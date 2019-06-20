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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3541) протест (4433) Россия (73079) православие (224) Долгов (26)

 Христианская религия - это мирное существование, а не оккупация территорий, - посол Украины Долгов покинул Межпарламентскую ассамблею православия в знак протеста против выступления российского депутата

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата С.Гаврилова в знак протеста.

Долгов заявил, что "все украинцы хотят собственную церковь, и то, что мы знаем и что получили - это жесткое сопротивление со стороны Москвы".

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На вопрос, как бы он оценил тот факт, что Россия является председателем Межпарламентской ассамблеи православия, посол Украины отметил, что это решение зависит от членов организации.

"Россия оккупировала территорию Украины и продолжает воевать и сегодня. Сегодня у нас один погибший и четверо раненых военных. Это для нас Россия ... Христианская религия и церковь - это мирное существование, а не оккупация территорий. Вот и все. У меня больше нет комментариев", - отметил Долгов.

19-22 июня в Грузии проходит сессия двадцать шестой Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (IAO). В рамках мероприятия Грузию посетили около 100 участников делегаций 25 стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3133237
 
   
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А что Рашка православное государство? Да там больше 50% мусульмане, 30% вообще непонятно какой веры и лишь процентов 20 православные. Дочь Лаврова и то приняла мусульманство. Рашка это не православное государство.
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А то

За веру(православную),царя и отечество.
Такой слоган российской империи.
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Конечно не православное. Православные Правь славят, а в паРаше Христа. Они забыли свою исконную религию и перешли на византийский вариант иудо-христианства.
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Це хрестові походи і нескінчені війни. Ото ще знавець історії.
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Непонятно из текста сообщения, что именно сказал Гаврилов такое, что вызвало протест Долгова.
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качество текста новостей стало ужасным. эта новость не исключение.
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Так нормально все с текстом.
Дело не в том что кто то сказал,а в действиях.
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Дело не в том что кто то сказал
--

может да, а может нет. был бы нормальный текст, не было бы "может"
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Мордор это вотчина Сатаны на земле доказано столетиями
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хорошо отхлестал сатанопоклонников кремлевских
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Какая она мирная? Попы за две тысячи лет народу в землю загнали без счёта.. Християнська релігія - це мирне існування, а не окупація територій, - посол України Долгов залишив Міжпарламентську асамблею православ'я на знак протесту проти виступу російського депутата - Цензор.НЕТ 3867
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХристианская религия - это мирное существование, а не оккупация территорий, - посол Украины Долгов покинул Межпарламентскую ассамблею православия в знак протеста против выступления российского депутата
 
 
 
 
 
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