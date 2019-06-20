 Волкер призвал Россию прекратить лгать о причинах крушения MH17

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

Волкер призвал РФ сотрудничать со следствием и соблюдать резолюцию Совета Безопасности ООН № 2166 от 2014 года. Он потребовал от России гарантий, что все обвиняемые предстанут перед лицом правосудия.

"России пора положить конец ее лжи относительно сбитого самолета MH17 и прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации", - заявил он.

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Напоминаем, 19 июня прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.