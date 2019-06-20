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Все про:ВР (23076) дети (3581) законопроект (2067) педофил (389)

 Убийство Дарьи Лукьяненко: в сети просят подписать петицию для принятия Радой закона о борьбе с педофилией

По инициативе трех десятков народных депутатов в парламент еще в 2017 году подан законопроект №6607, предусматривающий создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних и усиление ответственности за подобные преступления. После убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко Верховную Раду просят принять его безотлагательно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника криминальной полиции – первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, на сайте ВР еще 27 мая появилась петиция для скорейшего принятия закона №6607.

Аброськин напомнил о том, как 29 июля 1994 года в Гамильтоне, округ Мерсер, штат Нью-Джерси (США), семилетняя Меган Канка была изнасилована и убита соседом Джесси Тиммендекасом. Преступление привлекло широкое внимание общественности к проблеме педофилии и привело к принятию в мае 1996 года Закона Меган (Megan's Law). Согласно этому закону общественность получила доступ к информации о местонахождении преступников, осужденных за преступления на сексуальной почве. Тогда весь штат Нью-Джерси поднялся с требованием принять соответствующий закон, и он был принят.

Смотрите также: Родители опознали тело погибшей 11-летней Даши Лукьяненко. ВИДЕО+ФОТО

"Украина - не Америка, и мы - не они, мы можем принимать законы по неотложным переименованием улиц, евробляхам и так далее, но только, к сожалению, не о защите наших детей. Может, все же примем наш закон Дарьи Лукьяненко или ради памяти той же Алины Васютиной из Горняка, которая два года назад была изнасилована и замучена подонком? Сколько еще детей мы должны потерять?" - написал Аброськин.

Напомним, полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. В ее убийстве признался 22-летний местный житель Николай Тарасов.

Убийство Дарьи Лукьяненко: в сети просят подписать петицию для принятия Радой закона о борьбе с педофилией 01

Источник: https://censor.net.ua/n3133242
 
 
 Топ комментарии
 
Также надо реестр всех судей, депутатов, ментов, что любят рассекать и убиать людей на дорогущих авто ! Требуем реестр !
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А на росии аж целый президент педофил. гы)
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Ты мразь даже в такой теме выcралось
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Давно писала об усилении ответственности за убийства,но воз и ныне там, а люди погибают и убийцам дают мизерные сроки.
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Где рожи убийц этого ребенка ???! Или дело уже закрыто ???
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Да какой закон... отдайте его в строгую зону, с объявлением статьи по громкоговорителю.... и не давайте вазилин
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А что уже была проведена суд. мед. експертиза, что он ее насиловал? Если не насиловал, то это другая статья.
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разочарую.....давно уже педофилов и насильников на тюрьмах не трогают.....Также за тату нет спроса. А за убийство на тюрьме сразу пожизненное.
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Тому, що зараз там таких більшість.
Як по життю, так і по діях.
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А в строгой зоне там кто? Шакалы? Сам его трахай без вазелина умник!!!

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Читала чимало історій викрадення в штатах..
Подекуди зниклих знаходять вже в дорослому віці живими або ж мертвими через цілька років. Збоченці тримають жертв у підвалах, гвалтують, знущаються.
І ніяких законів вони не бояться.
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дебілко, почитай текст статті.
і ще раз назвеш мене ботом - отримаєш.
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Тобто педофіли над жертвами знущались на протязі років?
У цьому разі ОДНОЗНАЧНО ліквідація таких.
А у клінічних випадках - хіміотерапія.
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останній раз розповідали, що знайшли у підвалі двох-трьох дорослих дівчат, які зникли ще в дитинстві. вони вагітніли по кілька разів, лише одна дитина вижила.
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Так педофилы ето такие же люди как гомосеки борющиеся за права и равенство.
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Alex Surov 3d90a6e3 Педофіли мають традиційну орієнтацію і сім'ї.
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Также надо реестр всех судей, депутатов, ментов, что любят рассекать и убиать людей на дорогущих авто ! Требуем реестр !
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Будет ли реестр для торговцев наркотиками, которые убивают нашу молодежь ???!
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в молодежь никто насильно наркоту не запихивает! у каждого своя башка на плечах!
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Ну некоторые нимфетки в 15-16 лет тоже к парням по согласию ходят. Это тоже законно ?
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Кстати, как там дело с ментами, которые убили мальчика, стреляя бухими во дворах ? Их тоже в реестр! Они - детоубийцы !
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Та уже все забыли за того мальчика, он даже в новостях ничего про это...
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Раз пошла такая пьянка, тосделайте реестр голосовавших за зебила!!!
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Отличная идея, чтоб потом не отнекивались за кого голосовали
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Ещё петицию О ВОЗВРАТЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ ДЛЯ ПЕДОФИЛОВ..МАНЬЯКОВ...ИЗВЕРГОВ...НАСИЛЬНИКОВ...КОРУПЦИОНЕРОВ!
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Для тех, кто бухими или под наркотой сбивает детей на дороге !
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Волонтеры из группы «Лучшие люди Одессы» в первые дни поиска опрашивали семью 22-летнего местного жителя, которого потом задержали по подозрению в убийстве Дарьи Лукьяненко. Тогда он говорил, что ничего не слышал - мылся и жарил яйца. Его родные также заверяли, что ничего не видели.

