 Христианская религия - это мирное существование, а не оккупация, - посол Украины Долгов устроил демарш российскому депутату

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Посол Украины в Грузии Игорь Долгов покинул выступление президента Межпарламентской ассамблеи православия, российского депутата С.Гаврилова в знак протеста.
Долгов заявил, что "все украинцы хотят собственную церковь, и то, что мы знаем и что получили - это жесткое сопротивление со стороны Москвы".
На вопрос, как бы он оценил тот факт, что Россия является председателем Межпарламентской ассамблеи православия, посол Украины отметил, что это решение зависит от членов организации.
"Россия оккупировала территорию Украины и продолжает воевать и сегодня. Сегодня у нас один погибший и четверо раненых военных. Это для нас Россия ... Христианская религия и церковь - это мирное существование, а не оккупация территорий. Вот и все. У меня больше нет комментариев", - отметил Долгов.
19-22 июня в Грузии проходит сессия двадцать шестой Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (IAO). В рамках мероприятия Грузию посетили около 100 участников делегаций 25 стран.
За веру(православную),царя и отечество.
Такой слоган российской империи.
За веру(шаманскую),царя и отечество.
Такой слоган российской империи.
Типу разкаявся, саме так.
Чи ти своїм базіканням виправдовуєш москальських гундяєвських попів, які благословляють кацапотерористів на вбивство Українців на наших Українських землях?
Прикольно - вирізали мільйони, а тепер "ну вони ж виправились"
Кого пердолить що вбивці тепер типу дуже добрі? А почитай "ст. заповіт" - ну дууууже добренькі сектанти, прямо як і Яхве
Дело не в том что кто то сказал,а в действиях.
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может да, а может нет. был бы нормальный текст, не было бы "может"
\\\\Долгов заявил, что "все украинцы хотят собственную церковь Источник: https://censor.net.ua/n3133237\\\\
Вот прямо все до одного - хлебом не корми, но дай почоломкать кусок трусов какой-то рожалки, или копию копии простыни с преставившимсяя бомжем
Мало того что все правослабные страны = отстой, так обязательно нужно в этим быть первыми)
Церковь это собрание людей верующих в Христа.
Ты хочешь быть одним собранием с теми кто провозглашает себя христианами,но делает все наоборот?