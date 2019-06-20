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 Киевский окружной админсуд должен сдать экзамен на украинскость и подтвердить законность регистрации ПЦУ, - Парубий

Киевский окружной административный суд должен "сдать экзамен на украинскость" и подтвердить законность регистрации Православной церкви Украины.

Об этом заявил 20 июня в Верховной Раде спикер парламента Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

По его словам, в Украине "уже происходят попытки реванша".

"Московская церковь в Украине не только не собирается выполнять закон, честно указывать свой реальный центр – Москву, они уже пытаются отменить регистрацию и украинской, вселенски признанной церкви, хотят забрать у украинцев право иметь свою церковь. Киевский окружной административный суд должен сдать экзамен на государственность и украинскость – и однозначно подтвердить законность регистрации Православной церкви Украины", – заявил Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП просит Окружной админсуд Киева отменить регистрацию ПЦУ

Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила 19 июня, что Окружной админсуд Киева открыл производство по делу с требованием отменить государственную регистрацию Православной церкви Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/n3133241
 
 
 Топ комментарии
 
кацапів плющить від України і українців, це відомий факт
вбийся об стіну, мокша
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Такой же самый экзамен должен сдать и логопед.
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а оце не спроби реваншу?
як на мене, то це він і є
Киевский окружной админсуд должен сдать экзамен на украинскость и подтвердить законность регистрации ПЦУ, - Парубий - Цензор.НЕТ 2891
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Картавый - киевский админсуд никому н чего не должен, а такип заявления следует расценивать как давление на суд.
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Это происки Московии. Вот официальные данные:

Новая церковь, которая получила в начале января томос об автокефалии от Вселенского патриарха, теперь имеет официальное (полное и сокращенное) юридическое название. «Киевская Митрополия Украинской православной церкви (Православная церковь Украины)», что сокращенно будет Киевская митрополия УПЦ (ПЦУ).
Данные о регистрации религиозной организации доступны в Едином реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Лучше искать по коду 42783113.
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Претензия Московии в том, что УПЦ МП и УПЦ(ПЦУ) имеют одно название - Киевская Митрополия Украинской православной церкви.
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Это разве одно название? Митрополия и патриархия это разные вещи.
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УПЦ МП и УПЦ (ПЦУ) официально зарегистрированы с одним названием - Украинская православная церковь.
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Варфоломій не у маразмі,як Філарет..


тому він чітко продумав цей момент..

тому УПЦ ,УПЦ (КП) -це фантазії МАРАЗМАТИКА ФІЛАРЕТА,на жаль ,внаслідок певної безхребетності Єпіфанія,ця назва "проскочила" у кількох документах ПЦУ.
У Томосі її немає.


2) СУД не мав би прийняти подання від УПЦ. такої релігійної організації НЕ ІСНУЄ більше.
Згідно Закону,втратила назву. Київський окружний адмінсуд має скласти іспит на українськість і підтвердити законність реєстрації ПЦУ, - Парубій - Цензор.НЕТ 9120
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Киевская Митрополия Украинской православной церкви

Киевская Митрополия Православной Церкви Украини (рос.переклад)
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Запись в реестре юрлиц: РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ)"
( КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ УПЦ (ПЦУ) )
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бачив..
Це дійсно ІДІОТИЗМ з БОКУ Юридичної служби ЄПІФАНІЯ..

Переконаний, тоді ПОСЛУХАВ ФІЛАРЕТА І подав назву саме у такому варіанті у МІнЮСТ ( у ТОМОСІ УПЦ немає). Але ЩЕ НЕ ПІЗНО ПЕРЕРЕЄСТРУВАТИ.

ЩОБ НЕ БУЛО ЖОДНИХ ПИТАНЬ. Бо на час реєстрації УПЦ ще існувала юридично.
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Подання в суд абсурдне ,бо посилається на російський переклад з англійської щодо назви...
а Суди в Україні повинні користуватись Законом і державною мовою.
Тупому Парубію пора це знати..

"св"ятіша церква -МОВНИЙ ПОКРУЧ ,ЗБОЧЕННЯ.Святіша ВІД ЧОГО ?

Московська підлота Бахов "наваяв ..уйню" ,а тупий спікер по-ідіотськи йому відповідає.. Київський окружний адмінсуд має скласти іспит на українськість і підтвердити законність реєстрації ПЦУ, - Парубій - Цензор.НЕТ 644
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Говоили Пете, что реформу нужно начинать с судов. А не рекламировать себя безвизом и Томосом.
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ага.. "реформа по -Барижному" -створити Систему,де суди нагнув "під себе" Київський окружний адмінсуд має скласти іспит на українськість і підтвердити законність реєстрації ПЦУ, - Парубій - Цензор.НЕТ 2827
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Погоджусь з Кононенко в одному..
На час реєстрації ПЦУ УПЦ (МП-неформально) ще існував,тому ПЦУ не міг подавати у МІнюст (Котрий теж очолює людина не найбільшого розуму постмайданний дегенерат Петренко) назву з існуючою абревіатурою УПЦ(КП-неформально)....

