еще не в международном розыске. Заказчики на свободе, один руководит областью, другие говорят, собираются в парламент".

"Что дальше? Прокуратура посылает в СБУ. СБУ кивает на прокуратуру. Будто бы не хватает фактов, или полномочий.

Так нет. Как всегда в нашем обществе не хватает политической воли. Все ждут мнения президента", - добавил Гандзюк.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыск у бывшего замглавы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука, которого активисты считают причастным к убийству Катерины Гандзюк.

Напомним, Евгений Рищук баллотируется в Верховную Раду на одномандатном округе.

Ранее отец погибшей советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк заявлял, что Рищук сотрудничает с организатором убийства его дочери. Сама же Гандзюк еще при жизни называла его вероятным заказчиком нападения.

Рищук уволился с должности заместителя главы Херсонской ОГА 8 апреля. Он утверждает, что его увольнение никак не связано с убийством Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Также на Цензор.НЕТ: ООН признала затянутость и неэффективность расследований дел Майдана, убийств Шеремета и Гандзюк

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.



