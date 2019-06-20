 Убийство Дарьи Лукьяненко: в сети просят подписать петицию для принятия Радой закона о борьбе с педофилией

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника криминальной полиции – первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, на сайте ВР еще 27 мая появилась петиция для скорейшего принятия закона №6607.
Аброськин напомнил о том, как 29 июля 1994 года в Гамильтоне, округ Мерсер, штат Нью-Джерси (США), семилетняя Меган Канка была изнасилована и убита соседом Джесси Тиммендекасом. Преступление привлекло широкое внимание общественности к проблеме педофилии и привело к принятию в мае 1996 года Закона Меган (Megan's Law). Согласно этому закону общественность получила доступ к информации о местонахождении преступников, осужденных за преступления на сексуальной почве. Тогда весь штат Нью-Джерси поднялся с требованием принять соответствующий закон, и он был принят.
"Украина - не Америка, и мы - не они, мы можем принимать законы по неотложным переименованием улиц, евробляхам и так далее, но только, к сожалению, не о защите наших детей. Может, все же примем наш закон Дарьи Лукьяненко или ради памяти той же Алины Васютиной из Горняка, которая два года назад была изнасилована и замучена подонком? Сколько еще детей мы должны потерять?" - написал Аброськин.
Напомним, полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. В ее убийстве признался 22-летний местный житель Николай Тарасов.
Як по життю, так і по діях.
Подекуди зниклих знаходять вже в дорослому віці живими або ж мертвими через цілька років. Збоченці тримають жертв у підвалах, гвалтують, знущаються.
І ніяких законів вони не бояться.
і ще раз назвеш мене ботом - отримаєш.
У цьому разі ОДНОЗНАЧНО ліквідація таких.
А у клінічних випадках - хіміотерапія.
Ибо откупятса
https://www.youtube.com/watch?v=Ql-8c7gdewA
https://www.youtube.com/watch?v=Ir5e1WJudH0
Не думаю , что убийца ребёнка с отягощающими по ныняшним законам может претендовать на нечто меньшее , чем пожизненное без права на амнистию !!!
Другой вопрос как нужно бороться и с теми , кто не убивает , но насилует , кто склоняет детей , кто не считает связь с ребёнком табуированной .
Я за химическую кастрацию -- наказание жёстокое и без права на покаяние ...
Правда есть одно "но" , наказание таким не должно быть даже близко , к наказанию убийц .
Вся жизнь в тюряге хуже , чем кастрация .
Бо в Китае уже раз давали смертную казнь насильникам ... Привело это лишь к тому , что насильники стали ещё и убийцами . Случаи , когда извращенец оставлял жертву живой практически перестали случаться .
Знаком с проблемой - жизнь даже зрелой женщины (не говоря уже про подростка и ребёнка) переживщей такое - это помнят всю жизнь и куча побочных эффектов .
Но подумаем , наверное родители Даши всё бы отдали , чтобы это животное просто не убивало их ребёнка ...
Жизнь в тюрьме - все равно жизнь....
многих людей (преступников) останавливает только страх смерти или утрата здоровья (кастрация)...
Это факт... - а что делать дальше, пускай ученные думают...
За убийство высшая мера - в чём противоренчие ?! Я тоже сторонник смертной казни (СК) , но почитайте , сколько невинновных расстреляли по делу Чекотилло . Да и за Ткача другого приговорили с казни .
В США мудро поступают сейчас - откладывая на 10 лет исполнение казни (где она есть) .
Но даже у ***** есть диктатура , есть ментовской беспредел , но не решается ***** вернуть СК , хотя ему только стоит про это заикнуться , как в месяц всё устроят .
Мы понимает , что Украине нужно сразу отказаться от ЕС , если вернуть СК !
А "утрата здоровья" всё равно меньшее наказание , чем пожизненное , если без права на амнистию .
Так шо химическая кастрация для насильников (но не убийц) очень адекватная мера . Плюс , разумеется и срок соотвествующий . Плюс ущемление в правах на определённые профессии (учитель , врач, тренер) .
Повторяю нужно бороться с преступлением и преступниками , но не забороться так, чтобы все они стали убийцами !
Эта пока еще действующая ВР, скорее примет закон о награждении убийц гос. премиями, чем об ужесточения наказания!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Ql-8c7gdewA
https://www.youtube.com/watch?v=Ir5e1WJudH0
Подозреваемый
Им там и самооборону показали, но самое главное, очень хорошо поработали с психологией. Ну из серии: не нравится, что кто-то подсел к тебе в общественном месте, встаёшь и уходишь. Неважно, даже если этот взрослый ничего не сделал, а просто неприятно внутри стало. Встаёшь и уходишь. Кто что подумает при этом - пофиг.
Ну там много чего, но очень классные штуки. Пару месяцев курс шёл, мы платили за него как родители. Класс поделили пополам, чтобы не больше 13 человек в группе.
Это я к тому что заботу о безопасности детей можно и нужно развивать с этой стороны.
На видео волонтеров говорит по русски.
Почему от этом не говорят?