Але Бахов теж послуговується не Законами,а політичною доцільністю ,як і суди,тому подання зробив зараз ,коли суд може відмовити приймати документи від вже неіснуючої (у назві) організації А не раніше ,коли мав всі підстави ,але знав,що при Баризі Суди йому не допоможуть..

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ.
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Такой же самый экзамен должен сдать и логопед.
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оце гуд! а де той пульт), керування судовою гілкою влади?!
ліксєїч) забрав і палабію), віддав? Киевский окружной админсуд должен сдать экзамен на украинскость и подтвердить законность регистрации ПЦУ, - Парубий - Цензор.НЕТ 2641
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У Києві у Володимирському соборі з ініціативи владики Філарета розпочалось зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, яке його учасники називають "помісним собором".
Головна мета "собору", як раніше анонсував колишній патріарх УПЦ КП, - відродити Київський патріархат, який буде існувати окремо від автокефальної Православної церкви України. Епіфаній: ультиматуми Філарета - це приниження мене як предстоятеля Філарет хоче відсунути Епіфанія від керівництва ПЦУ. Що буде з томосом? Філарет скликає собор для збереження Київського патріархату: на коли і які будуть наслідки
Помісний собор - зібрання церковних архієреїв, священників та мирян, який може схвалювати стратегічні рішення в церкві та скасовувати рішення синоду.
Православна церква України на чолі з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм вже назвала цю подію "самовільними й позастатутними зборами невизначеної групи неуповноважених осіб".
Там наголосили, що Філарет не має права одноосібно збирати помісний собор ні за чинним статутом ПЦУ, ні за колишнім статутом УПЦ КП.
У заяві ПЦУ напередодні "собору" чітко вказувалось, що всі організатори та учасники цих зборів будуть відділені від автокефальної церкви "з усіма канонічними та юридичними наслідками".
Одночасно з "собором" Філарета митрополит Епіфаній зібрав у Києві "Всеукраїнський церковно-громадський форум Єдності Українського Православ'я". Киевский окружной админсуд должен сдать экзамен на украинскость и подтвердить законность регистрации ПЦУ, - Парубий - Цензор.НЕТ 9918 Image caption Для учасників "собору" у Володимирському храмі встановили стільці
Представники Філарета вже заявили, що з Київської богословської академії відрахували двох студентів, начебто за підтримку почесного патріарха.
Більшість нинішніх ієрархів ПЦУ, які раніше належали до неканонічного Київського патріархату, проігнорували зібрання Філарета.
На "помісний собор" УПЦ КП прибули всього кілька єпископів з понад 40, які до неї раніше належали.
Хто ж прийшов
"Собор" проводять у колишньому головному храмі УПЦ КП - Володимирському соборі, настоятель якого протоієрей Борис Табачек є прибічником та давнім соратником Філарета. Киевский окружной админсуд должен сдать экзамен на украинскость и подтвердить законность регистрации ПЦУ, - Парубий - Цензор.НЕТ 9918
Як передає кореспондент BBC News Україна, до Володимирського собору з Росії приїхали митрополит Білгородський і Обоянський Іоасаф та його вікарний єпископ Петро (Москальов). Відповідно до списку учасників собору, на нього має приїхати і єпископ Фалештський і Східно-Молдовський Філарет (Теодор Панку). Киевский окружной админсуд должен сдать экзамен на украинскость и подтвердить законность регистрации ПЦУ, - Парубий - Цензор.НЕТ 9918 Image caption Частина планованих учасників "собору"
У РФ та Молдові існують декілька православних парафій, які належали до УПЦ КП, їх керують саме ці ієрархи.
Також на "собор" запрошені настоятелі деяких монастирів: Свято-Феодосіївського архімандрит Макарій (Папіш), Свято-Миколаївського (у Богуславі) архімандрит Арсеній (Пожарний).
За даними BBC, архімандрит Макарій відмовився йти на "собор".
У Володимирський собор запросили також насельника Свято-Феодосіївського монастиря архімандрит Андрій (Маруцак) протоієреї: Леонтій Никитенко, Роман Загурський (США), Володимир Чайка (Німеччина) та диякон Василій Дідух.
Водночас джерела BBC у ПЦУ припускають, що частина вказаних у списках гостей настоятелів можуть не з'явитись на собор.Наступ Філарета
Про намір скликати собор з метою відновити Київський патріархат Філарет офіційно заявив 11 червня на спеціальних зборах інтелігенції.
"Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року (Помісного собору УПЦ КП 15 грудня, який ухвалив рішення про саморозпуск задля входження в ПЦУ - Ред.). Значить, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня", - сказав Філарет.
