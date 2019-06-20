 Волкер призвал Россию прекратить лгать о причинах крушения MH17

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
Волкер призвал РФ сотрудничать со следствием и соблюдать резолюцию Совета Безопасности ООН № 2166 от 2014 года. Он потребовал от России гарантий, что все обвиняемые предстанут перед лицом правосудия.
"России пора положить конец ее лжи относительно сбитого самолета MH17 и прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации", - заявил он.
Напоминаем, 19 июня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.
По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".
Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.
СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.
Это же бред, чтоб паРаша не врала.
Я такого же мнения . Я думал , шо я один такой . Тут весь Цензор молится на этого Волкера
Россияняне не попадут в обещанный им путяным рай?
Кремль по задумке должен испугаться и исправиться.
Только пока плохо получается.
Если кремль не исправится то что будет?
Признают рашку террористом и вышлют воиска как против игила?
Не вышлют.У рашки есть ядерное оружие,а у игила нет.
Это есть две большие разницы.
И пока не будет расследование сговора Обамки с рашкой по разоружению Украины в рамках подготовки к агрессии в 2014 году делов вообще не будет.
Зная нравы истеблишмента Европы (Шредер, Саркози, Берлускони) они бы с удовольствием забыли историю с Боинг МН17, но.. есть благословенная богом Америка, которая не дает этим курвам стать конченными **********.
Боже, храни Америку и её народ!
Призвал? Вот молодец. А где озабоченность?
Без озабоченности твои призывы и обеспокоенности не возымеют эффекта.
ИМХО этот вариант - непроходной (потеря "ЛДНР" означает полный разгон всего "силового блока" с люстрацией и заменой на новые кадры, то есть то на что не решился даже Хрущ). Значит, легенда про "настамнет" продолжится, до 2020-го года, на который намечен суд. Как-то так.
кремлёвские ватники просто нищеброды и жмоты.
Денюшку выплатить - их просто жжаба давит, кроме того денех нет и они держатся.
Могли бы хоть, для приличия, запретить полеты "аэрофлота" над своими территориями...