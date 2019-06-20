 Убийство Дарьи Лукьяненко: в сети просят подписать петицию для принятия Радой закона о борьбе с педофилией

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника криминальной полиции – первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, на сайте ВР еще 27 мая появилась петиция для скорейшего принятия закона №6607.

Аброськин напомнил о том, как 29 июля 1994 года в Гамильтоне, округ Мерсер, штат Нью-Джерси (США), семилетняя Меган Канка была изнасилована и убита соседом Джесси Тиммендекасом. Преступление привлекло широкое внимание общественности к проблеме педофилии и привело к принятию в мае 1996 года Закона Меган (Megan's Law). Согласно этому закону общественность получила доступ к информации о местонахождении преступников, осужденных за преступления на сексуальной почве. Тогда весь штат Нью-Джерси поднялся с требованием принять соответствующий закон, и он был принят.

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"Украина - не Америка, и мы - не они, мы можем принимать законы по неотложным переименованием улиц, евробляхам и так далее, но только, к сожалению, не о защите наших детей. Может, все же примем наш закон Дарьи Лукьяненко или ради памяти той же Алины Васютиной из Горняка, которая два года назад была изнасилована и замучена подонком? Сколько еще детей мы должны потерять?" - написал Аброськин.

Напомним, полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. В ее убийстве признался 22-летний местный житель Николай Тарасов.