Колишній патріарх Філарет не визнає того, що Київський патріархат 15 грудня зранку провів помісний собор і ухвалив рішення про саморозпуск, щоб одразу влитись до автокефальної Православної церкви України. Киевский окружной админсуд должен сдать экзамен на украинскость и подтвердить законность регистрации ПЦУ, - Парубий - Цензор.НЕТ 9918 Копирайт изображения Getty Images/BBC
"Собору помісного Київського патріархату 15 грудня не було, а був збір підписів під постановою помісного собору. Ми ту постанову на помісному соборі відкинемо і він буде для нас недійсним", - вважає Філарет.
Почесний патріарх хоче зробити це для того, щоб, за його словами, зберегти Київський патріархат, який буде незалежним від Москви, й Константинополя.
Філарет заявляє, що нинішня автокефальна православна церква залежна від Вселенського патріархату, а, якби він наперед знав зміст томосу про автокефалію, який надали ПЦУ, то не прийняв би його.
"Епіфаній - слуга Вселенського патріарха, а так звана ПЦУ служить інтересам греків", - вважає владика.
Філарет наполягає, що статус ПЦУ як митрополії, а не патріархату, принижує церкву і є ознакою її несамостійності.
Після проведення Філаретом "собору" і створення альтернативи ПЦУ, соратники почесного патріарха в очах світового православ'я і Вселенського патріарха можуть стати розкольниками.
Владику Філарета така перспектива не лякає. Він усвідомлює, що після "собору" знову може опинитись у неканонічному статусі, як був до рішення Вселенського патріархату від 12 жовтня 2018 року. Киевский окружной админсуд должен сдать экзамен на украинскость и подтвердить законность регистрации ПЦУ, - Парубий - Цензор.НЕТ 9918 Копирайт изображения Getty Images
Почесний патріарх наполягає, що зможе "зберегти Київський патріархат. Він хоч буде і маленьким, але виросте у велику церкву".
Так само Філарету неважливо, що його підтримує тільки незначна частина єпископів. За його словами, для розвитку церкви "від самого малого" достатньо всього двох єпископів, щоб вже потім висвячувати нових (за церковними канонами, висвячувати у єпископи можуть як мінімум двоє єпископів, а без єпископа церква не може функціонувати, оскільки тільки вони можуть освячувати необхідне для таїнств миро).Позиції Епіфанія
У свою чергу предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній і більшість єпископів наполягають, що церква є автокефальною та незалежною. Там наводять приклад багатьох інших помісних церков, які не мають статусу патріархії.
За даними джерел BBC, Вселенський патріархат однозначно підтримує Епіфанія і не виключає застосування санкцій у разі втілення сценарію відновлення Київського патріархату.
11 червня митрополит Епіфаній відвідував Константинополь, де вітав з днем ангела Вселенського патріарха.
Там він навіть мав коротку розмову з предстоятелем Елладської церкви архієпископом Ієронімом, визнання з боку якої ПЦУ хоче добитись вже восени.
Раніше в інтерв'ю ВВС News Україна Епіфаній пояснював причину конфлікту з Філаретом - той сам хотів керувати ПЦУ, проте новий предстоятель почав самостійно розвивати новостворену церкву, а багато вимог Філарета до себе назвав "ультиматумами, які його принижують". Киевский окружной админсуд должен сдать экзамен на украинскость и подтвердить законность регистрации ПЦУ, - Парубий - Цензор.НЕТ 9918 Копирайт изображения UNIAN Image caption Митрополита Епіфанія підтримує абсолютна більшість єпископів церкви
Конфлікт у новій українській церкві став публічним на початку травня. Колишній предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет тоді заявив, що він досі є патріархом київським, а сам патріархат нібито досі існує.
Водночас ПЦУ і Міністерство юстиції це заперечують.
Між Філаретом та предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм відбувся конфлікт за першість у церкві.
Формально Філарет є простим єпископом ПЦУ й керівником Київської єпархії, а також членом виконавчого органу церкви - синоду. Він користується титулом почесного патріарха, але визнають його лише у ПЦУ.
На початку травня Філарет озвучив низку звинувачень у бік Епіфанія, зокрема, у невиконанні певних домовленостей, начебто досягнутих перед об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року, та у залежності від Константинополя (Вселенського патріархату).
Почесний патріарх заявляє, що низка положень томосу про автокефалію та статуту ПЦУ невигідні для української церкви й закликав їх не виконувати. Киевский окружной админсуд должен сдать экзамен на украинскость и подтвердить законность регистрации ПЦУ, - Парубий - Цензор.НЕТ 9918 Копирайт изображения FACEBOOK/ORTHODOX.IN.UKRAINE Image caption У Константинополі митрополит Епіфаній зустрівся із предстоятелем Елладської церкви архієпископом Ієронімом
14 травня Філарет збирав єпископів ко
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митрополит Епіфаній зібрав у Києві "Всеукраїнський церковно-громадський форум Єдності Українського Православ'я".



