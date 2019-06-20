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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3541) протест (4433) Россия (73079) православие (224) Долгов (26)

 Христианская религия - это мирное существование, а не оккупация, - посол Украины Долгов устроил демарш российскому депутату

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов в знак протеста покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата Сергея Гаврилова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата С.Гаврилова в знак протеста.

Долгов заявил, что "все украинцы хотят собственную церковь, и то, что мы знаем и что получили - это жесткое сопротивление со стороны Москвы".

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На вопрос, как бы он оценил тот факт, что Россия является председателем Межпарламентской ассамблеи православия, посол Украины отметил, что это решение зависит от членов организации.

"Россия оккупировала территорию Украины и продолжает воевать и сегодня. Сегодня у нас один погибший и четверо раненых военных. Это для нас Россия ... Христианская религия и церковь - это мирное существование, а не оккупация территорий. Вот и все. У меня больше нет комментариев", - отметил Долгов.

19-22 июня в Грузии проходит сессия двадцать шестой Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (IAO). В рамках мероприятия Грузию посетили около 100 участников делегаций 25 стран.

Источник: https://censor.net.ua/n3133237
 
   
 Топ комментарии
 
А что Рашка православное государство? Да там больше 50% мусульмане, 30% вообще непонятно какой веры и лишь процентов 20 православные. Дочь Лаврова и то приняла мусульманство. Рашка это не православное государство.
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качество текста новостей стало ужасным. эта новость не исключение. Християнська релігія - це мирне існування, а не окупація територій, - посол України Долгов залишив Міжпарламентську асамблею православ'я на знак протесту проти виступу російського депутата - Цензор.НЕТ 3297
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А что Рашка православное государство? Да там больше 50% мусульмане, 30% вообще непонятно какой веры и лишь процентов 20 православные. Дочь Лаврова и то приняла мусульманство. Рашка это не православное государство.
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А то

За веру(православную),царя и отечество.
Такой слоган российской империи.
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чтец. вы давно не читали русские газеты, теперь у них слоган:

За веру(шаманскую),царя и отечество.
Такой слоган российской империи. Християнська релігія - це мирне існування, а не окупація територій, - посол України Долгов залишив Міжпарламентську асамблею православ'я на знак протесту проти виступу російського депутата - Цензор.НЕТ 5326
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Опять же украденный москалями и переделанный под себя руський слоган 17-18 веков. "За веру нашу старую, руськую и за царя правЕльного!". Народный протест против подлога истории и подмены династии Рюриков-Гедеминовичей-Ягеллонов на безвестных татар - Романовых, а позднее на Гольдштейнов. Под этим слоганом шла Гражданская война в РИ, стыдливо названная придворными историками Великой Смутой.
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Конечно не православное. Православные Правь славят, а в паРаше Христа. Они забыли свою исконную религию и перешли на византийский вариант иудо-христианства.
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Козлостан даже вообще не государство, а территория где живут живодеры, на тюркском кацапы.
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Це хрестові походи і нескінчені війни. Ото ще знавець історії.
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Те все в далекому минулому, супер знавець історії. З тих часів християнсьтво виросло з дитячих штанців, подорослішало та більш не є войовничою релігією, окрім рашинської секти.
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А, так маньяк теж вбив дітей, але тепер виправився і його візьмуть в школу вчителем? Християнська релігія - це мирне існування, а не окупація територій, - посол України Долгов залишив Міжпарламентську асамблею православ'я на знак протесту проти виступу російського депутата - Цензор.НЕТ 3409
Типу разкаявся, саме так.
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а олігарх теж хороший, і йому можна красти. Це все викривлене християнство від Петі Ахметова.
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Тих маньяків з хрестами на плащах вже декілька століть як немає в живих. Спробуєш їх оживити?
Чи ти своїм базіканням виправдовуєш москальських гундяєвських попів, які благословляють кацапотерористів на вбивство Українців на наших Українських землях?
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Так і Жюкова немає, а бидло хоче і далі мати вулицю з м.ясною назвою
Прикольно - вирізали мільйони, а тепер "ну вони ж виправились"
Кого пердолить що вбивці тепер типу дуже добрі? А почитай "ст. заповіт" - ну дууууже добренькі сектанти, прямо як і Яхве
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Непонятно из текста сообщения, что именно сказал Гаврилов такое, что вызвало протест Долгова.
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качество текста новостей стало ужасным. эта новость не исключение.
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Так нормально все с текстом.
Дело не в том что кто то сказал,а в действиях.
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Дело не в том что кто то сказал
--

может да, а может нет. был бы нормальный текст, не было бы "может"
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Мордор это вотчина Сатаны на земле доказано столетиями
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сотона - выдумка попов для стада, доказано логикой.
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хорошо отхлестал сатанопоклонников кремлевских
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Какая она мирная? Попы за две тысячи лет народу в землю загнали без счёта.. Християнська релігія - це мирне існування, а не окупація територій, - посол України Долгов залишив Міжпарламентську асамблею православ'я на знак протесту проти виступу російського депутата - Цензор.НЕТ 3867
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Зачем спорить с дикарями кто больше мощей облобызал? Если уж не можем без пещерного культа, то хоть не надо показывать что в этом мы для них братья.

\\\\Долгов заявил, что "все украинцы хотят собственную церковь Источник: https://censor.net.ua/n3133237\\\\

Вот прямо все до одного - хлебом не корми, но дай почоломкать кусок трусов какой-то рожалки, или копию копии простыни с преставившимсяя бомжем Християнська релігія - це мирне існування, а не окупація територій, - посол України Долгов залишив Міжпарламентську асамблею православ'я на знак протесту проти виступу російського депутата - Цензор.НЕТ 4608

Мало того что все правослабные страны = отстой, так обязательно нужно в этим быть первыми)
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А ты дурень не разбираешься в вопросе.
Церковь это собрание людей верующих в Христа.
Ты хочешь быть одним собранием с теми кто провозглашает себя христианами,но делает все наоборот?
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а, я гляжу кацапчики православные не плохо себя чувствуют в Грузии у которой они оттяпали 20% территории и которую они бомбили, по братски так по православному...Ну-ну...
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Дякую. Вибачте. Будь ласка. Ці три теми є найточнішою характеристикою розвитку суспільства. Чим частіше в суспільстві чуєте ці вирази, тим вищий рівень побутової культури. Тобто, суспільство розвинутіше. В Україні рівень розвитку суспільства - від нуля у Харкові, до 25% у Львові. Решта 75% замінено матюками. Чим більше рускава міра, тим більше матюків. Чим більше рускава міра, тим убогіше суспільство. Україні треба нещадно знищувати все, що пов'язує з тим мордором.
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"Есть Аллах и нет другого!"- говорят мусульмане. "Православные" присвоили себе право единственно "правильно" славить иудейского Бога. Причем,абсолютное большинство апологетов "правильнославия" понятия не имеют почему. Вопиющая неграмотность воинствующих ортодоксов в 21 веке свидетельствует о тотальном оглуплении когда-то самого читающего народа! Религия же -есть ОПИУМ для народа! И сей факт неоспорим!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХристианская религия - это мирное существование, а не оккупация, - посол Украины Долгов устроил демарш российскому депутату
 
 
 
 
 
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