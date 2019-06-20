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 Политика Украины, За рубежом
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 Волкер призвал Россию прекратить лгать о причинах крушения MH17

Спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер призвает Россию "прекратить беспардонную кампанию дезинформации" относительно причин крушения самолета рейса МН17.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

Волкер призвал РФ сотрудничать со следствием и соблюдать резолюцию Совета Безопасности ООН № 2166 от 2014 года. Он потребовал от России гарантий, что все обвиняемые предстанут перед лицом правосудия.

Волкер призвал Россию прекратить лгать о причинах крушения MH17 01

"России пора положить конец ее лжи относительно сбитого самолета MH17 и прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации", - заявил он.

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Напоминаем, 19 июня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/n3133238
 
   
 Топ комментарии
 
А прекратить скунса вонять Волкер не призвал?
Это же бред, чтоб паРаша не врала.
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Абдалла‏ @turkmendagz



Зная нравы истеблишмента Европы (Шредер, Саркози, Берлускони) они бы с удовольствием забыли историю с Боинг МН17, но.. есть благословенная богом Америка, которая не дает этим курвам стать конченными пидарасами.
Боже, храни Америку и её народ!
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Москва бреше, як дихає. А їй пропонують не брехати, значить задихнутись.
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А прекратить скунса вонять Волкер не призвал?
Это же бред, чтоб паРаша не врала.
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Бен Ладена смогли же ликвидировать,если захотели , пустой скулёж ...
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США, как и весь демократический мир, считает, что Московия должна сознаться в преступлении и написать чистосердечное признание.
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Да просто тут всё ребята. Есть у каждого в доме в унитазе. Где водяная пробка защищает жителей от канализации. Вбить параше в пасть кляп и не будет вонять. Омерика чего забыла или разучилась это делать. Пусть вкушает вонидло пока не вспомнит. Наше дело заткнуть местную канализацию типа Г+Г Мы могли, в принципе и ******** тампекс в понторезку сунуть, но нужно, чтоб кто то держал скотиняку
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" Это же смешно "

Я такого же мнения . Я думал , шо я один такой . Тут весь Цензор молится на этого Волкера Волкер закликав Росію припинити брехати про причини катастрофи MH17 - Цензор.НЕТ 9580
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Москва бреше, як дихає. А їй пропонують не брехати, значить задихнутись.
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Це порожні балачки, рашка завжди вела себе як бидло, вона завжди бреше і вбиває. Про щось її просити лише себе принижувати, лише діями до кацапів щось доходить.
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А они считают что Вы лжете, да и нет у Вас доказательств. Время выразить глубочайшую озабоченность.
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кацапам врать как дышать.На вранье все кгбшное шобла кремлевская держится у власти
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А то что будет?
Россияняне не попадут в обещанный им путяным рай?
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Ложь,это само естество раиси,господин Волкер,если вы ещё не поняли, кацапу сбрехать,как тебе высморкаться
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Як на мене, то Росія має продовжити брехати. Тоді на Заході нарешті зрозуміють, що Росія брехлива по природі і її потрібно тримати у вольєрі.
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Володимир Семенович, котрий Висоцький писав:"Я дышу, а значит - я люблю, я люблю, а значит - я живу!". Не хочу перефразовувати полета і барда, але для кацапів само проситься: "Я дышу, а значит - просто лгу, просто лгу, а значит - я живу!". А щодо Волкера, то він - дорослий дядько, має вигляд і поведінку розумного. Цей вишкіл у нього - досвідченого служаки спецслужб. Тому я схиляюся до думки, що Волкеру кацапів тролить.
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Та срали свинорусы на ваши призывы. Лучше бы пару пакетов санкций им впаяли
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Ну они вроде бы как играют в игру с двумя полицейскими.
Кремль по задумке должен испугаться и исправиться.
Только пока плохо получается.
Если кремль не исправится то что будет?
Признают рашку террористом и вышлют воиска как против игила?
Не вышлют.У рашки есть ядерное оружие,а у игила нет.
Это есть две большие разницы.
И пока не будет расследование сговора Обамки с рашкой по разоружению Украины в рамках подготовки к агрессии в 2014 году делов вообще не будет.
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А с чего ты взял, что Обама разоружал Украину? Мы сами ее разоружали 28 лет, я имею ввиду военную верхушку которая растаскивала армию. А с 2010 года при Януковоще еще туда и ФСБ втулили для ускорения процесса. А Кучма ***** вообще нас ядерного оружия лишил
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Абдалла‏ @turkmendagz



Зная нравы истеблишмента Европы (Шредер, Саркози, Берлускони) они бы с удовольствием забыли историю с Боинг МН17, но.. есть благословенная богом Америка, которая не дает этим курвам стать конченными **********.
Боже, храни Америку и её народ!
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Шо Волкер сделал?
Призвал? Вот молодец. А где озабоченность?
Без озабоченности твои призывы и обеспокоенности не возымеют эффекта.
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Спасибо Курт. Благодаря таким людям миру регулярно напоминают о существовании террористического государства и необходимости борьбы с режимом педофилов во главе с карликом путиным.
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Собственно, тут такое: РФ может признать что Бук ихний, и что пригнали без ведома высшего командования (такого не бывает, конечно, но лазейка оставлена), и что на данный момент есть вариант отделаться компенсациями и наказанием всего этого нижесреднего звена. Правда, встаёт проблема: РФ больше не "посредник в урегулировании", а участник конфликта. Опять же, можно списать на среднее звено, но тогда придётся прекратить валять дурака с "народными республиками", т.е. вывести с территории Донбасса 1-й и 2-й армейский корпуса 8-й общевойсковой армии ВС РФ, выплатить репарации, запустить ООНовских миротворцев и т.д. В сущности, ставка на раскол в правящем блоке.
ИМХО этот вариант - непроходной (потеря "ЛДНР" означает полный разгон всего "силового блока" с люстрацией и заменой на новые кадры, то есть то на что не решился даже Хрущ). Значит, легенда про "настамнет" продолжится, до 2020-го года, на который намечен суд. Как-то так.
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вы же понимаете, что структура власти в раиське уголовно-криминальная. и сдача своих подельников, пусть и низшего звена в глазах других подельников будет опусканием. а опущенный паханом быть не может.
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Это-то понятно; я лишь истолковываю позицию Запада, как она выглядит по итогам голландского расследования. На Западе власти устроены так: они обычно оставляют лазейку при разборках, чтобы проблему можно было бы закрыть на определённом этапе. В этом и состоит смысл того что назвали только фамилии среднего звена, не затронув ни верхушку ГШ, ни МО, ни командование 53-й бригады.
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лгать не перестанет . а участие своих военных может и признает . лет так через пятьдесят-сто . когда все забудут об этом . у Московии так всегда . сначала нет . не может быть . а потом . ну да что то там такое было но мы не виноваты это все предыдущая власть
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Когда роисся прекратит лгать, потыкайте её палочкой: скорее всего, она просто сдохла.
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Ну или в Кремле обосновался какой-то генерал Пиночетов. Что практически невероятно.
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3 миллиарда долларов 300 семьям погибших по 10 миллионов за погибшего -
кремлёвские ватники просто нищеброды и жмоты.
Денюшку выплатить - их просто жжаба давит, кроме того денех нет и они держатся.
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Це то саме шо призвати дятла не довбати ключом дерева
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И вот, что удивительно по сбитому Россией самолету, за 5 прошедших лет нет ни одной "санкции" от государств "возмущенных и озабоченных"...
Могли бы хоть, для приличия, запретить полеты "аэрофлота" над своими территориями...
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