ні.


Драбинко зібрав.
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у Володимирському соборі з ініціативи владики Філарета розпочалось зібрання частини ієрархів, священників та мирян колишньої УПЦ Київського патріархату, яке його учасники називають "помісним собором".



ще можна було бйого назвати всегалактичним.. і це теж буде законно.(до протесту аборигенів з Альфи Центаври або Тау КИТА у випадку існування там подібної організації з такою абревіатурою)..


"Всегалактичний помісний УСТАНОВЧИЙ собор УПЦ КП".



У даний момент назва УПЦ КП є вільна (довідка Мінюсту) Київський окружний адмінсуд має скласти іспит на українськість і підтвердити законність реєстрації ПЦУ, - Парубій - Цензор.НЕТ 9813


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Дело в том что в Едином реестре юридических лиц тысячи юридических организаций (парафий) УПЦ КП (поиск по фразе "УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ"). Они все действующие.
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украинскость ? украинизизм, украинизасизм,украининость ,украиность
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кацапів плющить від України і українців, це відомий факт
вбийся об стіну, мокша
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я тебе скажу, ты только не обижайся
ВЕСЬМИРСНАМИ - это давно уже утопия
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Ресурс "Страна.Юа" - это пропагандистский вражеский ресурс. Один из. Там предельно все понятно с контентом и направленностью. В недоумении, почему этот интернет гавно-толчок до сих пор работает.
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Страна Юа давно відомий проросійський "зливний бачок"...
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Наверное самая бездарная Рада за все время существования. Ни один закон не могли принять, что бы его успешно не оспорили в суде. Работали как мотрос Жалезняк, по революционной необходимости.
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Думаю,тут не цей випадок..
УПЦ (МП) не існує зараз (втратила назву) ,тому суд просто не мав би прийняти подання...
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Номер два, спроси номера один как он проводил судебную реформу. Ну и ты тоже...
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когда уже уберут этого придурка со справкой?
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хто бачив ту справку, і звідки пішла інформація?
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Я особисто бачив, з Андрієм в одній палаті лежали. У мене така ж.
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Разжигаете, ради Слуги, гражданский конфликт в столице?!
Лишний раз подумайте...
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Если решение будет! То я думаю его спалят, а часть уродов может пострадать!
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Андрей Парубий все верно говорит. У кацаспких псов и про-российских шлюх конвульсии при одном виде Парубия или Турчинова и это нормально. Эти люди в свое время спасли государство и за это им спасибо. Полностью поддерживаю все, что сказал Парубий. Добвалю: провести проверку на детекторе всех судей.
Задавать три вопроса:
1. россия - враг или друг?
2. На Донбассе идет война между россией и Украиной или внутренний гражданский конфликт?
3. Вы брали взятки?
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Пора "самому гуманному суду" признать УПЦ МП филиалом российской православной церкви в Украине со всеми последствиями.
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// хотят забрать у украинцев право иметь свою церковь // Ну это неправда, у украинцев и до ПЦУ была своя церковь, и даже не одна, и даже если учесть, что Парубий проигнорировал другие конфессии. УПЦ КП и УАПЦ были на все 100% украинскими православными церквями, независимыми от Москвы. Государству не нужно было агрессивно вмешиваться в вопрос их объединения, вообще не нужно было вмешиваться, это полностью церковные дела, не связанные со светской жизнью, а Украина, как известно, светское государство. Церковники сами пусть решают свои вопросы, а люди сами определяют для себя ходить ли в церковь и в какую.
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Суд может сдавать экзамен только на профессионализм и независимость, а слова Парубия считаю давлением законодательной власти на судебную.
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А він інакше не вміє.. ((
засідання з переголосуваннями по 10 раз у вР всі бачили ..(
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиевский окружной админсуд должен сдать экзамен на украинскость и подтвердить законность регистрации ПЦУ, - Парубий
 
 
 
 
 
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