https://www.youtube.com/watch?v=Ql-8c7gdewA

https://www.youtube.com/watch?v=Ir5e1WJudH0
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А кроме смертной казни , что может быть хуже пожизненного ?!

Не думаю , что убийца ребёнка с отягощающими по ныняшним законам может претендовать на нечто меньшее , чем пожизненное без права на амнистию !!!

Другой вопрос как нужно бороться и с теми , кто не убивает , но насилует , кто склоняет детей , кто не считает связь с ребёнком табуированной .
Я за химическую кастрацию -- наказание жёстокое и без права на покаяние ...

Правда есть одно "но" , наказание таким не должно быть даже близко , к наказанию убийц .

Вся жизнь в тюряге хуже , чем кастрация .

Бо в Китае уже раз давали смертную казнь насильникам ... Привело это лишь к тому , что насильники стали ещё и убийцами . Случаи , когда извращенец оставлял жертву живой практически перестали случаться .

Знаком с проблемой - жизнь даже зрелой женщины (не говоря уже про подростка и ребёнка) переживщей такое - это помнят всю жизнь и куча побочных эффектов .

Но подумаем , наверное родители Даши всё бы отдали , чтобы это животное просто не убивало их ребёнка ...
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Elvic Vic - вообще то нет...- я читал исследования на эту тему...
Жизнь в тюрьме - все равно жизнь....
многих людей (преступников) останавливает только страх смерти или утрата здоровья (кастрация)...
Это факт... - а что делать дальше, пускай ученные думают...
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Вы всё в одну кучу , а тут важна системность и соизмеримость меры вины и меры наказания .
За убийство высшая мера - в чём противоренчие ?! Я тоже сторонник смертной казни (СК) , но почитайте , сколько невинновных расстреляли по делу Чекотилло . Да и за Ткача другого приговорили с казни .
В США мудро поступают сейчас - откладывая на 10 лет исполнение казни (где она есть) .

Но даже у ***** есть диктатура , есть ментовской беспредел , но не решается ***** вернуть СК , хотя ему только стоит про это заикнуться , как в месяц всё устроят .

Мы понимает , что Украине нужно сразу отказаться от ЕС , если вернуть СК !

А "утрата здоровья" всё равно меньшее наказание , чем пожизненное , если без права на амнистию .
Так шо химическая кастрация для насильников (но не убийц) очень адекватная мера . Плюс , разумеется и срок соотвествующий . Плюс ущемление в правах на определённые профессии (учитель , врач, тренер) .
Повторяю нужно бороться с преступлением и преступниками , но не забороться так, чтобы все они стали убийцами !
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Уважаемый! Да НЕТУ у нас уже такого наказания как "пожизненное заключение"! Вы наверное не следили за деятельностью пока еще действующей ВР, которая за последние 4 года напринимала таких "законов" - которыми тюрьмы даже для самых отмороженный серийных убийц, превратились в "санатории с некоторыми ограничениями"! Вспомните репортаж про серийного убийцу детей - Ткача! Он благодаря одному из таких "законов", в последние годы отсидки - даже заказывал себе через Интернет праститутку аж из Ярославля! Которая его регулярно обслуживала в специальной "комфортабельной камере", умеблированной, кстати, за счет семей убитых им детей!!! Так что на сегодня единственный (АДЕКВАТНЫЙ содеянному преступлению) способ наказывать убийц-педофилов - это отбивать их у мусорни силой, и просто публично разрывать на куски!
Эта пока еще действующая ВР, скорее примет закон о награждении убийц гос. премиями, чем об ужесточения наказания!!!
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Волонтеры из группы «Лучшие люди Одессы» в первые дни поиска опрашивали семью 22-летнего местного жителя, которого потом задержали по подозрению в убийстве Дарьи Лукьяненко. Тогда он говорил, что ничего не слышал - мылся и жарил яйца. Его родные также заверяли, что ничего не видели.
https://www.youtube.com/watch?v=Ql-8c7gdewA
https://www.youtube.com/watch?v=Ir5e1WJudH0
ПодозреваемыйВбивство Дар'ї Лук'яненко: в мережі просять підписати петицію для ухвалення Радою закону про боротьбу з педофілією - Цензор.НЕТ 2519
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ВР не до єтого закона, за его лоббирование бабло не дадут, на нем не попиаришся особо...
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Причем здесь педофилия ? Это убийство с изнасилованием.Точно та кже мог убить и двадцатилетнюю. В чем разница. Я лично такого боюсь. У меня все девушки на грани совершеннолетия. 18 -19 -20.. И если какая соврет,шо ей больше ?
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Девочке было 11 лет. Поэтому педофилия. В данном случае.
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Я знал девочку,которой тринадцать. На вид - 20-18. И чуть было не трахнул. Спасло лишь то,шо она по глупости начала хвастать,что мастерица миниетов на районе. А мне такие и даром не нужны. После кого ,грязь подбирать.
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так ты латентный педофилище, Хирскл!.. а еще ты ватник и колорад!..
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А вы уверены, что менты не наши очередного терпилу и не выбили показания? В нашей стране смертная казнь для ментов удобнее всего: схватили-запытали- расстреляли. Всё- дело закрыто. Вспомните как пологовского маньяка Ткача ловили: один повесился (?) в камере, другой отсидел 15(!) лет. Всего же посадили и поломали жизни семерым(!) людям... https://www.segodnya.ua/.../vmecto-dushitelja-cerheja...

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так, а єтот детоубийца из статьи уже привлекался по педофилии? если нет, то какой смьісл в списке, если там будущих не будет? єтот список только на 50% вьіполняет свою функцию.
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В Украине нужно вернуть смертную казнь для предателей,педофилов и чиновников корупционеров .=Только уничтожать .
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Боря, доки шукали Чикатіло, встигли розстріляти три людини і з десяток посадили за його злочини, вибивши "зізнання" під тортурами. До чого ти закликаєш, телепню?
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БППшники в Раді не будуть розглядати цей законопроект - їм ніколи , вони зараз іншим стурбовані ...
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Таких подонков надо кастрировать и в тюрьму пожизненно,не сидеть а работать по 12 часов,и никакой связи с внешним миром.
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Когда будут названы и показаны морды ЭТИХ детоубийц ???!!! Или мусора у нас в законе ???!
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К сожалению, педофилия бессмертна, её на УЗИ не выявишь...Она существовала во все времена, во все века ...Бороться можно, но сложно, практически никакого эффекта.
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у меня у дочки такой классный курс был в этом году по самоутверждению в гимназии (5-й класс)

Им там и самооборону показали, но самое главное, очень хорошо поработали с психологией. Ну из серии: не нравится, что кто-то подсел к тебе в общественном месте, встаёшь и уходишь. Неважно, даже если этот взрослый ничего не сделал, а просто неприятно внутри стало. Встаёшь и уходишь. Кто что подумает при этом - пофиг.
Ну там много чего, но очень классные штуки. Пару месяцев курс шёл, мы платили за него как родители. Класс поделили пополам, чтобы не больше 13 человек в группе.

Это я к тому что заботу о безопасности детей можно и нужно развивать с этой стороны.
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Да, это уже становится необходимостью...Помню, когда мне было лет 7, я с подружками во дворе играла в прятки и я забежала в подъезд на 2-й этаж. Возле лифта стоял высокий парень лет 20, я буду помнить его всю жизнь..Увидев меня и, быстро оглянувшись вокруг, он подскочил ко мне, вздернул мое короткое платьице и уже было схватился за мои трусишки, но я, от перепугу, стала визжать не своим голосом и он бросился бежать..Мне тогда просто очень-очень повезло........
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за жестокое убийство ребенка-только смертная казнь
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Одесские СМИ пишут, что этот подонок приехал из России.
На видео волонтеров говорит по русски.
Почему от этом не говорят?
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Подонок приехал из росии? Значит это не наш подонок? Уф, аж отлегло
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУбийство Дарьи Лукьяненко: в сети просят подписать петицию для принятия Радой закона о борьбе с педофилией
 
 
 
 
 
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